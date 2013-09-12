Darty, Türkiye'den çıkmak için görüşmeler yapıyor

Dünya genelinde internetten satışların getirdiği rekabetle her geçen gün fiziksel mağazalara olan ihtiyacın azalmasıyla birlikte ortaya çıkan azalan tüketici harcamaları karşısında yatırımlarını gözden geçirme kararı alan perakende mağazaları kervanına Darty de katılıyor.

Dünyanın sayılı elektronik perakendecilerinden Darty, 2006'dan faaliyete geçen Türkiye operasyonunu elden çıkarma planını ilk defa resmi olarak dile getirdi. Avrupa'nın en büyük üçüncü perakendicisi olan ve ülkemizde 29 mağazası bulunan Darty'nin çiçeği burnunda icra kurulu başkanı Regis Schultz, yaptığı açıklamada, Türkiye, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'daki operasyonların devri için bazı yatırımcılarla görüşüldüğünü ve şirket için en iyi çözümü bulacaklarını söyledi.

Darty CEO'su hangi yatırımcılarla konuştukları konusunda herhangi bir açıklama yapmazken; yerli elektronik perakende şirketlerinden Enplus’ın ortaklarından Ali Pınar Topdaş, Darty Türkiye ile ilgilendiklerini ve satın alma görüşmelerini başlattıklarını açıkladı.

Tüketicilerin çevrimiçi alışverişe yönelmesiyle birlikte karları hızla düşen perakende mağazalarından olan Darty'nin tüm gelirinin %70'ini oluşturan Fransa'da dahi satışları son iki çeyrekte sırasıyla %2,7 ve %0,4 gerilemişti.

Hatırlanacağı gibi geçen sene Darty'nin ismi TeknoSA ile anılmış; ancak Darty Türkiye'den yapılan açıklamada bu iddia yalanlanmıştı.

http://www.cnbce.com/haberler/sirketler/darty-turkiye-den-cikmayi-planliyor