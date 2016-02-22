Deadpool şimdiden bütçesinin 8 katı hasılat yaptı

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Diğer süper kahramanlardan oldukça farklı olarak komik hareketleriyle insanların beğenisini kazanan Deadpool'un filmi bir süre önce gösterime girmişti. 58 milyon dolar gibi kendi türünde oldukça mütevazı bir bütçeye sahip olan film gişede büyük başarı gösterdi.
Deadpool'un filminin bugüne kadar 500 milyon dolarlık gişe hasılatına ulaştığı açıklandı. Bunun anlamı film bütçesinin 8.5 katı gelir getirdi. Tabi ileride DVD, Bluray ve dijital servislerle yapılacak anlaşmalar sayesinde filmin getirisi çok daha fazla olacaktır.
Zaten yapımcı 20th Century Fox da bu rakamlardan gayet memnun olacak ki devam filmi konusunda çalışmalara başladığını açıkladı. En iyimser beklentileri bile kalite ve gelir açısından aşan Deadpool'un filmine ait bir fragmanı aşağıda bulmanız mümkün.
http://www.tweaktown.com/news/50487/deadpool-already-grossed-8x-budget/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kendine ve cevrendekilere daha fazla rahatsizlik vermeden film izlemeyi birak. Sinekten yag cikarmakta buna denir. Deadpool hakkinda gram bilgin yok. Mutasyona ugramis bir karakter hakkinda nasil olurda dover diye kafa yoruyorsun Senin demir adam dedigin kisi de Colossus. Hic birsey bilmeden filme gitmissin ve gelip burda kafa patlatilmamasi gereken, sadece eglenmek icin izlenilmesi gereken ve gercek Deadpool hayranlarini beklentinin ustunde eglendiren film hakkinda sacmaliyorsun.