Davut Sapanı: İsrail rüya projeyi tamamladı!

İsrail ise bu noktada uzun yıllardır yaptığı çalışmaların meyvesini toplamaya devam ediyor. 2011 yılında kullanılmaya başlanan ve Demir Kubbe adı verilen hava savunma sistemi ile 4 – 70km aralığındaki füzeleri ve topçu mermilerini havada imha edebilen İsrail, yine yerli olanaklarla geliştirdiği Arrow füzelerini de 2000 yılından bu yana kullanıyor. Arrow sayesinde uzun menzilli tehditlere karşı hava savunmasını güçlendiren İsrail’in Davut Sapanı adını verdiği ve testleri tamamlanan füze sistemi ise orta menzilli havadan gelecek tehditlere karşı koruma kalkanı olacak.
Dört Katmanlı Hava Savunma Sistemi
Davut Peygamber’in dev savaşçı Gloiath’ı bir sapanla alt etmesini anlatan efsaneden adını alan sistem, 70 – 300km arasındaki hava tehditlerine karşı koruma sağlıyor. İsrail Devleti’ne bağlı Rafael Ltd. ve ABD’li ortağı Raytheon Co. tarafından geliştirilen Davut Sapanı (David’s Sling) Demir Kubbe için geliştirilen aynı radar sistemini kullanıyor.
İsrail’in dört katmanlı (Demir Kubbet, Arrow-2, Arrow-3) hava savunma sisteminin yeni ayağı olan teknoloji, Demir Kubbedeki tehdit yaklaşınca patlayarak imha etme özelliğinin aksine Stunner füzesinde olduğu gibi manevra kabiliyeti ile havada çarpışarak tehditleri bertaraf ediyor.
Üzerindeki geliştirmeler süren ve kısa bir süre içinde askeri birliklere teslimatı tamamlanacak olan Davut Sapanı, bir sonraki optimizasyonda Cruise füzelerini havada imha etme, etkin menzil içinde drone’lara saldırı gibi özelliklere de kavuşacakmış. 13 yıldır geliştirilme süreci devam eden füze sistemine ABD’li Boeing firması da katkıda bulunmuş. Bulunduğu coğrafyadaki pozisyonu nedeniyle gerek kara sistemleri gerekse hava teknolojilerinde dünyanın en gelişmiş savunma sanayii teknolojilerine sahip ülke haline gelen İsrail, Orta Doğu'da yarışılması zor bir güç olarak konumlanmış durumda.
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bence gayet realist bir yazı olmuş 80 milyon kişiyiz 7 milyonluk devletle yarışamıyoruz. 1 milyardan fazla müslüman şunlarla başa çıkamıyor bunlar hep realizmden uzak olmaktan kaynaklanıyor.
Valla kusura bakma ama biz 90 yıllarda eve kasa kasa domates alıp şalça yapıyoduk kot pantolon demissin ben lisede devlet yurdundaydın ara sıra hafta sonu tatillerinde baga bahçeye çalışmaya giderdik o paraylada 2 tane pantolon alırdık. Kusura bakma olanların hepsi reyisinizin şuçu bu kadrolaşmayı saglayan kim senin reisin diyilmi istibarat raporları oldugu halde onları görmezden gelen reyisiniz diyilmi ne şaçmalıyosun. Akan her damla şehidin tek sorumlusuda odur millet bas bas bagırırken kendi çıkarları için barış dedi saray maray neden yapıldı düşün bakalım bunlar zaten yıllar önceden kurgulanmış şeyler kafanı yorma boşuna.
Yaşım 25 ; sizin gibi milleti kandırmaya yönelik hayali söylemlerde bulunmuyorum.
Herşeyden önce sizin kafayı iyi bilirim.A haber den yıllar önce millet SSK kuyruğundaydı gibi haberleri argüman olarak kullanırsınız. Yahu kaç yıl geçmiş ve bu süre zarfında zaten olması gereken bir gelişimi marifet gibi anlatmayın. Size kalsa AKP dışında bir parti iktidar olsaydı hala o yıllardan kalma alet edevat kullanıyor olurduk , he he.
Suriye ye yardım yapmayalım demedim ki.Git Suriye de yap yardımını yada çadır kentler kur dışarıya salma. Gerçi amaç belliydi , şimdi kimliklerde veriliyor. Güzel oy ithalatı oldu. Tebrik ederim. Birde bu herifler ülkesinden kaçıp gelirken bizim asker Suriye de savaşıp şehit oluyor. Bu Arap ları (Osmanlı yı sırtından vuran ) neden bu kadar seviyorsunuz?
Doların 3.65 olmasına göre bitik değil. Sana şuradan örnek vereyim. Bundan 8-9 sene önce aynı segment ve o zamanın doluluğuna göre yine aynı seviyedeki aracını 40.000 küsür tl ye alıyorduk. Dış ülkelerde ise bu 19 veya 20.000 euro civarıydı. Şimdi o aracın 4 nesil sonrası yeni versiyonunu aynı donanım seviyesinde biz 85.000 civarına alıyoruz , dışarıda yine 20.000. TL nin değeri veya gücü nerde;bana bir söyle bakalım? Parnın alım gücü nerede? Güya ekmek fiyatı artmıyor ama her sene gramaj azalıyor. Aynı paraya daha az hizmet alıyorsun.
Ohal'in bana zararı var;peki neden? Benim ülkemde üretim yok , yabancıların döviz getirmesine yani yatırım yapmasına bağlıyım. Ohal durumundan dolayı oluşan belirsizlik adamları uzak tutuyor , ülkeye para girişi olmuyor. Tabi senin kafa biz uçuyoruz kaçıyoruz da kaldığı için normal anlamaman.
Fetö yü Erdoğan sokmadı diyorsun , Erdoğan zamanında en kritik mevkilere getirildiler. Millet bu cemaatçiler tehlikeli dedikçe AKP kulak tıkadı ; çünkü menfaatlerine ters düşmüyordu. Ha en son ne oldu ; Reis in oğlunu almaya çalıştılar orada kayış koptu. Yoksa Reis in halkın ezilmesi ( hakettiği halde kendi yerine üst mevkilere cemaatçi getirilen halk ) umrunda olmadı.
Senin gibiler bildiğin paralı eleman benim gözümde yoksa bu saçmalamaların başka açıklaması olamaz. Yoksa sende bu çarkta üst tabakada kalıp nemalananlardan mısın?