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Danimarka'daki bu devasa rüzgar türbini yeni bir rekora imza attı

Danimarka merkezli enerji firması MHI Vestas Offshore'un şu an için prototip aşamasındaki devasa rüzgar türbini, 24 saatlik zaman dilimi içerisinde üretilen enerji alanında yeni bir rekora imza attı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,7b
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Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Danimarka denizlerinde test edilen yeni nesil bir rüzgar türbini, enerji üretiminde yepyeni bir rekora imza attı. Yalnızca 24 saat içerisinde 216.000 kWh enerji üreterek önemli bir ilke imza atan türbin, bu alanda diğer tüm rüzgar türbinlerini geride bırakarak dünyanın en güçlüsü olma ünvanını elde etti.

Yine Danimarka merkezli firma MHI Vestas Offshore tarafından test edilen türbin, geçtiğimiz Eylül ayında İngiltere denizlerine kurulan 8 MW gücündeki dünyanın en büyük rüzgar türbini V164'ün geliştirilmiş ve özelleştirilmiş bir versiyonu. Önceki haliyle 8 MW güce sahip olan V164, firmanın yaptığı iyileştirmelerle beraber 9 MW güce çıkarılmış. Bu haliyle tam 7200 evin 24 saatlik enerji ihtiyacını karşılayabilecek güçte olan türbin, ayrıca tam 220 metre uzunluğundaki devasa boyutlarıyla da dikkat çekiyor. Türbinin kendisi gibi yine devasa boyutlara sahip olan pervaneleriyse 80 metre uzunluğunda.

Doğaları gereği ne kadar büyük olurlarsa o kadar fazla enerji üretme kapasitesine sahip olan rüzgar türbinleri, üretici firmaların yaptıkları geliştirmelerle beraber her geçen gün büyümeye devam ediyor. Haberimize konu olan geliştirilmiş V164 tipi bu türbinse şu an için prototip aşamasında olsa da faaliyete geçmesiyle beraber hem dünyanın en güçlüsü hem de dünyanın en büyüğü olacak.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın en büyük rüzgar türbini İngiltere denizlerine kuruldu"

"Enerji üretim maliyetlerini düşürmeye yardımcı olacak"

Yapılan testlerden olumlu sonuçlar alındığını açıklayan üretici şirket MHI Vestas, bu "canavar" türbinin yakın zamanda şebekeye bağlanacağını belirtirken firma yetkilisi Torben Hvid Larsen de,"9 MW gücündeki türbinlerimizin artık pazarda faaliyet göstermek için hazır hale geldiğini güvenle ifade edebiliriz. Rüzgar türbinlerimizin dünya genelindeki enerji üretim maliyetlerini düşürmek için çok önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz." sözlerine yer verdi.

İhtiyaç duyduğu enerjinin çok büyük bir kısmını rüzgar türbinlerinden elde eden Danimarka, Danimarkalı şirketlerin bu alanda yaptıkları çalışmalarla da beraber uzun bir süredir tüm dünyaya öncülük ediyor. Özellikle de denizlere kurulan rüzgar santralleriyle güvenilir ve ucuz enerji üretimi için çok önemli adımlar atan Danimarkalı şirketlerin ürettiği türbinler görünüşe bakılırsa yakın zamanda daha da büyük rekorlara imza atmaya devam edecek.
http://www.mhivestasoffshore.com/new-24-hour-record/ Yorum Yaz
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SCWS 2 yıl en beğenilen
Çok güzel fakat nükleer karşıtları için söylüyorum bunlar günümüzde yardımcı kaynaklar bu kadar devasa bir şey bile yeterli değil kaba bir hesapla bundan tam 533 tane dikilmesi lazım ki akkuyu'ya yapılacak santral kadar enerji üretelim, o da rüzgar verimini saymazsak tabi şu var halihazırda enerjisinin büyük kısmını kendi üreten ülkeler artan enerji ihtiyacını daha fazla santral açmadan yenilebilinir kaynaklarla dengeleyebilirler.
Çok güzel fakat nükleer karşıtları için söylüyorum bunlar günümüzde yardımcı kaynaklar bu kadar devasa bir şey bile yeterli değil kaba bir hesapla bundan tam 53...
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6 Yanıt Yanıtla +37
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Haplo 2 yıl SCWS
SCWS

Çok güzel fakat nükleer karşıtları için söylüyorum bunlar günümüzde yardımcı kaynaklar bu kadar devasa bir şey bile yeterli değil Bundan tam 533 tane dikilmesi lazım ki akkuyu'ya yapılacak santral kadar enerji üretelim, ama şu var halihazırda enerjisinin büyük kısmını kendi üreten ülkeler artan enerji ihtiyacını daha fazla santral açmadan yenilebilinir kaynaklarla dengeleyebilirler.

Yorumunu al ve Çernobil ile Fukuşima'nın verdiği zarardan etkilenen, hayatlarını, sağlıklarını ve topraklarını kaybeden insanlara ilet; sana hak verecekler mi bir bakalım.

Çernobil'in etkileri hem Doğu Avrupa'yı, hem Karadeniz bölgesini vurdu. Özellikle onca ormanlarıyla, yaylalarıyla, temiz havasıyla, ağır sanayiden uzak olmasıyla bilinen Karadeniz bölgesinde 1986'dan sonra neden kanser görülme vakalarında dikkat çekici artışlar yaşandı? Ben Karadenizli değilim, ama bizim burada çok fazla Karadenizli komşularımız var; duyuyoruz, görüyoruz. Aramızda Karadenizli olanlar, orada yaşayanlar, sigara gibi kötü alışkanlıkları olmamasına rağmen aile içinde veya akrabalarında kanser görülmüş olanlar varsa kendileri de söylesinler.

