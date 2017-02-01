Danimarka'daki bu devasa rüzgar türbini yeni bir rekora imza attı

Danimarka denizlerinde test edilen yeni nesil bir rüzgar türbini, enerji üretiminde yepyeni bir rekora imza attı. Yalnızca 24 saat içerisinde 216.000 kWh enerji üreterek önemli bir ilke imza atan türbin, bu alanda diğer tüm rüzgar türbinlerini geride bırakarak dünyanın en güçlüsü olma ünvanını elde etti.

Ayrıca Bkz.

"Dünyanın en büyük rüzgar türbini İngiltere denizlerine kuruldu"

"Enerji üretim maliyetlerini düşürmeye yardımcı olacak"

http://www.mhivestasoffshore.com/new-24-hour-record/

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