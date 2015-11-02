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Daha ufak parmak izi okuma sensörleri geliyor

Daha ne kadar gelişebilir dediğimiz parmak izi okuma teknolojileri CrucialTec'in yeni algoritması ile ufak alanda çok daha yüksek performans vaadediyor. Yeni telefonlar için alternatifler artıyor.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Birçok modern akıllı telefon artık parmak izi okuma teknolojisiyle geliyor. Her zaman yanımızda bulunan telefonlara ciddi bir güvenlik getiren bu teknolojiler, son geliştirmeler ile daha kullanışlı hale geliyor.
Mobil cihazlar için dünyanın en büyük optik track pad üreticilerinden CrucialTec, Muon isimli yeni algoritması ile ufak alanlardan da yüksek çözünürlükte parmak izi okuması gerçekleştirebiliyor. Akıllı telefon dünyasının en yeni üyelerinden Nexus 5X ve 6P'nin parmak izi okuma modülleri 64 mm2 alana sahipken, CrucialTec Muon ile bunu 18.72 mm2 seviyesine kadar indirebiliyor. 
Ufak alandan daha fazla veri çıkartabilen Muon, bu sayede üreticilerin ses ya da güç butonu gibi ince ve ufak noktalara da parmak izin okuma sensörü yerleştirmesine imkan tanıyor. Görüntü işleme, karakteristik çıkarma ve kodlama / depolama işlemlerimi sadece 0.3 saniye içerisinde yerine getirildiğini açıklayan CrucialTec, yakın zaman içerisinde yerli ve yabancı üreticilere de algoritmayı ve teknolojisini satmaya hazırlanıyor.
Android 6.0 Marshmallow ile parmak izin okuma altyapısı standart hale gelirken, yeni teknolojiler ile süreç çok daha şık ve ergonomik bir hal alacakmış gibi görünüyor.

http://www.androidauthority.com/crucialtec-smaller-fingerprint-algorithm-653015/ Yorum Yaz
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mcankb 3 yıl
Basarak degilde Dokunma ile olmalı 6s teknolojisi gibi ekrana güclü dokunup açma olabilir
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aycibin 3 yıl
...Her zaman yanımızda bulunan telefonlara ciddi bir güvenlik getiren bu teknolojiler...


güvenlik getiren mi, götüren mi...asıl soru bu.
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Das Boot 3 yıl
Bence Samsung ve Xperia Z5 serisi parmak izi butonunu en iyi konumlandıran cihazlar. Parmak izini okumanın dışında kesinlikle başka işlevi daha olmalı. Aksi taktirde bence kaba duruyor.
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Patren 3 yıl
şu parmak izi okuyucusunu tüm ekrana yapsalar ne güzel olur
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cngzmls 3 yıl
İyi olmuş, bazı tellerde bu parmak izi tarayıcı tasarımı ciddi anlamda bozuyor. Örnek : Meizu mx5.
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Delikli Nane 3 yıl
sensörü arkaya koymasınlarda
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kadirirdem 3 yıl
Teknolojilerin kuculmesi gayet iyi flasin yanına bile konur...
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