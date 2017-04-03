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Davut Sapanı: İsrail rüya projeyi tamamladı!

İsrail, “Davut Sapanı” adını verdiği füze sistemi ile yıllardır uğraştığı hava savunma sisteminin son ayağını da tamamladı. ABD ile birlikte geliştirilen projeye dair önemli detaylar yazımızda!
2 yıl
18,3b
1
138
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Hava savunma sistemleri son dönemde ülkemizde de önemli bir gündem maddesi. Patriot'ların çekilmesi sonrası kendi hava savunma sistemimizi satın almak için Çin ile görüşülmüş ancak NATO vetosu ile karşılaşılmıştı. Sonrasında yerel bir çözüm geliştirmek için düğmeye basılmış olsa da bu tür teknolojilerin geliştirilip kullanılabilmesi için uzun soluklu bir çalışma süreci gerektiriyor. Bu noktada acil bir ihtiyaç olarak şu sıralar Rusya ile görüşmeler yapıldığını biliyoruz.

İsrail ise bu noktada uzun yıllardır yaptığı çalışmaların meyvesini toplamaya devam ediyor. 2011 yılında kullanılmaya başlanan ve Demir Kubbe adı verilen hava savunma sistemi ile 4 – 70km aralığındaki füzeleri ve topçu mermilerini havada imha edebilen İsrail, yine yerli olanaklarla geliştirdiği Arrow füzelerini de 2000 yılından bu yana kullanıyor. Arrow sayesinde uzun menzilli tehditlere karşı hava savunmasını güçlendiren İsrail’in Davut Sapanı adını verdiği ve testleri tamamlanan füze sistemi ise orta menzilli havadan gelecek tehditlere karşı koruma kalkanı olacak.

Davut Sapanı: İsrail rüya projeyi tamamladı!
 

Dört Katmanlı Hava Savunma Sistemi

Davut Peygamber’in dev savaşçı Gloiath’ı bir sapanla alt etmesini anlatan efsaneden adını alan sistem, 70 – 300km arasındaki hava tehditlerine karşı koruma sağlıyor. İsrail Devleti’ne bağlı Rafael Ltd. ve ABD’li ortağı Raytheon Co. tarafından geliştirilen Davut Sapanı (David’s Sling) Demir Kubbe için geliştirilen aynı radar sistemini kullanıyor.

İsrail’in dört katmanlı (Demir Kubbet, Arrow-2, Arrow-3) hava savunma sisteminin yeni ayağı olan teknoloji, Demir Kubbedeki tehdit yaklaşınca patlayarak imha etme özelliğinin aksine Stunner füzesinde olduğu gibi manevra kabiliyeti ile havada çarpışarak tehditleri bertaraf ediyor.

Üzerindeki geliştirmeler süren ve kısa bir süre içinde askeri birliklere teslimatı tamamlanacak olan Davut Sapanı, bir sonraki optimizasyonda Cruise füzelerini havada imha etme, etkin menzil içinde drone’lara saldırı gibi özelliklere de kavuşacakmış. 13 yıldır geliştirilme süreci devam eden füze sistemine ABD’li Boeing firması da katkıda bulunmuş. Bulunduğu coğrafyadaki pozisyonu nedeniyle gerek kara sistemleri gerekse hava teknolojilerinde dünyanın en gelişmiş savunma sanayii teknolojilerine sahip ülke haline gelen İsrail, Orta Doğu'da yarışılması zor bir güç olarak konumlanmış durumda. 


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javaprof 2 yıl en beğenilen ViRüS84
ViRüS84
İsrail sevici misiniz bu ne biçim bir haber bari yorumsuz sunsaydınız son paragraf tamamen öznel olmuş.yakışmadı dh.

bence gayet realist bir yazı olmuş 80 milyon kişiyiz 7 milyonluk devletle yarışamıyoruz. 1 milyardan fazla müslüman şunlarla başa çıkamıyor bunlar hep realizmden uzak olmaktan kaynaklanıyor.
ViRüS84İsrail sevici misiniz bu ne biçim bir haber bari yorumsuz sunsaydınız son paragraf tamamen öznel olmuş.yakışmadı dh.benc...
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7 Yanıt Yanıtla +263
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zdniz 2 yıl KahveDüşkünü
KahveDüşkünü
Orijinalden alıntı: ***Leopard***


Orijinalden alıntı: KahveDüşkünü

Orijinalden alıntı: javaprof


Orijinalden alıntı: ViRüS84

İsrail sevici misiniz bu ne biçim bir haber bari yorumsuz sunsaydınız son paragraf tamamen öznel olmuş.yakışmadı dh.

bence gayet realist bir yazı olmuş 80 milyon kişiyiz 7 milyonluk devletle yarışamıyoruz. 1 milyardan fazla müslüman şunlarla başa çıkamıyor bunlar hep realizmden uzak olmaktan kaynaklanıyor.

