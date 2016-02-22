Deadpool şimdiden bütçesinin 8 katı hasılat yaptı

Diğer süper kahramanlardan oldukça farklı olarak komik hareketleriyle insanların beğenisini kazanan Deadpool'un filmi bir süre önce gösterime girmişti. 58 milyon dolar gibi kendi türünde oldukça mütevazı bir bütçeye sahip olan film gişede büyük başarı gösterdi.







Deadpool'un filminin bugüne kadar 500 milyon dolarlık gişe hasılatına ulaştığı açıklandı. Bunun anlamı film bütçesinin 8.5 katı gelir getirdi. Tabi ileride DVD, Bluray ve dijital servislerle yapılacak anlaşmalar sayesinde filmin getirisi çok daha fazla olacaktır.

Zaten yapımcı 20th Century Fox da bu rakamlardan gayet memnun olacak ki devam filmi konusunda çalışmalara başladığını açıkladı. En iyimser beklentileri bile kalite ve gelir açısından aşan Deadpool'un filmine ait bir fragmanı aşağıda bulmanız mümkün.



http://www.tweaktown.com/news/50487/deadpool-already-grossed-8x-budget/index.html