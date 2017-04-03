Davut Sapanı: İsrail rüya projeyi tamamladı!





Hava savunma sistemleri son dönemde ülkemizde de önemli bir gündem maddesi. Patriot'ların çekilmesi sonrası kendi hava savunma sistemimizi satın almak için Çin ile görüşülmüş ancak NATO vetosu ile karşılaşılmıştı. Sonrasında yerel bir çözüm geliştirmek için düğmeye basılmış olsa da bu tür teknolojilerin geliştirilip kullanılabilmesi için uzun soluklu bir çalışma süreci gerektiriyor. Bu noktada acil bir ihtiyaç olarak şu sıralar Rusya ile görüşmeler yapıldığını biliyoruz.

İsrail ise bu noktada uzun yıllardır yaptığı çalışmaların meyvesini toplamaya devam ediyor. 2011 yılında kullanılmaya başlanan ve Demir Kubbe adı verilen hava savunma sistemi ile 4 – 70km aralığındaki füzeleri ve topçu mermilerini havada imha edebilen İsrail, yine yerli olanaklarla geliştirdiği Arrow füzelerini de 2000 yılından bu yana kullanıyor. Arrow sayesinde uzun menzilli tehditlere karşı hava savunmasını güçlendiren İsrail’in Davut Sapanı adını verdiği ve testleri tamamlanan füze sistemi ise orta menzilli havadan gelecek tehditlere karşı koruma kalkanı olacak.

Dört Katmanlı Hava Savunma Sistemi

Davut Peygamber’in dev savaşçı Gloiath’ı bir sapanla alt etmesini anlatan efsaneden adını alan sistem, 70 – 300km arasındaki hava tehditlerine karşı koruma sağlıyor. İsrail Devleti’ne bağlı Rafael Ltd. ve ABD’li ortağı Raytheon Co. tarafından geliştirilen Davut Sapanı (David’s Sling) Demir Kubbe için geliştirilen aynı radar sistemini kullanıyor.

İsrail’in dört katmanlı (Demir Kubbet, Arrow-2, Arrow-3) hava savunma sisteminin yeni ayağı olan teknoloji, Demir Kubbedeki tehdit yaklaşınca patlayarak imha etme özelliğinin aksine Stunner füzesinde olduğu gibi manevra kabiliyeti ile havada çarpışarak tehditleri bertaraf ediyor.

Üzerindeki geliştirmeler süren ve kısa bir süre içinde askeri birliklere teslimatı tamamlanacak olan Davut Sapanı, bir sonraki optimizasyonda Cruise füzelerini havada imha etme, etkin menzil içinde drone’lara saldırı gibi özelliklere de kavuşacakmış. 13 yıldır geliştirilme süreci devam eden füze sistemine ABD’li Boeing firması da katkıda bulunmuş. Bulunduğu coğrafyadaki pozisyonu nedeniyle gerek kara sistemleri gerekse hava teknolojilerinde dünyanın en gelişmiş savunma sanayii teknolojilerine sahip ülke haline gelen İsrail, Orta Doğu'da yarışılması zor bir güç olarak konumlanmış durumda.