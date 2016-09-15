Dünyanın en büyük rüzgar türbini İngiltere denizlerine kuruldu

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"Kosta Rika tam 76 gündür hiç fosil enerji kullanmıyor"

Danimarka merkezli enerji firması DONG Energy, dünyanın en büyük rüzgar türbininin kurulumunu tamamladı. Tam 195 metre uzunluğunda olan devasa türbin İngiltere denizlerinde bulunan Burbo Bank Offshore Wind Farm'a kuruldu.olan türbin, türünün şu an için ilk örneği olsa da elbette yakında devamını da göreceğiz. Vestas tarafından üretilen bu. Yani 31 farklı devasa türbin daha yolda. DONG Energy, proje sonundaDONG Energy olarak sektöre liderlik ettiklerini belirten firma yetkilisi Claus Bøjle Møller,"Bu büyük türbinler Birleşik Krallık'taki evlere temiz, yenilenebilir enerji taşıma yolundaki maliyetleri düşürebilmemizi sağlıyor. İlk türbinin kurulması da proje için çok büyük bir anlam ifade ediyor." sözlerini kullandı. 32 türbinden oluşan projenin 2017'nin ortalarında tamamlanması bekleniyor.