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Değişen kullanım koşulları nedeniyle Instagram davalık oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal medyada son günlerde gündemi meşgul eden konulardan birisi Instagram'ın değişen kullanım koşulları oldu. Facebook tarafından satın alındıktan sonra bazı tedirginliklere sebep olan Instagram, son kullanıcı koşulları değişikliğiyle çerez bilgileri, log dosyaları, cihaz tanımlayıcılarını, konum verileri ve kullanım verilerini Facebook ve Facebook'un alt şirketleriyle paylaşabilme hakkını eline almıştı.

Ancak Instagram'ın kullanıcı fotoğraflarını satacağı şeklinde medyaya yansıyan bu değişiklik kısa sürede büyük eleştiri yağmurunun başlamasına sebep olmuştu. Kişisel bilgilerin hiçbir şekilde satılmayacağını, kişisel bilgilerin reklam gösterimleri amacıyla kullanılacağını ve ilgili bazı maddeleri değiştireceğini açıklayan Instagram, bununla birlikte davadan kurtulamadı.

San Fransisco'da bir kullanıcı, değişen kullanım sözleşmesi nedeniyle Instagram'a özel hakların ihlali iddiasıyla dava açtı. Kullanıcı Instagram'ın sözleşme ile tazminat ödemeden fotoğrafları kullanma hakkını elde ettiğini ve sözleşmeyi kabul eden kullanıcıların herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağını da garanti altına almak istediğini belirtiyor.

Reuters'e göre Instagram'a karşı açılan ilk sivil dava bu oldu. Mahkeme duruşma yapmaya gerek görecek mi veya dava nasıl sonuçlanacak şimdilik belirsiz. Ancak National Geographic gibi firmaların Instagram hesabını kapatması, sözleşme değişikliğinin nasıl bir etki yaptığını da gözler önüne seriyor. Instagram veya Facebook'tan konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. 

http://mashable.com/2012/12/24/instagram-lawsuit/ Yorum Yaz
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Miasmus 6 yıl en beğenilen
Instagram/Facebook kullananların amacı zaten o değil mi? Takip edileyim sapıklarım/hayranlarım olsun, meşhur olayım resimlerimi beğensinler, resimlerime bakıp beni arzulasınlar...
Instagram/Facebook kullananların amacı zaten o değil mi? Takip edileyim sapıklarım/hayranlarım olsun, meşhur olayım resimlerimi beğensinler, resimlerime bakıp b...
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DH Misafiri 6 yıl
Google'ın oldugu her alanda mahremiyet ihlali normal bir sonuctur
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mlşafak 6 yıl
instagram kadar saçma bi uygulama yok kaydolması resim yüklemesi bakması..
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tahir40 6 yıl
Madem satmayacaksın resimleri ne diye kullanıcı şartnamesine ekleyenin onayı olmadan satma/kullanma hakkına sahibim diye ekliyorsun diye sorarlar adama...
Bu instagram, skype gibi güzel uygulamaların büyük şirketler tarafından alındıktan sonra sömürülmeye başlaması kullanıcılarını üzüyor.
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Narthyard 6 yıl
Artık özel hayatın gizliliği diye bir şey kalmadı, mıçtılar içine.
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TurQich 6 yıl
Artik gercekten cilkini cikardilar. Herseyi paraya dokmeye basladilar. Bunun en basit ornegi arkadas listenizde olmayan birine msj yazarsaniz yada yazdiginiz bildiriyi genis kitleye duyurmak isterseniz ek ucret oduyorsunuz.

Artik yuh dedirtmeye basladilar. Yakinda gold uyelik felanda getirdilermi tam olacak.



Bu arada facebook gizliligi coktan ihlal eden davranislara basladi. Sanirim artik plus'a gecme zamani ama toplu halde nasil olacak onemlisi bu!
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Miasmus 6 yıl en beğenilen
Instagram/Facebook kullananların amacı zaten o değil mi? Takip edileyim sapıklarım/hayranlarım olsun, meşhur olayım resimlerimi beğensinler, resimlerime bakıp beni arzulasınlar...
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memoseler 6 yıl
Facebook o kadar çıkarcılaşmaya başladı ki Sonu bu oldu.
Hak ettin Facebook.
Hak ettin.
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tnszfr 6 yıl
Facebook'tan ve onun el attığı her şeyden soğudum yeminlen.
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Godolphin 6 yıl
Kedi kuyruğunu görmüş...
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