Yarışamıyoruz değilim arkadaşım daha 10 sene öncesine kadar ortada sadece adı olan bir devlet vardı her 10 senede bir darbelerle sömürülen oda yetmezmiş gibi faizler, enflasyon almış başını gitmiş öyle bir devlet bir düşün ki kendi halkının karnını doyuramıyor maaşını ödeyemiyor bu halde ne yapmasını bekliyorsun ki. Çok şükür bir 10 senedir iyi durumdayız ve daha geçen sene önümüzü kesip bizi eski dönemlere tekrar göndermek için darbeye kalkıştılar. Diğer taraftan İsrail ise yaptığı her proje için ABD ve batı ülkelerinden sürekli para, teknoloji ve askeri yardım alıyor biz ise şu anda kendimiz bu tarz teknolojileri üretmek zor olacağı için dışarıdan alalım parası neyse verelim diyoruz hemen ABD ve batı ülkeleri yani NATO engel koyuyor e bu adamlar hani bizim müttefikimizdi İsrailin gelişmesi için canla başla çalışıyorlar biz hiç kimseden yardım almadan bir şeyler yapmaya çalışınca doğrudan önümüzü kesiyorlar. Bu halde gelişmek tabi ki zor olur ayrıca biz 80 milyonuz da dünyaya diz çöktürebilecek devlet değiliz henüz üstelik onların da ezelden beri düşmanıyız Allah yardımcımız olsun.

10 senedir iyi durumdayız ha?!



Ulkenin ici Suriye li doldu

Can guvenligimiz yok

Ekonomi bitik

Yunanistan dan bile ayar yiyoruz

Dost ulke kalmadi

Ohal surekli uzatiliyor,nedeni de daha rahat at kosturmak.Feto bahane Ohal şahane.Yarim yilda bitiremiyorsan Feto yu senin amacin zaten onlarla ugrasmak degildir.Ha zaten oyle olsaydi Bylock kullanan Akp li milletvekilleri hala mecliste olmazdi

Yaşın kaç bilmiyorum ama bunları akılla mı yazıyorsun yoksa 2000 doğumlu musun bilmiyorum ama 2004-2005 e kadar kıytırık bir kot pantalonu alabilmek için bir tomar para veriyordun şimdikinin aksine yani paran enflasyondan dolayı çok fazla değer kaybetmiş paranın değeri yoktu. Ülkenin içi suriyeli doldu diyorsun da biz ezelden beri hep tarihe yön veren devletler kurduk ve bu devletlerin vatandaşları saf kana sahip türkler değildi!! Her dinden her milletten insanlar barış içinde yaşıyordu bugünde olduğu gibi üstelik suriyeye yapılan insani bir hareketttir yardımdır bütün dünya sırt çevirmişken sadece biz yardım ettik. Can güvenliğin olmadığını düşünüyorsan olduğuna inandığın yere git göt korkusuyla yaşıyorsan zaten türk değilsindir. Ekonomi bitik diyorsun da neye göre bitik? Dolar 3.65 oldu buna göre mi bitik? 100 yıldır başa geçen vatan hainleri devleti geliştirmek yerine sömürdü yetmedi devletin her şeyini Feto gibi hainlere sattılar. Haliyle teknolojiyi üreten ülkelerde bize satarken bunları kendi paraları değer kazanıyor! Yunanistandan bile ayar yiyor muşuz hangi yunanistan? Şu denize döktüğümüz mü? Bugün bulunduğumuz çoğrafyada Buna Avrupa da dahil Türkiyenin karşısına gücü ne olursa olsun doğrudan çıkmaya güçleri yetmez. "Bizi alabilecek güçte" olsalar ölümcül yarayla kurtulurlar en azından. Dost ülke kalmadı diyorsun sen bilmiyor musun Türk' ün Türk'ten başka dostu yoktur binlerce yıldır söylüyoruz hala öğrenemediniz. Feto bahane ohal şahane diyorsan zaten zeka ya da bu ülkeye olan bağlılığın ortadadır. Ohal var ve sürekli uzatılıyor peki bunun sana ve ülkeye zararı ne? Ohal' in amacı Savaş, salgın, siyasi ya da ekonomik kriz, doğal afet gibi durumlarla devletlerin hızlı reaksiyon gösterebilmesi için uyguladığı bir süreçtir daha bunu dahi bilmiyorsun atıp tutuyorsun oradan. Aferin sana Bylock' u öğrenmişsin en azından peki Biz Reis' e keyfiyemi tek adam diyoruz?? Onun yanındaki yol arkadaşları can yoldaşlarının bazıları Fetocu çıktı peki şimdi onlar nerede? Fetoyu hala bitiremiyor diyorsun be akıllı arkadaş. Bu insanlar keyfiyemi bekliyor bu kadar hain huur çocuğunu yargılamak için yeterli büyüklüğe sahip bir mahkeme yoktu yenisini inşa ettiler ve bu süreçte yargılamak için beklediler. Bu arada Fetoyu Erdoğan sokmadı içimize en az 30 yıldır Feto paralel olarak bu devletin içerisinde devlet olarak varlığını devam ettiriyor bunu da belirteyim. Şimdi temizlik başladı ve bunların başı kalp krizi geçirdi umarım tez zamanda geberir de bu beladan kurtuluruz...

