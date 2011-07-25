Dell, 24-inç büyüklüğünde IPS panelli yeni monitörünü satışa sundu

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, ülkemizde pek olmasa da başta Amerika olmak üzere bazı pazarlarda monitörleriyle de oldukça popüler. Firma geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni bir açıklamayla ürün gamına 24-inç boyutunda yeni bir model daha ekledi. UltraSharp U2412M kod adını taşıyan yeni monitör IPS panel kullanıyor ve hem yatay hem de dikey de 178 derece görüş açısı sunuyor.





Ekran çözünürlüğü 1920 x 1080 piksel olan LED backlit tabanlı monitörün diğer özellikleri arasında 1000:1 konrast oranı, 8ms tepki süresi ve 300 cd/m2 gibi detaylara yer veriliyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan ayrıca üzerinde dört adet USB 2.0 portu da bulunan monitörün yüksekliği ayarlanabildiği gibi hem öne-arkaya ve hem de sağa-sola yatırılabiliyor.





Dell UltraSharp U2412M üç yıllık garanti (4-5 yıla uzatılabiliyor) ile 399 dolar seviyesinden satışa sunulmuş durumda.