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    En iyi vampir filmlerinden Blade'in oyunu geliyor: İşte ilk fragman

    Marvel, Game Awards 2023 etkinliğinde sürpriz bir şekilde gelmiş gemiş en iyi vampir filmleri arasında olan Blade'in oyununu duyurdu: Marvel's Blade adını taşıyacak oyunun fragmanı da yayınladı.

    Marvel, The Game Awards 2023'te Arkane Lyon'un Blade oyununu geliştirdiğini duyurdu. Marvel’s Blade, kısa bir sinematik fragmanla tanıtıldı.

    Marvel’s Blade duyuruldu

    Trailer, Vampir oyununun oynanışına veya ne zaman çıkış yapacağına dair herhangi bir bilgi içermiyor. Ancak Arkane Lyon stüdyo direktörü Dinga Bakaba, bunun "sürükleyici üçüncü şahıs aksiyon macerası" olacağını ve oyuncuların sabırsızlıkla bekleyeceğini söyledi. Fragmanın açıklamasında oyunun tek oyunculu modunun da olduğu ve Paris'te geçtiği belirtiliyor.

    Marvel’dan Bill Rosemann, “Arkane Lyon’u yalnızca yenilikçi oynanışla oluşturdukları zengin hikayeli oyunlar nedeniyle değil, özgün tutkuları nedeniyle de çok seviyoruz. Blade’in 50. yıl dönümünde gerçek Marvel takım çalışmasını duyurmaktan büyük onur duyuyoruz.” dedi.

    Oyunun direktörü Dinga Bakaba ise “Dishonored ve Deathloop'tan sonra ilk işimiz, Fransız aksanıyla söylenmesi daha kolay bir isimle, tam bir Arkane oyunu daha yapmaktı. Marvel'la görüşme imkanı bulduğumuzda ‘Tamam, hadi gerçekten onlara meydan okuyalım. İkimizin de sevdiği bir süper kahramanın en çılgın versiyonunu sunalım dedik.” açıklamasında bulundu.

    Marvel’s Blade oyunun PC ve Xbox Series X/S’e gelmesi bekleniyor. Oyun, henüz geliştirilme aşamasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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