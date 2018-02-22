Mercedes-Benz'in yeni tamamen elektrikli kamyonu eActros

Alman otomobil devi Daimler’in bir süredir elektrikli kamyon planıyla ilgili olarak çeşitli çalışmalar yürüttüğüne dair haberler ortaya çıkmıştı. Bu çalışmalar dahilinde ağır işler için elverişli olan eActros son aşamasıyla birlikte kendini gösterdi.

Daimler, tamamen elektrikli eActros modelinden dolu ağırlık olarak 18 ve 25 ton olmak üzere iki farklı versiyon satışa sunacak. Her biri 170 beygir güç ve 485Nm tork üreten iki elektrikli motordan güç alan kamyon, 240kWs kapasitedeki iki lityum iyon batarya sayesinde 200km menzile ulaşacak. Daimler’in iddiasına göre eActros, dizel kamyonlarla boy ölçüşebilir bir sürüş performansına sahip olacak.

“Sürüş sistemi arka akstaki tekerlek poyralarına yakın olarak konumlandırılmış iki elektrikli motordan oluşuyor. Bu üç fazlı asenkron motorlar sıvı soğutmalı olarak kullanılıyor. Her biri 125kW güç ve 485Nm maksimum tork üretiyor. Dişli oranları bu torku 11,000Nm’ye dönüştürüyor. Sonuç olarak da ortaya dizel kamyonlarla boy ölçüşebilir bir sürüş performansı çıkıyor.”

Daimler, şarj kapasitesi konusunda ise yalnızca 20-80kW arasında şarj oranlarından bahsetti. Bu oranlar da aracı 3 ila 11 saat arasında şarj edebiliyor.

http://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko.xhtml?relId=1001&resultInfoTypeId=173&oid=33451264&fromOid=33451264&borders=true