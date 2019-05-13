Daha net kara delik fotoğrafları için hazırlıklar başladı

Geçen ay paylaşılan ilk kara delik fotoğrafı bildiğiniz gibi çok net bir görüntüye sahip değildi. Astronomlar bu konuya çözüm getirmek için yeni bir plan öneriyor: radyo teleskoplarını uzaya taşımak.