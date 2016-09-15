Dünyanın en büyük rüzgar türbini İngiltere denizlerine kuruldu

Danimarka merkezli enerji firması DONG Energy, dünyanın en büyük rüzgar türbininin kurulumunu tamamladı. Tam 195 metre uzunluğunda olan devasa türbin İngiltere denizlerinde bulunan Burbo Bank Offshore Wind Farm'a kuruldu.
8 MW gücünde olan türbin, türünün şu an için ilk örneği olsa da elbette yakında devamını da göreceğiz. Vestas tarafından üretilen bu türbinlerden aynı rüzgar çiftliğinde toplam 32 adet bulunacak. Yani 31 farklı devasa türbin daha yolda. DONG Energy, proje sonunda toplam 258 MW'lik güce ulaşılacağını ve Birleşik Krallık'taki 230.000 eve temiz enerji sağlanacağını ifade ediyor.
Ayrıca Bkz. "Kosta Rika tam 76 gündür hiç fosil enerji kullanmıyor"
DONG Energy olarak sektöre liderlik ettiklerini belirten firma yetkilisi Claus Bøjle Møller,"Bu büyük türbinler Birleşik Krallık'taki evlere temiz, yenilenebilir enerji taşıma yolundaki maliyetleri düşürebilmemizi sağlıyor. İlk türbinin kurulması da proje için çok büyük bir anlam ifade ediyor." sözlerini kullandı. 32 türbinden oluşan projenin 2017'nin ortalarında tamamlanması bekleniyor.
8 MW gücünde olan türbin, türünün şu an için ilk örneği olsa da elbette yakında devamını da göreceğiz. Vestas tarafından üretilen bu türbinlerden aynı rüzgar çiftliğinde toplam 32 adet bulunacak. Yani 31 farklı devasa türbin daha yolda. DONG Energy, proje sonunda toplam 258 MW'lik güce ulaşılacağını ve Birleşik Krallık'taki 230.000 eve temiz enerji sağlanacağını ifade ediyor.
Ayrıca Bkz. "Kosta Rika tam 76 gündür hiç fosil enerji kullanmıyor"
DONG Energy olarak sektöre liderlik ettiklerini belirten firma yetkilisi Claus Bøjle Møller,"Bu büyük türbinler Birleşik Krallık'taki evlere temiz, yenilenebilir enerji taşıma yolundaki maliyetleri düşürebilmemizi sağlıyor. İlk türbinin kurulması da proje için çok büyük bir anlam ifade ediyor." sözlerini kullandı. 32 türbinden oluşan projenin 2017'nin ortalarında tamamlanması bekleniyor.
https://cleantechnica.com/2016/09/12/dong-energy-installs-worlds-largest-wind-turbine/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
deniz değil o okyanus
Biz mi hala kömür, doğal gaz falan yakıyoruz. Hala bir nükleer santralimiz bile yok ve hala bazı çomarlar o santrallere karşı.
Sadece Paris'te bulunan nükleer santral kadar yapsak o bile kâr en azından.