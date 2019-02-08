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Daha güçlü Snapdragon 712 yonga seti duyuruldu

Qualcomm’un daha iyi kablosuz ses aktarımı, daha iyi hızlı şarj ve daha iyi performans ile donattığı Snapdragon 712 yonga seti duyuruldu. Yakın zamanda piyasada olacak.
3 ay
2,2b
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5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl amiral gemisi özellikleri üst seviyeye sunma amacıyla tanıtılan Snapdragon 710 yonga seti belirli markaların akıllı telefonlarında kendisine yer bulmuştu. Qualcomm seriye ikinci bir üye daha ekledi.

Snapdragon 712 özellikleri

Snapdragon 712 olarak tanıtılan yeni yonga seti temel anlamda Snapdragon 710 yonga setinden çok farklı değil. 10nm sürecinde tasarlanan yonga seti 8 adet özelleştirilmiş Kryo 360 çekirdeği barındırıyor. Saat frekansı 2.3GHz seviyesine çekilerek yüzde 10 civarında bir performans artışı elde edilmiş.

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Adreno 616 grafik birimi, Snapdragon X15 LTE modem, Spectra 250 görsel sinyal işlemcisi ve çok çekirdekli yapay zekâ motoru aynen yerini koruyor. Farklı olarak Quick Charge 4+ hızlı şarj, Bluetooth ses aktarımını daha iyi hale getirmek için TrueWireless Stereo Plus ve Broadcast Audio teknolojileri eklenmiş.

Üretim süreci sayesinde enerji verimliliği yüksek seviyede olan Snapdragon 712 yonga seti üretici ortaklara örneklenmeye başladı. Yıl içerisinde ilk akıllı telefonları görmeye başlayacağız.

 

https://www.phonearena.com/news/qualcomm-snapdragon-712-chipset-high-end-features-mid-range-phones_id113488 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Jingles 3 ay
675’ten iyi mi acaba? 675 835 ayarında bir güce sahip.
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ayhanjan 3 ay
Ben bir gelişme göremedim.
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blackcat67 3 ay
Bu seri için söylemiyorum SD kullanan telefonlarda Asphalt 9'u 60 FPS'de oynayabilen varmı?
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East998 3 ay
Bakalım ilk orta segment 7nm kimden gelecek.?
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damn2u 3 ay
Bunlar yeterince güçlü işlemciler zaten.
Overclock yapıp güç tüketimini arttırmaya ne gerek var.
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