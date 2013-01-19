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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dale Grahn Color iPad için satışa sunuldu

6 yıl
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iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPad çıktığı ilk zamanlarda birçok insan bu kadar büyük bir cihaz ile fotoğraf çekilmez demişti ancak zaman bunun böyle olmadığını gösterdi. Birçok insan elinde iPad ile gezmeye ve bol bol fotoğraf çekmeye başladı. iPad'i ile fotoğraf çekmeyi sevenler yada başka bir cihazda çektiği fotoğrafları iPad üzerinde işlemek isteyen kullanıcılar için yeni ve etkili bir fotoğraf düzenleme yazılımı olan Dale Grahn Color, iTunes üzerinde satışa çıktı.
Dale Grahn Color programının arkasında oldukça önemli bir kişi var. Dale Grahn yaklaşık 200 tane aralarında çok ünlü yapımlarında olduğu filmlerde renk düzenleyici olarak çalışmış önemli birisi. Bu tecrübelerini hazırladığı yazılımına da aktaran Dale Grahn, programı hakkında oldukça iddialı.
Dale Grahn Color programı oldukça sade bir yapıda hazırlanmış. iPad'ın alt tarafında yer alan ayar menüleri ile fotoğraflar üzerinden renk, renk tonları ve ışık ayarları yapılabiliyor. Bu ayarlar özel olarak gölgelere, orta tonlara, yüksek tonlara veya genel olarak bütün fotoğrafa uygulanabiliyor. Ayrıca yazılımın içinde hazır olarak gelen ve fotoğraflardaki tonlar ile aynı tonları tutturma amaçlı eğitici bir oyunda yer alıyor. Ayarları tutturamayanlar içinse özel eğitim videoları unutulmamış.
Dale Grahn Color, Apple iTunes Store üzerinden 7 TL ücret karşılığında satın alınabiliyor ve birinci jenerasyon iPad'er üzerinde çalışamıyor. Programın gerçekte nasıl çalıştığını ise aşağıdaki video yardımıyla görebilirsiniz.

http://www.dalegrahncolor.com Yorum Yaz
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Exelente 6 yıl
Fotoğrafta ince renk ayarlarıyla oynamaktan hoşlananlara hitap ediyor bir çok alternatifi olan bir uygulama.
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dark-knight 6 yıl
fena app olmamış ama ben pek ısınamadım.
iphoto idare ediyor beni
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Umutcan 6 yıl
Bir ara çok dalgası dönüyordu ipad'le foto olayının etrafta :)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kurt122 6 yıl
Ama gerçektende ipadle fotoğraf çekilmez özellikle dışarda.
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Smile75 6 yıl kurt122
kurt122
Ama gerçektende ipadle fotoğraf çekilmez özellikle dışarda.

Görüşüne lafım yok ama sana katılmıyorum. Gayet güzel fotoğraflar çekiyor, cam gibi hemde. İstersen örnek bile gönderiyim.
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