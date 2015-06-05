Daha güvenli ve etkileşimi yüksek yolculuklar için: The Iris HUD

Modern otomobil modelleri içerisindeki sayıları aratan HUD ekranlar, önemli bilgileri direkt olarak sürücünün gözü önüne getirebiliyor olmalarıyla dikkat çekiyorlar. Bu güvenlik noktasında büyük fayda sağlayan kullanım sürecini bütün otomobillere getirmeyi amaçlayan The Iris HUD, standartlar dışına çıkan bir teknik altyapı ortaya koyuyor.

Önümüzdeki hafta hayata geçebilmek adına Kickstarter benzeri bir platformda destek aramaya başlayacağı belirtilen The Iris HUD, benzerlerinden farklı şekilde direkt olarak sürücünün üstüne takılıyor ve böylece tam anlamıyla görüş açısına yerleşiyor. Akıllı telefonlarla Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden iletişim kuran ürün, telefon bildirimleri yanında navigasyon bilgilerini de aktif olarak gösteriyor.

Parmak hareketlerini etkili şekilde algılayabilen The Iris HUD, üzerinde yapılacak sağa ya da sola doğru kaydırma işlemiyle bildirimleri kapatabiliyor ya da gelen çağrıyı hızlı bir şekilde açabiliyor. Bölgesel bilgi verme özelliğiyle örneğin bir okula yaklaşıldığı zaman görsel uyarı yapan ve dikkatli olunmasını bildiren ürün, hız limitleri noktasında da sürücülere önemli bilgiler sağlayabiliyor.

Üretime hazır olduğu belirtilen The Iris HUD, 500$'dan satışa çıkacak ancak bağış projesi kapsamında 300$'a elde edilebilecek. Ürünün tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.digitaltrends.com/cars/iris-laser-hud-pictures-specs-news-video/