Deadpool 2 fragmanı yayınlandı

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Marvel’ın sevilen karakterlerinden Deadpool’un merakla beklenen devam filminden yeni fragman geldi. Serinin ikinci filmi, bol bol aksiyon ve komedi vaat ediyor.

Yayınlanan fragmanda hikâyeye yeni katılan isimleri ve X-Force ekibinin oluşumuna şahit oluyoruz. Deadpool 2’de kötü karakter olarak Cable’ı izleyeceğiz. Fragmanda da Deadpool’un Cable’a karşı zorlandığını ve ardından X-Force’u toplayıp gücünü mutant karakterler ile birleştiğini görüyoruz.

Yönetmenliğini David Leitch (John Wick, Atomic Blonde)'in üstlendiği filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Josh Brolin'e Zazie Beetz (Domino), Morena Baccarin, T.J. Miller, Jack Kesy, Julian Dennison ve Brianna Hildebrand eşlik ediyor. Deadpool 2, ülkemizde 18 Mayıs'ta vizyona girecek.

Deadpool 2 fragman izle