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Deadpool 2 fragmanı yayınlandı

Yönetmenliğini David Leitch'in üstlendiği Deadpool 2'den hikaye odaklı ilk fragman geldi. Serinin ikinci filminde Cable'a karşı mücadele eden Deadpool, mutant karakterlerden oluşan ekibini kuruyor.
1 yıl
4,8b
1
13
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Deadpool 2 fragmanı yayınlandı
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Marvel’ın sevilen karakterlerinden Deadpool’un merakla beklenen devam filminden yeni fragman geldi. Serinin ikinci filmi, bol bol aksiyon ve komedi vaat ediyor.

Yayınlanan fragmanda hikâyeye yeni katılan isimleri ve X-Force ekibinin oluşumuna şahit oluyoruz. Deadpool 2’de kötü karakter olarak Cable’ı izleyeceğiz. Fragmanda da Deadpool’un Cable’a karşı zorlandığını ve ardından X-Force’u toplayıp gücünü mutant karakterler ile birleştiğini görüyoruz.

Yönetmenliğini David Leitch (John Wick, Atomic Blonde)'in üstlendiği filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Josh Brolin'e Zazie Beetz (Domino), Morena Baccarin, T.J. Miller, Jack Kesy, Julian Dennison ve Brianna Hildebrand eşlik ediyor. Deadpool 2, ülkemizde 18 Mayıs'ta vizyona girecek.

Deadpool 2 fragman izle 


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JQKER 1 yıl x2yk
O değil vanessa carlysle
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x2yk 1 yıl JQKER
joker-38
O değil vanessa carlysle

Harbii la şaşırttı beni de, imdb.com/... Vanessa filmdeki ismi galiba Morena Baccarin diyor ismine, bu kadın X-Man 'da da oynayan kadında sandım ama o da değilmiş ilginç çok benziyorlar birbirlerine 3 kadın da.. :) :) Teşekkürler bilgi için..
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ONY86 1 yıl
süper kahramanlıkla dalga geçmesi süper olmuş.
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JQKER 1 yıl
hatun fena
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x2yk 1 yıl JQKER
Bridget Moynahan 'dır kendisi doğru mu yazdım bilmiyorum ama böyle okunuyor ehehe.. :) :) Bir zamanlar yengendi, şimdi başkaları ile ele kadar düştü..
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ceh.meh 1 yıl
Sanırım çizgi romanlarda Thanos Deadpool ile kapışıyormuş. Belki Avrngers IW part 2’de Deadpool ortaya çıkıp ekibi kurtarır kim bilir. Yalnız Deadpool filmini izlemedim, çok güçlü bir karaktere benzemiyor nasıl Thanos ile savaşıyor orasını anlamış değilim. Tip hareketler falan anca Daredevil seviyesinde çünkü :D
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hetşat 1 yıl
Bir filmim çevirisi ve dublajı ancak Deadpool kadar güzel yapılabilirdi. Umarım ikinci filmin çeviri ve dublajını aynı ekip yapar.
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koyunsavar 1 yıl
Bunun kadar küfürlü film seyretmedim türk film lerini bile solladı.
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a_y_k_u_t 1 yıl
Tekerlekli sandalye kısmında proffesor x'e gönderme vardır kesin :D
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bircenn 1 yıl
Sürekli ekle babam ekle karakter doldu heryer.
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Celaleddin Rooney 1 yıl
X gücü (!)
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redoracle 1 yıl
Bir thunderbolts değil, yinede iyi olacak gibi.
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