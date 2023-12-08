En iyi vampir filmlerinden Blade'in oyunu geliyor: İşte ilk fragman

Marvel, The Game Awards 2023'te Arkane Lyon'un Blade oyununu geliştirdiğini duyurdu. Marvel’s Blade, kısa bir sinematik fragmanla tanıtıldı.

Marvel’s Blade duyuruldu

Trailer, Vampir oyununun oynanışına veya ne zaman çıkış yapacağına dair herhangi bir bilgi içermiyor. Ancak Arkane Lyon stüdyo direktörü Dinga Bakaba, bunun "sürükleyici üçüncü şahıs aksiyon macerası" olacağını ve oyuncuların sabırsızlıkla bekleyeceğini söyledi. Fragmanın açıklamasında oyunun tek oyunculu modunun da olduğu ve Paris'te geçtiği belirtiliyor.

Marvel’dan Bill Rosemann, “Arkane Lyon’u yalnızca yenilikçi oynanışla oluşturdukları zengin hikayeli oyunlar nedeniyle değil, özgün tutkuları nedeniyle de çok seviyoruz. Blade’in 50. yıl dönümünde gerçek Marvel takım çalışmasını duyurmaktan büyük onur duyuyoruz.” dedi.

Oyunun direktörü Dinga Bakaba ise “Dishonored ve Deathloop'tan sonra ilk işimiz, Fransız aksanıyla söylenmesi daha kolay bir isimle, tam bir Arkane oyunu daha yapmaktı. Marvel'la görüşme imkanı bulduğumuzda ‘Tamam, hadi gerçekten onlara meydan okuyalım. İkimizin de sevdiği bir süper kahramanın en çılgın versiyonunu sunalım dedik.” açıklamasında bulundu.

Marvel’s Blade oyunun PC ve Xbox Series X/S’e gelmesi bekleniyor. Oyun, henüz geliştirilme aşamasında.

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