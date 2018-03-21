Daimler, elektrikli kamyon teslimatlarına hız verdi

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Gittikçe büyüyen elektrikli araç pazarında söz sahibi olmak isteyen Daimler, elektrikli kamyon programlarını hızlandırmaya başladı. Şirket, Fuso eCanter elektrikli kamyonun ilk teslimatı için müşteri yelpazesini genişletti.

Alman üretici, elektrikli kamyonların İngiltere’deki teslimatları için resmi onayı verdi. Geçtiğimiz yıl Amerika’daki ve ardından Avrupa’daki teslimatları yapılan kamyonlar bu hafta içerisinde ilk müşterilerine teslim edilecek.

Daimlerin açık test programının bir parçası olan bu teslimatlar kapsamında, ilk 9 elektrikli kamyon kurye servisi DPD, lojistik şirketi Wincanton ve unlu mamuller üreticisi Hovis’e teslim edilecek. Eğer testler başarılı olursa bu şirketlerden her biri şehir içi kısa mesafelerde kullanılan kamyon filosunu 2020 yılın itibariyle elektriklendirmeye başlayacak.

Dizele göre maliyetleri düşürüyor

Fuso eCanter özelliklerine bakacak olursak, sadece 100 kilometre menzile sahip olan bu elektrikli kamyonun gövde ve kullanım seçeneklerine göre 3.5 tona kadar yük kapasitesi bulunuyor. Kamyon, totalde yaklaşık 83kWs kapasiteye ulaşan altı adet yüksek voltajlı lityum iyon batarya ile çalışan elektrikli motordan güç alıyor. Daimler, Fuso eCanter’in dizel kamyonlara kıyasla işletme maliyetlerini her 10 bin kilometrede 1.000 euro kadar düşürebildiğini iddia ediyor.

Teslimatlar devam edecek

Daimler’in test programı kapsamında önümüzdeki yıllarda 500 adet kamyon küçük parçalar halinde müşterilere teslim edilecek. Testler başarılı olursa seri üretim 2020 yılında başlayacak. Şirket aynı zamanda 26 ton kapasiteli ve 200 kilometre menzile sahip tamamen elektrikli eActros üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kamyonlar menzil konusunda Tesla Semi ile yarışabilecek düzeyde değil. Ancak Daimler bu konuda daha kısa mesafeli şehir için kullanıma odaklanıyor.

https://electrek.co/2018/03/20/daimler-electric-truck-fuso-ecanter-uk/