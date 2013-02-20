Dell, 2013 mali yılının 4.çeyrek sonuçlarını duyurdu

Halka açık hisseleri firmanın kurucusu ve icra kurulu başkanı Michael Dell tarafından satın alınacağı açıklandıktan sonra yeni bir döneme giren Dell, 2013 mali yılının 4.çeyrek sonuçlarını resmi olarak açıkladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre ünlü teknoloji devi, son çeyrekte 14,3 milyar dolar gelir elde ederek 2013 mali yılını toplam 56,9 milyar dolar olarak tamamlarken; GKGMİ'ne göre operasyon karı ise son çeyrekte 698 milyon dolar oldu. Operasyonlardan nakit akışının 1,4 milyar dolar olduğu çeyrekte, seyreltilmiş hisse başına kazanç ise 0,30 dolar olarak kaydedildi.

Firmanın bireysel tüketici gelirleri, çeyrek bazda %24 düşüş ile 2,8 milyar dolara gerilerken, operasyon karı ise Ç/Ç olarak %87 düşüş ile 8 milyon dolar olarak kaydedildi. Gelirler bölgesel değerlendirildiğinde ise gelirlerin EMEA'da %14, Amerika kıtasında %10, Asya-Pasifik ve Japonya bölgesindeyse %9 gerilediği görülmekte.

4.çeyrekte uzun dönemli stratejilerini uygulamayı sürdürdüklerinin altını çizen firmanın finanstan sorumlu icra kurulu üyesi Brian Gladder, güçlü bilançoları ve nakit varlıkları sayesinde aralarında Quest, SonicWall, Wyse, AppAsure'un da bulunduğu alanlarda yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını dikkat çekti.

Öte yandan Dell, 2014 mali yılının 1.çeyreğiyle ilgili olaraksa; ortaklık durumda yaşanacak değişiklikten ötürü, tahminde bulunmadı.

http://content.dell.com/us/en/corp/d/secure/2013-02-fy13fullq4pr.aspx