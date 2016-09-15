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Dünyanın en büyük rüzgar türbini İngiltere denizlerine kuruldu

Tam 195 metre uzunluğundaki dünyanın en büyük rüzgar türbininin kurulumu tamamlandı. 8 MW gücündeki türbin ünvanın bir önceki sahibini 22 metre farkla geride bıraktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,5b
1
12
Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Danimarka merkezli enerji firması DONG Energy, dünyanın en büyük rüzgar türbininin kurulumunu tamamladı. Tam 195 metre uzunluğunda olan devasa türbin İngiltere denizlerinde bulunan Burbo Bank Offshore Wind Farm'a kuruldu.

8 MW gücünde olan türbin, türünün şu an için ilk örneği olsa da elbette yakında devamını da göreceğiz. Vestas tarafından üretilen bu türbinlerden aynı rüzgar çiftliğinde toplam 32 adet bulunacak. Yani 31 farklı devasa türbin daha yolda. DONG Energy, proje sonunda toplam 258 MW'lik güce ulaşılacağını ve Birleşik Krallık'taki 230.000 eve temiz enerji sağlanacağını ifade ediyor.

Ayrıca Bkz. "Kosta Rika tam 76 gündür hiç fosil enerji kullanmıyor"
DONG Energy olarak sektöre liderlik ettiklerini belirten firma yetkilisi Claus Bøjle Møller,"Bu büyük türbinler Birleşik Krallık'taki evlere temiz, yenilenebilir enerji taşıma yolundaki maliyetleri düşürebilmemizi sağlıyor. İlk türbinin kurulması da proje için çok büyük bir anlam ifade ediyor." sözlerini kullandı. 32 türbinden oluşan projenin 2017'nin ortalarında tamamlanması bekleniyor.
 

https://cleantechnica.com/2016/09/12/dong-energy-installs-worlds-largest-wind-turbine/ Yorum Yaz
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Kundurcali 3 yıl
Aa denize mi kurmuşlar, Hemen ayaklanmalıyız. pardon ya ingiltereymiş o zaman tebrik etmek lazım.
2 Yanıt Yanıtla +20
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face1tr 3 yıl Kundurcali
MB2070

Aa denize mi kurmuşlar, Hemen ayaklanmalıyız. pardon ya ingiltereymiş o zaman tebrik etmek lazım.

deniz değil o okyanus
MB2070Aa denize mi kurmuşlar, Hemen ayaklanmalıyız. pardon ya ingiltereymiş o zaman tebrik etmek lazım.deniz değil o ok...
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Yanıtla +18
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gcb1903 3 yıl
Avrupanın en kıyak ülkesi yeminle şu Britanya. Bir kere ada olduğu için 2 dünya savaşında da Alman işgalinden yırttı. Ayrıca hem petrol hem doğal gaz kaynakları var. İnsanları da akıllı 50 60 yıldır nükleer gibi temiz enerji kullanarak doğalarını koruyorlar. Şimdi enerji çeşitliliğine bir tarafı Atlantik olan kıyıdan rüzgar gülü dikiyor. Al sana enerjide çeşitlilik ve temizlik.
Biz mi hala kömür, doğal gaz falan yakıyoruz. Hala bir nükleer santralimiz bile yok ve hala bazı çomarlar o santrallere karşı.
Sadece Paris'te bulunan nükleer santral kadar yapsak o bile kâr en azından.
Avrupanın en kıyak ülkesi yeminle şu Britanya. Bir kere ada olduğu için 2 dünya savaşında da Alman işgalinden yırttı. Ayrıca hem petrol hem doğal gaz kaynakları...
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umut_baris 3 yıl
Atom kafalar çatlasın.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
adamlar toprakta yer işgal etmesin diye denize koyarlar !
bizimkiler en verimli toprakların üzerine gidip koyarlar !
yani koyan, koyana !
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rx7enes 3 yıl
Bunlar güzel işler olabilir.
Ama bana göre hala rakamlar çok küçük. 258MW. ( bu değer saatliktir bildiğim kadarıyla)
Petrolden kurtulacağımız zamanı bir hayal edersek. Tüm otomobiller elektrikli olacak.
Bir otomobil ortalama 100 beygir veya 75 kw diye genellersek. Ülkemizde 30milyon araç var.
Hesaplarsak 2.250.000 MW ihtiyaç çıkıyor.(saatlik) Yani bu santralden yaklaşık 9bin adet daha gerekli. Yani her şehire bu büyüklükte 110 adet kurmalıyız.
Bir evin günlük elektrik ihtiyacı yaklaşık 3kw veya 4kw 'dır veya bu civarlarda (bildiğim kadarıyla). Ama otomobil 75kw yı saatte tüketiyor.
Rusyanın ülkemize kuracağı santral 4800mw ve bu rüzgar santralinden 19 adedine karşılık geliyor.
Bu otomobil hesabını nükleer santral üzerinden yaparsak ülkemize 469 adet bu büyüklükte nükleer santral gerekiyor.
Şimdi başka bir açıdan hesap yapalım.
Aylık ortalama elektrik faturamız 100TL civarında geliyor. Arabanın yakıtına ise 200TL ödüyor olalım. (Bana göre az bile)
Otomobilimiz eleketrikli oldu ve bu rakamı elektrik faturamıza ilave edelim 300TL faturamız oldu. Yani 3 katına çıktı.
Türkiye brüt elektrik enerjisi tüketimi 2015 yılında 266.000.000 MWh olarak gerçekleşmiş.(yıllık). 30365MW ( saatlik tüketimimiz var hesap edersek)
Otomobilleri elektrikli olarak kullanmaya başlayınca 3 katına çıkacak tüketimimize karşılık üretimimiz ne olacak? Ayrıca kışın doğalgazla ısınıyoruz burada da elektrik kullanalım. Kışın aylık 400TL ödediğimiz doğalgaz rakamını elektriğe aylık bölerek ekleyelim.
Yeni baraj inşa edemeyiz zaten hepsi santral oldu. Doğalgaz santralleri (zaten dışa bağımlıyız) ve kömür santrallerini en az 4 katına çıkarmamız gerekecek.
Veya her sokak başına rüzgar türbini ve güneş paneli dikeceğiz. Veya nükleer enerjiye mecburuz.
Hesaplarımda umarım hata yapmamışımdır. Çünkü başım döndü :).
Bahsini etmek istediğim şey güneş ve rüzgar enerjilerinden üretilen rakamların çok küçük olduğu. Ve çok miktarda gerektiğidir. Ve gelecek öngörüsü yaparak birşeyleri farketmenizi istememdir. Petrol biterse kıyamet kopacaktır. Elektrikli otomobilleri hallettik. Peki uçaklar ? Petrolsüz nasıl uçacağız? En son bindiğim uçak hesapladığımda 700kişi kadar taşıyordu ve şok olmuştum.10 saatin üzerinde uçmuştum. Modelini yanlış yapmak istemiyorum ama bunu bilen bilir. Petrolsüz bu nasıl olacak?

