Değişen kullanım koşulları nedeniyle Instagram davalık oldu





Sosyal medyada son günlerde gündemi meşgul eden konulardan birisi Instagram'ın değişen kullanım koşulları oldu. Facebook tarafından satın alındıktan sonra bazı tedirginliklere sebep olan Instagram, son kullanıcı koşulları değişikliğiyle çerez bilgileri, log dosyaları, cihaz tanımlayıcılarını, konum verileri ve kullanım verilerini Facebook ve Facebook'un alt şirketleriyle paylaşabilme hakkını eline almıştı.





Ancak Instagram'ın kullanıcı fotoğraflarını satacağı şeklinde medyaya yansıyan bu değişiklik kısa sürede büyük eleştiri yağmurunun başlamasına sebep olmuştu. Kişisel bilgilerin hiçbir şekilde satılmayacağını, kişisel bilgilerin reklam gösterimleri amacıyla kullanılacağını ve ilgili bazı maddeleri değiştireceğini açıklayan Instagram, bununla birlikte davadan kurtulamadı.





San Fransisco'da bir kullanıcı, değişen kullanım sözleşmesi nedeniyle Instagram'a özel hakların ihlali iddiasıyla dava açtı. Kullanıcı Instagram'ın sözleşme ile tazminat ödemeden fotoğrafları kullanma hakkını elde ettiğini ve sözleşmeyi kabul eden kullanıcıların herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağını da garanti altına almak istediğini belirtiyor.





Reuters'e göre Instagram'a karşı açılan ilk sivil dava bu oldu. Mahkeme duruşma yapmaya gerek görecek mi veya dava nasıl sonuçlanacak şimdilik belirsiz. Ancak National Geographic gibi firmaların Instagram hesabını kapatması, sözleşme değişikliğinin nasıl bir etki yaptığını da gözler önüne seriyor. Instagram veya Facebook'tan konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.

http://mashable.com/2012/12/24/instagram-lawsuit/