Dassault Aviation, insansız ve insanlı hava araçlarıyla dünyanın ilk formasyon uçuşunu gerçekleştirdi

Fransa merkezli sivil ve askeri uçak üreticisi Dassault Aviation, geçtiğimiz Mart ayı içerisinde insansız ve insanlı hava araçlarıyla dünyanın ilk formasyon uçuşunun gerçekleştirdiğini duyurdu.

Uzun yıllardır geliştiriliyor ve teknolojinin en son imkanlarından yararlanıyor olmalarına rağmen insansız hava araçları halen formasyon uçuşları (Yan yana uçuş denilebilir) sırasında oldukça zorlanıyorlar. Oldukça karmaşık algoritmalar ve gelişmiş sensörlere rağmen özellikle diğer uçakların konumlarını algılama konusunda sorun yaşayan bu araçlar, insan kontrolünde bulunan diğer uçakları için de hayati sorunlar teşkil edebiliyorlar. Akıllarda soru işaretleri bulunan bu süreci aşarak insansız ve insanlı hava araçlarıyla dünyanın ilk formasyon uçuşunu gerçekleştirdiğini duyuran Dassault Aviation, bu uçuş sırasında birçok farklı Avrupa ülkesinin de katkısı bulunan nEUROn insansız hava aracı, sivil iş jeti Falcon 7X ve gelişmiş savaş uçağı Rafale'yi kullanmaya tercih etmiş. Yaklaşık 1 saat 50 dakika boyunca Akdeniz üzerinde başarılı bir formasyon uçuşu gerçekleştirerek birkaç yüz kilometrelik alanda devriye atan firma, insanız hava aracının diğer uçaklara olan konumu ayarlamak yanında ,yer kontrol merkeziyle aradaki bağlantıyı bozabilen elektromanyetik parazit ve aerodinamik türbülans sorunlarıyla da başa çıkmayı başarmış durumda.

İnsansız hava araçlarının insanlı uçaklar ile ortak görevlere çıkabilmesi için oldukça büyük önem arz eden testlerin farklı denemeler ile devam edeceği belirtiliyor. Konu hakkında Dassault Aviation tarafından hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Bu önemli uçuş sırasında çekilen harika video görüntüleri ise burada yer alıyor.

http://www.dassault-aviation.com/en/dassault-aviation/press/press-kits/ucav-world-first-dassault-aviation/