Ekleme:
Yukarıda yaptığım kw cinsinden hesapta atladığım bir noktayı farkettim. 100 Beygirlik otomobili gazı topuklamadığımız zaman 100 beygir tüketmiyoruz. 50bg'lik bir ortalama kullanımı düşünmeliyiz.
Ayrıca günün 24 saati otomobil kullanmyoruz. Bunu 4 saat olarak düşünelim. O zaman yukarıda çıkan sonuç 12 'ye bölünecek. Yani 469 nükleer santral değil 39 adet gerekli ( sadece nükleer enerji kullanırsak) ve bu da daha mantıklı oluyor.Yani her şehre bu büyüklükteki rüzgar santralinden 9 adet kurmak gerekli. Diğer rakamları da buna göre oranlarız. Ama nüfüs artışına bağlı olarak otomobil sayısı ve sanayileşme de artınca ihtiyaç artacak.
2 Yanıt Yanıtla +3
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alemburda34 3 yıl
Gecende tvde gordum adamlar hem deniz dibinden hemde havadan ruzgar trurbini yapmislardi. Mukemmel birseydi dikey eksenli kanatlarla
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

g-mark.org/...

İşte burda çalışma şeklini gösteren bir video:
modec.com/...
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gcb1903 3 yıl
Avrupanın en kıyak ülkesi yeminle şu Britanya. Bir kere ada olduğu için 2 dünya savaşında da Alman işgalinden yırttı. Ayrıca hem petrol hem doğal gaz kaynakları var. İnsanları da akıllı 50 60 yıldır nükleer gibi temiz enerji kullanarak doğalarını koruyorlar. Şimdi enerji çeşitliliğine bir tarafı Atlantik olan kıyıdan rüzgar gülü dikiyor. Al sana enerjide çeşitlilik ve temizlik.
Biz mi hala kömür, doğal gaz falan yakıyoruz. Hala bir nükleer santralimiz bile yok ve hala bazı çomarlar o santrallere karşı.
Sadece Paris'te bulunan nükleer santral kadar yapsak o bile kâr en azından.
Yanıtla +7
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vaskin77 3 yıl
Adamlar rüzgar türbini, güneş paneli ile temiz ve yenilenebilir ucuz enerji üretiyor, biz ise hala ithal gazla, kömürle, yakın gelecekte nükleer santral ile çevreyi katlederek pahalı enerji üretiyoruz. Her zaman olduğu gibi muassır medeniyeti 50 yıl geriden takip ediyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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sis651 3 yıl vaskin77
Biz elektrikli araba aldığımızda tonla fosil kaynaklı santralden çevreyi kirletmeye devam edeceğiz. Adamlar ise eskiden nükleer enerji üretip ısınmada elektrik kullanın çevreyi kirletmeyin dedikleri gibi şimdi de yenilenebilir enerji ile elektrikli araç kullanın çevreyi kirletmeyin diyebilecekler.
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Kundurcali 3 yıl
Aa denize mi kurmuşlar, Hemen ayaklanmalıyız. pardon ya ingiltereymiş o zaman tebrik etmek lazım.
2 Yanıt Yanıtla +20
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face1tr 3 yıl Kundurcali
MB2070

Aa denize mi kurmuşlar, Hemen ayaklanmalıyız. pardon ya ingiltereymiş o zaman tebrik etmek lazım.

deniz değil o okyanus
Yanıtla +18
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