Fukushima'ya da gelince, daha ne söylenebilir ki? Geçen yıllara rağmen hem okyanusa, hem karaya yaptığı etkiler devam etmekte. Balık tutuyorsun, radyoaktif; pazardan meyve sebze alıyorsun, radyoaktif...
fukushima-diary.com/... adresine göz geçirin diyeceğim ama hiç umrunuzda olmayacak.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Nükleer gücün neresinden tutarsanız tutun elinizde kalır. Gerçekleşebilecek herhangi bir doğal afet nedeniyle veya insan hatası yüzünden gelecekte hiçbir kaza gerçekleşmeyeceğini dahi garantileseniz, santralin oluşturacağı nükleer atıklar sorun teşkil etmeye devam edecektir.
SCWSÇok güzel fakat nükleer karşıtları için söylüyorum bunlar günümüzde yardımcı kaynaklar bu kadar devasa bir şey bile yeterli değil Bu...
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silver0021 2 yıl
Nükleer enerji kesinlikle şart. Artan insan nüfusu ve ihtiyacı her sektörün enerji gün geçtikçe artarak katlanarak ilerliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklari ev ihtiyacini belli bir miktarini karşılayabilir ama sanayi uretimlerini gerceklestirme süper güç nukleer reaktorlere bağımlılığımız 1 asır daha devam edecek gibi duruyor.
Nükleer enerji kesinlikle şart. Artan insan nüfusu ve ihtiyacı her sektörün enerji gün geçtikçe artarak katlanarak ilerliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklari ev...
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İl teber 2 yıl
Yenilenebilir enerji iyi güzelde verimlilik sıkıntı bunlarda da.
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onur1971 2 yıl
Yerli otomobil üretmeye çalışacagımıza keşke şu alternatih enerji üzerine yoğunlaşabilsek
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DeanWinchester. 2 yıl
Almanya yı geçmiş demekki
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Barış Manço 2 yıl
Bize de lazım bunlardan sürekli elektrikler gidiyor. İşin gidisi kaç tane laptop telef oldu.
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sis651 2 yıl Barış Manço
Bunlarda işte rüzgar dindikçe elektrik kesilecek, estikçe elektrik gelecek.
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kadirirdem 2 yıl
Yenilenebilir enerji de ülkemize pek yatırım yok üstüne düşmek lazım...
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tropik17 2 yıl
Çin'in yaptığı bu dev rüzgar tribünlerinden birinin yapılış belgeselini izlemiştim de arkadaş ne kadar teknolojik aygıtlarmış bunlar. Saşırdım, doğrusu. Sadece o rulmanı yapmak için gereken hassasiyet, 6 micron gibi bir şeydi. Yuh dedim.
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SCWS 2 yıl tropik17
tropik17
Çin'in yaptığı bu dev rüzgar tribünlerinden birinin yapılış belgeselini izlemiştim de arkadaş ne kadar teknolojik aygıtlarmış bunlar. Saşırdım, doğrusu. Sadece o rulmanı yapmak için gereken hassasiyet, 6 micron gibi bir şeydi. Yuh dedim.

Öyle olmak zorunda o mikronluk hata koskoca kanatta belki santimlik yalpalama olarak geri döner.
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Gencbeyiin 2 yıl

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Ceqa 2 yıl
nükleer santralini nereye dikeceksiniz hangi yerleşim birimi yanında olmak istiycek japonlar bile baş edemiyor bu nükleerle ki biz ortadoğu gibi bir bataklığın yanındayız
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Musty3535123 2 yıl
35 bin nüfuslu bir ilçede yaşıyorum. bundan bi tane taksak bütün ilçeye yeticek gibi. herkesi örgütleyip para birleştirebilsek ilçede kimse elektriğe para ödemez :)
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sis651 2 yıl Musty3535123
Bir tane kurtarmaz hocam. İlçedeki sanayi kuruluşları ve diğer tüketimler ile toplam tüketim 20 - 30 MW düzeyine rahat çıkarabilir. Bundan 4 ve hatta düşük rüzgarlı havalar için birkaç tane de fazlasını kursanız rüzgar estikçe sırtınız yere gelmez. Her çatıya da güneş paneli kurarsınız. Rüzgar esmediğinde güneş enerjisinden yararlanırsınız. Tabi her evi de güçlü jel akülerle donatırsanız güneş ve rüzgar olmadığında da paşalar gibi elektriğinizi kullanırsınız akülerden. Ev başı bu tür setler vardı. İnvertörü, panelleri türbinleri her şeyi 30 bine kuruluyor, birkaç KW enerjiyi üretip evi şebekeden bile kesebilirsiniz. 30 bin TL civarı tutuyor ama güç ihtiyacına göre daha ucuza da vardır. Kendi sistemimi kendim yapacan dersen çok çok daha da ucuza olabilir tabi.
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silver0021 2 yıl
Nükleer enerji kesinlikle şart. Artan insan nüfusu ve ihtiyacı her sektörün enerji gün geçtikçe artarak katlanarak ilerliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklari ev ihtiyacini belli bir miktarini karşılayabilir ama sanayi uretimlerini gerceklestirme süper güç nukleer reaktorlere bağımlılığımız 1 asır daha devam edecek gibi duruyor.
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