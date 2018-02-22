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Mercedes-Benz'in yeni tamamen elektrikli kamyonu eActros

Bir süredir bazı elektrikli kamyon programları üzerinde çalışmalarını sürdüren Mercedes, son aşamadaki yeni tamamen elektrikli komyonu eActros'u tanıttı. eActros bu yıl içerisinde satışa sunulacak.
1 yıl
5,6b
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11
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mercedes-Benz'in yeni tamamen elektrikli kamyonu eActros
 

Alman otomobil devi Daimler’in bir süredir elektrikli kamyon planıyla ilgili olarak çeşitli çalışmalar yürüttüğüne dair haberler ortaya çıkmıştı. Bu çalışmalar dahilinde ağır işler için elverişli olan eActros son aşamasıyla birlikte kendini gösterdi.
Daimler, tamamen elektrikli eActros modelinden dolu ağırlık olarak 18 ve 25 ton olmak üzere iki farklı versiyon satışa sunacak. Her biri 170 beygir güç ve 485Nm tork üreten iki elektrikli motordan güç alan kamyon, 240kWs kapasitedeki iki lityum iyon batarya sayesinde 200km menzile ulaşacak. Daimler’in iddiasına göre eActros, dizel kamyonlarla boy ölçüşebilir bir sürüş performansına sahip olacak.
“Sürüş sistemi arka akstaki tekerlek poyralarına yakın olarak konumlandırılmış iki elektrikli motordan oluşuyor. Bu üç fazlı asenkron motorlar sıvı soğutmalı olarak kullanılıyor. Her biri 125kW güç ve 485Nm maksimum tork üretiyor. Dişli oranları bu torku 11,000Nm’ye dönüştürüyor. Sonuç olarak da ortaya dizel kamyonlarla boy ölçüşebilir bir sürüş performansı çıkıyor.”
Daimler, şarj kapasitesi konusunda ise yalnızca 20-80kW arasında şarj oranlarından bahsetti. Bu oranlar da aracı 3 ila 11 saat arasında şarj edebiliyor.

http://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko.xhtml?relId=1001&resultInfoTypeId=173&oid=33451264&fromOid=33451264&borders=true Yorum Yaz
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anekos 1 yıl en beğenilen
tesla seni seviyoruz. sen cıkartmasaydın bunlar daha cok kan emerdi 200km diyor dalgamı geciyor?
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ccguven 1 yıl
Adana'dan Antep'e varamıyor?
1 Yanıt Yanıtla +13
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ceo-tr 1 yıl
kargo şirketleri için kullanışlı olabilir. bekleme sürelerinde de şarj olur.
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kaptanos 1 yıl
Hiç gitmeseymiş 200 ne ya
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SHIHAD 1 yıl
Alican abinin dedigi gibi Scania gibi otmez ki bu
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zolzauza 1 yıl
Sadece 200 km... Elon Musk bunu begendi :)
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kkvan 1 yıl
200 km nedir yahu? Kamyoncular çok güler buna.
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anekos 1 yıl en beğenilen
tesla seni seviyoruz. sen cıkartmasaydın bunlar daha cok kan emerdi 200km diyor dalgamı geciyor?
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haberelectro 1 yıl
Daimler calisiyor.
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kadir_yilmaz 1 yıl
Elektrik tüketimi ne kadar? Neden bahsetmiyolar?
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Pipisipispis 1 yıl
Pazara yakın noktalarda kullanmak için elverişli. Ama elon reis daha iyisini yapacak hüloğğ
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ccguven 1 yıl
Adana'dan Antep'e varamıyor?
1 Yanıt Yanıtla +13
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K_Spartakus 1 yıl ccguven
Adana Antep diyorsun da Ankara istanbul arasında hızlı şarz istasyonu bile yok.
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