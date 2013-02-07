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Deezer; LG, Samsung ve Toshiba ile işbirliği yaparak akıllı televizyonlarda da boy gösterecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Deezer; LG, Samsung ve Toshiba ile işbirliği yaparak akıllı televizyonlarda da boy gösterecek

Bir süre önce Türkiye'ye de destek vermeye başlayan çevrimiçi müzik hizmeti Deezer, mobil platformlardan sonra şimdi de akıllı televizyonlarda boy göstermeye hazırlanıyor.

Deezer bu firmaların global yayınlığından istifade ederek toplamda 600 milyon kullanıcıya erişmeyi planlıyor. 20 milyondan fazla şarkıya sahip olan Deezer veritabanında ücretsiz olarak sınırsız 30 saniyelik ön dinleme yapabilmek mümkün olacak. 

Hizmetin şu anda 3 milyon ücretli kullanıcısı bulunuyor. Kullanıcılar ayda ortalama 60 saat müzik dinliyor. 

Deezer uygulaması sadece Avrupa için 2011 ve sonrasındaki Samsung Smart TV ürünlerinde, dünya çapında 2011 ve sonrasındaki LG akıllı TV ürünlerinde ve Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Pasifik için 2011 ve sonrası, dünya geneli için 2013 Toshiba akıllı TV ürünlerinde kısa süre sonra erişime açılacak.  

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