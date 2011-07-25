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Dell, 24-inç büyüklüğünde IPS panelli yeni monitörünü satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,1b
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14
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell, 24-inç büyüklüğünde IPS panelli yeni monitörünü satışa sundu
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, ülkemizde pek olmasa da başta Amerika olmak üzere bazı pazarlarda monitörleriyle de oldukça popüler. Firma geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni bir açıklamayla ürün gamına 24-inç boyutunda yeni bir model daha ekledi. UltraSharp U2412M kod adını taşıyan yeni monitör IPS panel kullanıyor ve hem yatay hem de dikey de 178 derece görüş açısı sunuyor.

Ekran çözünürlüğü 1920 x 1080 piksel olan LED backlit tabanlı monitörün diğer özellikleri arasında 1000:1 konrast oranı, 8ms tepki süresi ve 300 cd/m2 gibi detaylara yer veriliyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan ayrıca üzerinde dört adet USB 2.0 portu da bulunan monitörün yüksekliği ayarlanabildiği gibi hem öne-arkaya ve hem de sağa-sola yatırılabiliyor.

Dell UltraSharp U2412M üç yıllık garanti (4-5 yıla uzatılabiliyor) ile 399 dolar seviyesinden satışa sunulmuş durumda. 
Dell, 24-inç büyüklüğünde IPS panelli yeni monitörünü satışa sundu
Tam Boyutta Gör
Dell, 24-inç büyüklüğünde IPS panelli yeni monitörünü satışa sundu
Tam Boyutta Gör
Dell, 24-inç büyüklüğünde IPS panelli yeni monitörünü satışa sundu
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vernoncougar 8 yıl
Dell U3011 aldım 2560x1600 cozunurluk, IPS Panellı FULL HD tek kelıme ıle muhtesem, sahıp olabılecegınız en ıyı oyun monıtoru,
sanalmarketim.com/...
U3011 ı alınca dıger monıtorumu satısa cıkardım ASUS MT276H 27" 69cm 1920x1080 FULL HD Sıyah, 2ms su an GG'de satısta buradan ulasabılırsınız
urun.gittigidiyor.com/...
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kanbankasi 8 yıl
arkadaşlar IPS panelcihazlarda 8ms yüksek bir tepkime süresinormalde 12-16 mb arası sizin 2 ms gibi ifade ettiğiniz paneller şu an bilinen heryerde satılan TN panel lcd ler , IPS panelin tepkime süresi ile Tn Panelinki bir olmaz.
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Megavolt 8 yıl
Amerika satış fiyatı 400$ ise Türkiye fiyatı Kdv dahil 650-700$ olur.
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SlayerPIN 8 yıl
normalda 1ms tepki süresi olan bir monitörün gerçektende 1ms tepki süresi olduğuna mı inanıyorsunuz ?
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murat.nur 8 yıl
8 ms olan DELL U2311h monitörün test sonuçlarına bir bakın. tftcentral.co.uk/...
tftcentral.co.uk/...

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kudretozbay 8 yıl
gercekten arkadas yazdıkdan sonra fark ettım 8ms kötüdegilmi arkadaslar
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berkxy 8 yıl
Turkforce
8ms tepki süresi eleştirilerini bekliyorum :)

8ms çok en çok 2ms 120hz olmalı
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triplepen 8 yıl
dell monitorlerin türkiyede tanınmaması hakikaten üzücü. evime çalışma bilgisyaarı toplarken iki adet almak istemiştim atmadığım takla kalmamıştı. ama yorulduğuma da değdi tabi harika monitorler.
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Turkforce 8 yıl
8ms tepki süresi eleştirilerini bekliyorum :)
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tec 8 yıl
Fiyat olarak çok iyi 27" lerede bekliyoruz led backlight.
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filteke 8 yıl
All in One gibi olmus
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