Valla kusura bakma ama biz 90 yıllarda eve kasa kasa domates alıp şalça yapıyoduk kot pantolon demissin ben lisede devlet yurdundaydın ara sıra hafta sonu tatillerinde baga bahçeye çalışmaya giderdik o paraylada 2 tane pantolon alırdık. Kusura bakma olanların hepsi reyisinizin şuçu bu kadrolaşmayı saglayan kim senin reisin diyilmi istibarat raporları oldugu halde onları görmezden gelen reyisiniz diyilmi ne şaçmalıyosun. Akan her damla şehidin tek sorumlusuda odur millet bas bas bagırırken kendi çıkarları için barış dedi saray maray neden yapıldı düşün bakalım bunlar zaten yıllar önceden kurgulanmış şeyler kafanı yorma boşuna.
KahveDüşkünüOrijinalden alıntı: ***Leopard***Orijinalden alıntı: KahveDüşkünüOrijinalden alıntı...
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***Leopard*** 2 yıl KahveDüşkünü
KahveDüşkünü
Orijinalden alıntı: ***Leopard***


Orijinalden alıntı: KahveDüşkünü

Orijinalden alıntı: javaprof


Orijinalden alıntı: ViRüS84

İsrail sevici misiniz bu ne biçim bir haber bari yorumsuz sunsaydınız son paragraf tamamen öznel olmuş.yakışmadı dh.

bence gayet realist bir yazı olmuş 80 milyon kişiyiz 7 milyonluk devletle yarışamıyoruz. 1 milyardan fazla müslüman şunlarla başa çıkamıyor bunlar hep realizmden uzak olmaktan kaynaklanıyor.

Yarışamıyoruz değilim arkadaşım daha 10 sene öncesine kadar ortada sadece adı olan bir devlet vardı her 10 senede bir darbelerle sömürülen oda yetmezmiş gibi faizler, enflasyon almış başını gitmiş öyle bir devlet bir düşün ki kendi halkının karnını doyuramıyor maaşını ödeyemiyor bu halde ne yapmasını bekliyorsun ki. Çok şükür bir 10 senedir iyi durumdayız ve daha geçen sene önümüzü kesip bizi eski dönemlere tekrar göndermek için darbeye kalkıştılar. Diğer taraftan İsrail ise yaptığı her proje için ABD ve batı ülkelerinden sürekli para, teknoloji ve askeri yardım alıyor biz ise şu anda kendimiz bu tarz teknolojileri üretmek zor olacağı için dışarıdan alalım parası neyse verelim diyoruz hemen ABD ve batı ülkeleri yani NATO engel koyuyor e bu adamlar hani bizim müttefikimizdi İsrailin gelişmesi için canla başla çalışıyorlar biz hiç kimseden yardım almadan bir şeyler yapmaya çalışınca doğrudan önümüzü kesiyorlar. Bu halde gelişmek tabi ki zor olur ayrıca biz 80 milyonuz da dünyaya diz çöktürebilecek devlet değiliz henüz üstelik onların da ezelden beri düşmanıyız Allah yardımcımız olsun.

