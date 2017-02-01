Danimarka'daki bu devasa rüzgar türbini yeni bir rekora imza attı

Danimarka denizlerinde test edilen yeni nesil bir rüzgar türbini, enerji üretiminde yepyeni bir rekora imza attı. Yalnızca 24 saat içerisinde 216.000 kWh enerji üreterek önemli bir ilke imza atan türbin, bu alanda diğer tüm rüzgar türbinlerini geride bırakarak dünyanın en güçlüsü olma ünvanını elde etti.
Yine Danimarka merkezli firma MHI Vestas Offshore tarafından test edilen türbin, geçtiğimiz Eylül ayında İngiltere denizlerine kurulan 8 MW gücündeki dünyanın en büyük rüzgar türbini V164'ün geliştirilmiş ve özelleştirilmiş bir versiyonu. Önceki haliyle 8 MW güce sahip olan V164, firmanın yaptığı iyileştirmelerle beraber 9 MW güce çıkarılmış. Bu haliyle tam 7200 evin 24 saatlik enerji ihtiyacını karşılayabilecek güçte olan türbin, ayrıca tam 220 metre uzunluğundaki devasa boyutlarıyla da dikkat çekiyor. Türbinin kendisi gibi yine devasa boyutlara sahip olan pervaneleriyse 80 metre uzunluğunda.
Doğaları gereği ne kadar büyük olurlarsa o kadar fazla enerji üretme kapasitesine sahip olan rüzgar türbinleri, üretici firmaların yaptıkları geliştirmelerle beraber her geçen gün büyümeye devam ediyor. Haberimize konu olan geliştirilmiş V164 tipi bu türbinse şu an için prototip aşamasında olsa da faaliyete geçmesiyle beraber hem dünyanın en güçlüsü hem de dünyanın en büyüğü olacak.
Ayrıca Bkz. "Dünyanın en büyük rüzgar türbini İngiltere denizlerine kuruldu"
"Enerji üretim maliyetlerini düşürmeye yardımcı olacak"Yapılan testlerden olumlu sonuçlar alındığını açıklayan üretici şirket MHI Vestas, bu "canavar" türbinin yakın zamanda şebekeye bağlanacağını belirtirken firma yetkilisi Torben Hvid Larsen de,"9 MW gücündeki türbinlerimizin artık pazarda faaliyet göstermek için hazır hale geldiğini güvenle ifade edebiliriz. Rüzgar türbinlerimizin dünya genelindeki enerji üretim maliyetlerini düşürmek için çok önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz." sözlerine yer verdi.
İhtiyaç duyduğu enerjinin çok büyük bir kısmını rüzgar türbinlerinden elde eden Danimarka, Danimarkalı şirketlerin bu alanda yaptıkları çalışmalarla da beraber uzun bir süredir tüm dünyaya öncülük ediyor. Özellikle de denizlere kurulan rüzgar santralleriyle güvenilir ve ucuz enerji üretimi için çok önemli adımlar atan Danimarkalı şirketlerin ürettiği türbinler görünüşe bakılırsa yakın zamanda daha da büyük rekorlara imza atmaya devam edecek.
http://www.mhivestasoffshore.com/new-24-hour-record/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yorumunu al ve Çernobil ile Fukuşima'nın verdiği zarardan etkilenen, hayatlarını, sağlıklarını ve topraklarını kaybeden insanlara ilet; sana hak verecekler mi bir bakalım.
Çernobil'in etkileri hem Doğu Avrupa'yı, hem Karadeniz bölgesini vurdu. Özellikle onca ormanlarıyla, yaylalarıyla, temiz havasıyla, ağır sanayiden uzak olmasıyla bilinen Karadeniz bölgesinde 1986'dan sonra neden kanser görülme vakalarında dikkat çekici artışlar yaşandı? Ben Karadenizli değilim, ama bizim burada çok fazla Karadenizli komşularımız var; duyuyoruz, görüyoruz. Aramızda Karadenizli olanlar, orada yaşayanlar, sigara gibi kötü alışkanlıkları olmamasına rağmen aile içinde veya akrabalarında kanser görülmüş olanlar varsa kendileri de söylesinler.
Fukushima'ya da gelince, daha ne söylenebilir ki? Geçen yıllara rağmen hem okyanusa, hem karaya yaptığı etkiler devam etmekte. Balık tutuyorsun, radyoaktif; pazardan meyve sebze alıyorsun, radyoaktif...
fukushima-diary.com/... adresine göz geçirin diyeceğim ama hiç umrunuzda olmayacak.
Nükleer gücün neresinden tutarsanız tutun elinizde kalır. Gerçekleşebilecek herhangi bir doğal afet nedeniyle veya insan hatası yüzünden gelecekte hiçbir kaza gerçekleşmeyeceğini dahi garantileseniz, santralin oluşturacağı nükleer atıklar sorun teşkil etmeye devam edecektir.