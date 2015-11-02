Daha ufak parmak izi okuma sensörleri geliyor





Birçok modern akıllı telefon artık parmak izi okuma teknolojisiyle geliyor. Her zaman yanımızda bulunan telefonlara ciddi bir güvenlik getiren bu teknolojiler, son geliştirmeler ile daha kullanışlı hale geliyor.

Mobil cihazlar için dünyanın en büyük optik track pad üreticilerinden CrucialTec, Muon isimli yeni algoritması ile ufak alanlardan da yüksek çözünürlükte parmak izi okuması gerçekleştirebiliyor. Akıllı telefon dünyasının en yeni üyelerinden Nexus 5X ve 6P'nin parmak izi okuma modülleri 64 mm2 alana sahipken, CrucialTec Muon ile bunu 18.72 mm2 seviyesine kadar indirebiliyor.

Ufak alandan daha fazla veri çıkartabilen Muon, bu sayede üreticilerin ses ya da güç butonu gibi ince ve ufak noktalara da parmak izin okuma sensörü yerleştirmesine imkan tanıyor. Görüntü işleme, karakteristik çıkarma ve kodlama / depolama işlemlerimi sadece 0.3 saniye içerisinde yerine getirildiğini açıklayan CrucialTec, yakın zaman içerisinde yerli ve yabancı üreticilere de algoritmayı ve teknolojisini satmaya hazırlanıyor.

Android 6.0 Marshmallow ile parmak izin okuma altyapısı standart hale gelirken, yeni teknolojiler ile süreç çok daha şık ve ergonomik bir hal alacakmış gibi görünüyor.

http://www.androidauthority.com/crucialtec-smaller-fingerprint-algorithm-653015/