10 senedir iyi durumdayız ha?!



Ulkenin ici Suriye li doldu

Can guvenligimiz yok

Ekonomi bitik

Yunanistan dan bile ayar yiyoruz

Dost ulke kalmadi

Ohal surekli uzatiliyor,nedeni de daha rahat at kosturmak.Feto bahane Ohal şahane.Yarim yilda bitiremiyorsan Feto yu senin amacin zaten onlarla ugrasmak degildir.Ha zaten oyle olsaydi Bylock kullanan Akp li milletvekilleri hala mecliste olmazdi

Yaşın kaç bilmiyorum ama bunları akılla mı yazıyorsun yoksa 2000 doğumlu musun bilmiyorum ama 2004-2005 e kadar kıytırık bir kot pantalonu alabilmek için bir tomar para veriyordun şimdikinin aksine yani paran enflasyondan dolayı çok fazla değer kaybetmiş paranın değeri yoktu. Ülkenin içi suriyeli doldu diyorsun da biz ezelden beri hep tarihe yön veren devletler kurduk ve bu devletlerin vatandaşları saf kana sahip türkler değildi!! Her dinden her milletten insanlar barış içinde yaşıyordu bugünde olduğu gibi üstelik suriyeye yapılan insani bir hareketttir yardımdır bütün dünya sırt çevirmişken sadece biz yardım ettik. Can güvenliğin olmadığını düşünüyorsan olduğuna inandığın yere git göt korkusuyla yaşıyorsan zaten türk değilsindir. Ekonomi bitik diyorsun da neye göre bitik? Dolar 3.65 oldu buna göre mi bitik? 100 yıldır başa geçen vatan hainleri devleti geliştirmek yerine sömürdü yetmedi devletin her şeyini Feto gibi hainlere sattılar. Haliyle teknolojiyi üreten ülkelerde bize satarken bunları kendi paraları değer kazanıyor! Yunanistandan bile ayar yiyor muşuz hangi yunanistan? Şu denize döktüğümüz mü? Bugün bulunduğumuz çoğrafyada Buna Avrupa da dahil Türkiyenin karşısına gücü ne olursa olsun doğrudan çıkmaya güçleri yetmez. "Bizi alabilecek güçte" olsalar ölümcül yarayla kurtulurlar en azından. Dost ülke kalmadı diyorsun sen bilmiyor musun Türk' ün Türk'ten başka dostu yoktur binlerce yıldır söylüyoruz hala öğrenemediniz. Feto bahane ohal şahane diyorsan zaten zeka ya da bu ülkeye olan bağlılığın ortadadır. Ohal var ve sürekli uzatılıyor peki bunun sana ve ülkeye zararı ne? Ohal' in amacı Savaş, salgın, siyasi ya da ekonomik kriz, doğal afet gibi durumlarla devletlerin hızlı reaksiyon gösterebilmesi için uyguladığı bir süreçtir daha bunu dahi bilmiyorsun atıp tutuyorsun oradan. Aferin sana Bylock' u öğrenmişsin en azından peki Biz Reis' e keyfiyemi tek adam diyoruz?? Onun yanındaki yol arkadaşları can yoldaşlarının bazıları Fetocu çıktı peki şimdi onlar nerede? Fetoyu hala bitiremiyor diyorsun be akıllı arkadaş. Bu insanlar keyfiyemi bekliyor bu kadar hain huur çocuğunu yargılamak için yeterli büyüklüğe sahip bir mahkeme yoktu yenisini inşa ettiler ve bu süreçte yargılamak için beklediler. Bu arada Fetoyu Erdoğan sokmadı içimize en az 30 yıldır Feto paralel olarak bu devletin içerisinde devlet olarak varlığını devam ettiriyor bunu da belirteyim. Şimdi temizlik başladı ve bunların başı kalp krizi geçirdi umarım tez zamanda geberir de bu beladan kurtuluruz...

