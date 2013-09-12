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Darty, Türkiye'den çıkmak için görüşmeler yapıyor

5 yıl
12,2b
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432
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Darty, Türkiye'den çıkmak için görüşmeler yapıyor

Dünya genelinde internetten satışların getirdiği rekabetle her geçen gün fiziksel mağazalara olan ihtiyacın azalmasıyla birlikte ortaya çıkan azalan tüketici harcamaları karşısında yatırımlarını gözden geçirme kararı alan perakende mağazaları kervanına Darty de katılıyor.

Dünyanın sayılı elektronik perakendecilerinden Darty, 2006'dan faaliyete geçen Türkiye operasyonunu elden çıkarma planını ilk defa resmi olarak dile getirdi. Avrupa'nın en büyük üçüncü perakendicisi olan ve ülkemizde 29 mağazası bulunan Darty'nin çiçeği burnunda icra kurulu başkanı Regis Schultz, yaptığı açıklamada, Türkiye, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'daki operasyonların devri için bazı yatırımcılarla görüşüldüğünü ve şirket için en iyi çözümü bulacaklarını söyledi.

Darty CEO'su hangi yatırımcılarla konuştukları konusunda herhangi bir açıklama yapmazken; yerli elektronik perakende şirketlerinden Enplus’ın ortaklarından Ali Pınar Topdaş, Darty Türkiye ile ilgilendiklerini ve satın alma görüşmelerini başlattıklarını açıkladı.

Tüketicilerin çevrimiçi alışverişe yönelmesiyle birlikte karları hızla düşen perakende mağazalarından olan Darty'nin tüm gelirinin %70'ini oluşturan Fransa'da dahi satışları son iki çeyrekte sırasıyla %2,7 ve %0,4 gerilemişti.

Hatırlanacağı gibi geçen sene Darty'nin ismi TeknoSA ile anılmış; ancak Darty Türkiye'den yapılan açıklamada bu iddia yalanlanmıştı.


http://www.cnbce.com/haberler/sirketler/darty-turkiye-den-cikmayi-planliyor Yorum Yaz
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SPaCeLoRD 5 yıl en beğenilen
varlığı yokluğu çok farketmiyor. önce müşteri diye afişler asıp müşteriyi salak yerine koyan firmalardan birisi. çekilmesini geç, komple batsın.
2 Yanıt Yanıtla +147
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depeche35 5 yıl
Ya vatan'a ne demeli ?
Normal fiyatı 2300 TL
Bugüne özel 1700 TL
E zaten heryerde 1600 TL .....
1 Yanıt Yanıtla +140
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madmax50 5 yıl
Mağazadan elektronik alışverişi birçok kişi için çok saçma. Asgari ücretle çalışan elemanlar yarardan çok zarar veriyor tüketiciye. Örneğin adam gidiyor DSLR almaya 100x zoomlu fuji alıp evine dönüyor. Ordaki şahıs firmadan aldığı komisyona göre ürün tavsiye ediyor. Birçok kişi güvenip satış temsilcisinin önerdiği ürünü alıyor.

En güzeli sanal alışveriş kimseyle yüzgöz olmadan kart puan kampanyaları hediye çekleriyle en uygun fiyata kullanıcı yorumlarına göre alışveriş yapıyorsunuz.
Mağazadan elektronik alışverişi birçok kişi için çok saçma. Asgari ücretle çalışan elemanlar yarardan çok zarar veriyor tüketiciye. Örneğin adam gidiyor DSLR a...
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2 Yanıt Yanıtla +73
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koko69 4 yıl
Bu ara konu hortlatmak moda oldu anlasilan
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JustCrew 4 yıl
Darısı diğer fiziksel mağazaların başına.
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cenknet 4 yıl
Arkadaslar Darty Bimekse devrolali 6 ay oldu ve butun urunler Bimeks fiyatlarindan satisa devam etmekte

konuyu hortlatmislar
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GetLucky 4 yıl
o bişey değilde vatana gidiyorum hafta içi fiyatlara bakıyorum hep aynı sonra hafta sonu %30 indirim yapıyolar gidip bakıyorum fiyatlar yine aynı soruyorum bu fiyatlar normal fiyatı dimi bu fiyata %30 yapcaksınız dimi diyorum yok diyolar bunlar zaten %30 indirimli fiyatı

velhasıl vatan artık indirim mindirim yapmıyor güya indirim yaptık diye piyasa fiyatından geçiriyor ...


Vatanda artık kazıkçı oldu ülkede adam gibi firma kalmadı arkadaş herkes soyguncu ya
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sınavdır geçer 4 yıl
İlk telefonumu oradan almıştım . hey gidi hey
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FireStorm 4 yıl
İnternetten alışverişe güvenmesine güveniyorum.
Birçok alışverişimi HB ve Sanalmarketim üzerinden yapıyorum.
Oem ihtiyaçlarım içinde vatan bostancı şubesine gidiyordum.
Lakin 11 ekimde vatan bilgisayara internet üzerinden sipariş verme gafletinde bulundum.
15 ekimde siparişimi iptal ettiler, sebep ürün stokta yokmuş!!

vatanbilgisayar.com/...
iptal ettikleri ürün 11 ekimde stoklarına girdi ve hala satışa devam ediyor.
benimle aynı gün sipariş veren ve kartı alan bir arkadaştan 1400 tl nakit ödeyerek sıfır kartı aldım.
vatan denen oluşum hala stokta yok diyor ama web üzerinden satışa devam ediyor.
vatandan alışveriş yapmak zorundaysanız webe özel indirim şu bu hikayesine kanmadan bir çok yerde şubesi olduğu için size en yakın şubesine gidip
ürünü elinize alıp parasını ödeyerek mağazadan çıkmanız en hayırlısı olur.
müşteri hizmetleri denen oluşum bu firmada çok ham.
hiç bir sorunuza cevap alamaz ve çözüm ürettiremezsiniz.
Ben 4 gün içinde yaklaşık 3 saatten fazla telefon mesaisi harcadığım için iyi biliyorum.

İşbilmez Electro worldu ve dartyi alan bimeks umarım vatanıda alır tabelasını indiriverir.
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TickTok 4 yıl
Beter olsunlar.
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Mephalay 4 yıl
Arz eden firma sayisi azaldikca fiyat artar, rekabet azalir. Yorumlara bakinca da herkes gitsin Vs Vs demis.
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anatolianwarrior 4 yıl
çok iyi hatırlıyorum 2011 yılında ip4s ilk çıktığında(tabi o zamanlar türkiyeye resmi olarak 2-2,5 ay sonra geliyordu) bunlar ilk defa getirmişlerdi.16 gb lık modeli 3500 tl ye satıyorlardı.bide bu önsipariş fiyatıydı
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Blood Money 5 yıl
Defolsun gitsin.
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mkyb 5 yıl
Beyler konu tarihine bakın. Konu eski tarihli.
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beyazid84 5 yıl
Bimekse satilali nerdeyse senesi olacsk hottlatmayin konuyu


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