Daredevil'ın 2.sezonundan ilk uzun fragman

Netflix'in Marvel ile imzaladığı dev anlaşma kapsamında geliştirdiği ilk dizi olan Daredevil'ın ilk sezonu, geçtiğimiz yıl yayınlandı ve hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılandı. Marvel çizgi romanlarının en sevilen kahramanlarından biri olan ve daha önce sinemada da şansını deneyen Daredevil'ın hakkını veren bir uyarlama olarak görülen dizi, yakaladığı bu başarıyla ikinci sezon onayını da kaptı.

İlk sezonun yayınlanmasından kısa bir süre sonra duyurulan ikinci sezon, önümüzdeki ay izleyicilerle buluşacak. Yeni sezonda, Marvel'in bir diğer sevilen kahramanı olan Frank Castle, ya da daha çok kullanılan adıyla Punisher da diziye dahil olacak. Üstelik Frank Castle'ın suçluları öldürmekten çekinmemesi, Punisher'ı Daredevil ile karşı karşıya getirecek.

Punisher'ın hikayeye dahil olmasıyla daha da heyecanlı bir hal alan Daredevil'in ikinci sezonu için meraklı bekleyiş sürerken, yeni sezondan ilk uzun fragman Netflix tarafından yayınlandı. Daha önce yayınlanan fragmanların aksine tamamen yeni görüntülerden oluşan fragman, Daredevil'ın ilk sezonundaki karanlık tonu koruyacağını, hatta Punisher'ın gelişiyle işlerin daha da kanlı bir hal alacağını gösteriyor.

The Walking Dead ve Fury'den tanıdığımız Jon Bernthal'ın Frank Castle'ı canlandıracağı ikinci sezonda, Eloide Yung da Elektra rolü ile karşımıza çıkacak. İkinci sezonun tamamı 18 Mart'ta yayınlanacak.

http://deadline.com/2016/02/marvels-daredevil-season-2-trailer-the-punisher-jon-bernthal-1201702795/