Yaşım 25 ; sizin gibi milleti kandırmaya yönelik hayali söylemlerde bulunmuyorum.
Herşeyden önce sizin kafayı iyi bilirim.A haber den yıllar önce millet SSK kuyruğundaydı gibi haberleri argüman olarak kullanırsınız. Yahu kaç yıl geçmiş ve bu süre zarfında zaten olması gereken bir gelişimi marifet gibi anlatmayın. Size kalsa AKP dışında bir parti iktidar olsaydı hala o yıllardan kalma alet edevat kullanıyor olurduk , he he.
Suriye ye yardım yapmayalım demedim ki.Git Suriye de yap yardımını yada çadır kentler kur dışarıya salma. Gerçi amaç belliydi , şimdi kimliklerde veriliyor. Güzel oy ithalatı oldu. Tebrik ederim. Birde bu herifler ülkesinden kaçıp gelirken bizim asker Suriye de savaşıp şehit oluyor. Bu Arap ları (Osmanlı yı sırtından vuran ) neden bu kadar seviyorsunuz?
Doların 3.65 olmasına göre bitik değil. Sana şuradan örnek vereyim. Bundan 8-9 sene önce aynı segment ve o zamanın doluluğuna göre yine aynı seviyedeki aracını 40.000 küsür tl ye alıyorduk. Dış ülkelerde ise bu 19 veya 20.000 euro civarıydı. Şimdi o aracın 4 nesil sonrası yeni versiyonunu aynı donanım seviyesinde biz 85.000 civarına alıyoruz , dışarıda yine 20.000. TL nin değeri veya gücü nerde;bana bir söyle bakalım? Parnın alım gücü nerede? Güya ekmek fiyatı artmıyor ama her sene gramaj azalıyor. Aynı paraya daha az hizmet alıyorsun.
Ohal'in bana zararı var;peki neden? Benim ülkemde üretim yok , yabancıların döviz getirmesine yani yatırım yapmasına bağlıyım. Ohal durumundan dolayı oluşan belirsizlik adamları uzak tutuyor , ülkeye para girişi olmuyor. Tabi senin kafa biz uçuyoruz kaçıyoruz da kaldığı için normal anlamaman.
Fetö yü Erdoğan sokmadı diyorsun , Erdoğan zamanında en kritik mevkilere getirildiler. Millet bu cemaatçiler tehlikeli dedikçe AKP kulak tıkadı ; çünkü menfaatlerine ters düşmüyordu. Ha en son ne oldu ; Reis in oğlunu almaya çalıştılar orada kayış koptu. Yoksa Reis in halkın ezilmesi ( hakettiği halde kendi yerine üst mevkilere cemaatçi getirilen halk ) umrunda olmadı.
Senin gibiler bildiğin paralı eleman benim gözümde yoksa bu saçmalamaların başka açıklaması olamaz. Yoksa sende bu çarkta üst tabakada kalıp nemalananlardan mısın?
KahveDüşkünüOrijinalden alıntı: ***Leopard***Orijinalden alıntı: KahveDüşkünüOrijinalden alıntı...
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merveyanar 2 yıl
haberi okumadan önce davut sapanı başlığını görünce içimden sövüp süpürmüştüm ama önyargı kötü bişey gerçekten
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HesapsızKitapsız 2 yıl
Davutoğlu geldi aklıma şimdi.
Acaba ben de Calutoğlu mu yapsam soyadımı. Golyatoğlu da olur. Adam nihayetinde işgalcilere karşı vatanını milletini savunmuş.
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maccik 2 yıl
israilde de mi seçim var acaba
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canpinar 2 yıl
Ayrica Türkiye ile İsrail in dost devlet ler oldugunuda unutmayalim arkadaslar
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yahobea 2 yıl
Peki başkalarını kendilerinden nasıl koruyacaklar. Füze sistemi ne kadar gelişmiş ise bunlarında korkaklığı ve gaddarlığı aynı orandadır.
Bak bizde bir halt yok çünkü ne korkumuz var ne zulüm ederiz. Vakti gelince bakalım bu teknoloji onları kurtarabilecek mi. Gün gelir dünkünden de daha kötü bir acı yaşarlar. 3-5 tane aletle ne canlarını kurtarabilirler ne ahiretlerini.
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kenan_0 2 yıl
