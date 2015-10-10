Darpa bu kez kendini yok edebilen sevkiyat araçları üzerinde çalışıyor

ABD Savunma Projeleri Ajansı DARPA iki yıl önce başlattığı "kendini imha edebilen elektronik parçalar" projesinde oldukça başarılı işler ortaya koydu. Kendini imha edebilen çip ve kendini imha edebilen CMOS sensör bu geliştirmelerden en önemlileri. Ajans bu kez ise benzer şekilde kendini imha eden sevkiyat araçları için çalışmaya başlamış durumda.
Icarus adı verilen araştırma programı, adından da anlaşılacağı gibi Yunan mitolojisinden esinlenilmiş. Mitolojiye göre bir kuleye kapatılan İkarus, Zeus'un oğlu Ariadne'e bir takım yardımlarda bulunur ve karşılığında balmumu alır. Balmumunu kuleye gelen kuşların tüyleri ile birleştirerek kanat yapan İkarus daha sonrasında kulenin penceresinden bu kanatlar ile uçarak kaçacaktır. Ancak babasının tavsiyesini dinlemez ve güneşe fazla yaklaşarak balmumunun erimesine sebep olur. Sonrasında ise Ege denizine düşerek hayatını kaybeder
DARPA'nın projesi de tıpkı ikarus'un balmumu kanatları gibi askeri amaçlı sevkiyatları gerçekleştirecek bir araç yapmayı hedefliyor. Araç sevkiyatın tamamlanmasıyla birlikte kendini imha ederek kaybolacak. Bu durum aracın izlenmesini ve geri dönmeyeceği için düşmana bilgi sağlamasını zorlaştırabilir. Ayrıca diğer kendini imha eden ürünlerle birlikte kullanıldığında arkasında hiç bir iz bırakmayan bir sevkiyat aracı ortaya çıkabilir.
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Bence alet kutudan bozuk çıkar demek istemiştim. :)
İyide aletin öncelikle yükü belirlenen hedefe götürebilmesi lazım :)
bu bence götüremeyecekler için
örn araç düşmanın eline geçti (belgeler, çipler, vs ile beraber) işte bu durumda araç kendini imha edicek ;)
reno 9 incelesinler, kesin çözümü bulurlar.
yazılımı da citizen yaparsa tamamdır