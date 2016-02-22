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Deadpool şimdiden bütçesinin 8 katı hasılat yaptı

Oldukça mütevazı film bütçesiyle karşımıza çıkan süper kahramanımız Deadpool şimdiden yapımcılarının yüzünü fazlasıyla güldürdü. Film bütçesinin çok üstünde gişe hasılatı sağladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,1b
1
48
Zamazingo
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Diğer süper kahramanlardan oldukça farklı olarak komik hareketleriyle insanların beğenisini kazanan Deadpool'un filmi bir süre önce gösterime girmişti. 58 milyon dolar gibi kendi türünde oldukça mütevazı bir bütçeye sahip olan film gişede büyük başarı gösterdi.

Deadpool'un filminin bugüne kadar 500 milyon dolarlık gişe hasılatına ulaştığı açıklandı. Bunun anlamı film bütçesinin 8.5 katı gelir getirdi. Tabi ileride DVD, Bluray ve dijital servislerle yapılacak anlaşmalar sayesinde filmin getirisi çok daha fazla olacaktır.
Zaten yapımcı 20th Century Fox da bu rakamlardan gayet memnun olacak ki devam filmi konusunda çalışmalara başladığını açıkladı. En iyimser beklentileri bile kalite ve gelir açısından aşan Deadpool'un filmine ait bir fragmanı aşağıda bulmanız mümkün.

http://www.tweaktown.com/news/50487/deadpool-already-grossed-8x-budget/index.html Yorum Yaz
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s_mail 3 yıl en beğenilen
Gidip şahanın filmini izleyeceğinize kendinize bir iyilik yapın deadpool izleyin. Dublaj efsane olmuş. Not film en az +17 18 olması lazımmış.
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Batman 3 yıl Morphinz
Morphinz
AktifProje
Orijinalden alıntı: MorphinzFilmi, konusunu, karakterini beğendim.Fakat Sürekli başa sarması, Konuları zamandan muaf anlatması bence olmamış.İlk sahne direk aksiyon ile başlıyor izleyici ne olduğunu anlamıyorki taraf tutsun, heycanlansın vs. Aksiyon sahnesi güzel eyvallah ama olmamış.Ayrıca şu Demir adamın kadından dayak yemesi tamamiyle saçmalıktı. Hiç bir insan evladı nasıl bir mutasyona uğrarsa uğrasın öyle bir şey mümkün değil..Hee bir de demir adamın (ismini bilmiyorum) sürekli iyilik peşinde olması, nasihat vermesi falan çok saçma olmuş. En sonunda adamı öldürecek kalkmış Affet diyor. Çok saçma arkadaş..Ayrıca kahramanımız kendinden iğrendirmeyi çok iyi başarıyor..Dünya kadınlar günü sahnesini sevgiliniz yanınızdayken izlemek çok sıkıntı.Espiri güzeldi ama iğrenç bir sahne abi o ne ya? :)
Demir adamın o kadar erdem timsali olmasında bir gönderme var zaten, neden süper kahramanlar her zaman onun gibi olmak zorunda diye dalga geçiyorlar. Neden kadından dayak yeme sahnesinide eleştirdiğini anlamadım. Ülkemizde bile güreş şampiyonu bir kadın kocasını dövmüştü haberi vardı.

Biri 60 kg. Diğeri 500 kg.. Nası dövebilir demirden yapılmış bir adamı?

Kendine ve cevrendekilere daha fazla rahatsizlik vermeden film izlemeyi birak. Sinekten yag cikarmakta buna denir. Deadpool hakkinda gram bilgin yok. Mutasyona ugramis bir karakter hakkinda nasil olurda dover diye kafa yoruyorsun
Senin demir adam dedigin kisi de Colossus. Hic birsey bilmeden filme gitmissin ve gelip burda kafa patlatilmamasi gereken, sadece eglenmek icin izlenilmesi gereken ve gercek Deadpool hayranlarini beklentinin ustunde eglendiren film hakkinda sacmaliyorsun.
MorphinzAktifProjeOrijinalden alıntı: MorphinzFilmi, konusunu, karakterini beğendim.Fakat Sürekli başa sarması, Konul...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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dokuzcanlicanavar 3 yıl
En iyi çizgi roman uyarlamalarından biri olmuş, fazlası da yakışır
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TheFlash221 3 yıl
Cok guzeldi
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tarun 3 yıl

fragmanı görende bişey sanır filmin dörtte üçü geyik ,saçma sapan bi ergen filmi ,geçiniz
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Khanaru7 3 yıl
Film kısaydı ama eğlendirdi yine de ben çizgi romanı daha çok seviyorum
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kemak 3 yıl
Marvel iyi pazarladı ama başarı mevcut bütçeyle bu pazarlamayı gerçekleştirmekti bence hasılat 10 katını geçer
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joyberk 3 yıl
sinemada çıktığı 2 günü gittik. daha filmin başında yazılarıyla gülmeye başladım. tüm seyirci gülmekten yıkıldı. komedi filmlerinde bile bu kadar gülmedim. film beklediğimden çok çok iyiydi.
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matrisintranspozu 3 yıl
güldük eğlendik sondaki seyirciyle konuşmaları çok güzeldi tavsiye ederim ama ailenizle ve kız arkadaşınızla asla gitmeyin
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amonRa 3 yıl
kusura bakmayın ama hiçbiri esprisi güldürmedi. çocuksu espriler vardı. komedi ile aksiyonu harmanlayalım demişler ama saçmalamışlar.
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Yazamsar 3 yıl
Fox yine batıracak dedim ama bu sefer sağlam yapmışlar gerçek deadpool karakterini yansıtmışlar
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alpalp84 3 yıl
Bu hasılat parasını iyi değerlendirip 2. filmde bütçeyi biraz yükseltirler. 1. film her ne kadar iyi olsada düşük bütçeli olduğu her halinden belliydi.
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Stygián 3 yıl
Filmin kalitesine falan girmeyeceğim filmin bu kadar sevilmesinin sebebi tamamen deadpool karakteri ile ilgili.Alışılagelmiş süper kahramanlardan farklı olması, ozellikle internet aleminde mizahin son yıllarda kaydığı taraf olan Troll kültürünü başarılı temsil etmesi insanların neden bu kadar eglendigini acikliyor
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caneycaney 3 yıl
film güzeldi izlmeyenler sallamış yine
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SSK Moscow 3 yıl
Noldu ya annenizle babanızla gittinizde çıplak sahnelerde utandınız mı?Bu sinirle gelip burda yok film kötü yok gidilmez felan demeler

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masmynak 3 yıl
Seyrim
Kötünün iyisi..

adamlar daha napacaksa !
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Seyrim 3 yıl
Kötünün iyisi..
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zeynep8507 3 yıl
kesinlikle iyiydi hakkediyor bence :)
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