Avrupa ve Amerika israil'e büyük destek veriyor. israil'de bu desteği akıllıca kullanıyor. Sonuc olarak başarı geliyor. Türkiye 'ye kimse destek vermiyor kendi kendimize yapmaya çalışıyoruz. Umarım yapacağız.
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sibertilki 2 yıl
Dünyada Müslüman olupta yahudi üstün cesaret ödülü verilen tek bir insan var o da erdoğandır. Sarayın açılışını papa ile vaftiz ettiren yine erdoğan. Planları yıllar önce oluşturulan ve adım adım devam eden bir sürecin eşiğinde büyük ortadoğu projesi tıkır tıkır işlemekte. youtube'ta 2004 yılında ve sonrasında erdoğanın eyalet sistemini savunduğu videolar mevcut açın bakın, şu an ki başkanlık sisteminin geleceği nokta da eyalet sistemidir. Barzani boşuna çağrılmadı, gittikten hemen sonra kürdistan için bağımsızlık oylaması yapılacağı belli oldu. Sonuç olarak yokuş aşağıya inen freni boşalan tır misali gidiyoruz ne zaman ve nereye çarpacağımız belli değil. Unutmayın her şey bir yüzükle başladı :)
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axaxa 2 yıl
Kim bilir kimleri vuracaklar bu sapanla.
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Timsah-16 2 yıl
İsrail, sırf nükleer programını engelledi diye Kennedy'i öldürmüş bir ülke.
Sadece Abd başkanını değil bu suikaste tanık olan tüm şahitleri ve tüm kanıtlarıda hızlıca yok etmişlerdir. Yakalanan keskin nişancıyı mahkeme çıkmadan ortadan kaldırmışlardır.
İstedikleri şeyi almak için kimsenin gözünün yaşına bakmazlar kısaca.
İsrail'i sevmiyor olabiliriz, ama kararlılıklarını ve çalışkanlıklarını örnek almamız gerek. Adamlar askeri teknoloji'de dünyada ilk 5'te.
Biz ise daha yeni yeni emekliyoruz. Aselsan ve diğerleri iyi işler yapıyor ama daha çok çalışmamız gerek.
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3arbar 2 yıl Timsah-16
Timsah-16
İsrail, sırf nükleer programını engelledi diye Kennedy'i öldürmüş bir ülke.
Sadece Abd başkanını değil bu suikaste tanık olan tüm şahitleri ve tüm kanıtlarıda hızlıca yok etmişlerdir. Yakalanan keskin nişancıyı mahkeme çıkmadan ortadan kaldırmışlardır.
İstedikleri şeyi almak için kimsenin gözünün yaşına bakmazlar kısaca.
İsrail'i sevmiyor olabiliriz, ama kararlılıklarını ve çalışkanlıklarını örnek almamız gerek. Adamlar askeri teknoloji'de dünyada ilk 5'te.
Biz ise daha yeni yeni emekliyoruz. Aselsan ve diğerleri iyi işler yapıyor ama daha çok çalışmamız gerek.

iyi işler mi?
kaç yılda terör yüzünden kaç şehit verdik.kam milyar dolarımız gitti.
ülke yol geçen hanına döndü.yıllarca bişey yapmadılar.hala yapılmıyor.
başka bir ülkede olsa sınırları kapatırsın falan her önlemi alırlardı.bizde tık yok.maaşlar yatsın diye düşünüyorlar.
bu tırların boğazdan geçerken ülkeye ne taşıdığını biliyormuyuz.yok
1 tane iyi iş yok memlekette.eğitim rezillik.kurumlara güven bitmiş durumda.
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3arbar 2 yıl
istiklal marşımız ne diyor?
Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
iman dolu göğüs olursa garbın teknolojisini yenmek zor olmayacaktır.
ama gene istiklal marşında medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar dedikten sonra gidip medenilere özenirsen geleceğin nokta burası olur tabi.
biz istiklal savaşını istiklal marşı nın ruhuyla kazandık.istiklal marşı istiklal savaşından önce yazıldı ve mecliste kabul edildi.buraya dikkat etmek lazım.
bizim de teknolojimiz(araçlarımız)olacak ama bu onlarınkine benzemeyecek.
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