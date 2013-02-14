Dell, 29" ekran boyutu ve 21:9 en/boy oranına sahip ultra geniş ekran modelini satışa sundu





Dünyanın en eski ve büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Dell, 29" ekran boyutuna ve 21:9 en/boy oranına sahip ultra geniş ekran modelini satışa sundu.

Dell tarafından duyurulan ve UltraSharp U2913WM ismine sahip olan model, 29"(73cm) gibi yüksek bir ekran boyutuna sahip. Firmanın 29" boyutunda ve 21:9 en/boy oranına sahip ilk modeli olan LED arka aydınlatmalı ve parlama yapmayan ekran, 300 cd/m2 parlaklığa, 8ms tepki oranına, 60hz 2560x1080 piksel çözünürlüğe, 2.000.000:1 kontrast oranı ve 16.7 milyon renk desteği yanında, sRGB renk uzayının %99 kısmını kapsama gibi teknik özelliklerine sahip. Yatayda ve dikeyde 178° görüş açısı sunabilen U2913WM, VESA duvar montaj aparatları uyumuna ve 11.35kg ağırlığa sahip.

Özellikle çoklu pencere, tasarım ve video işleme işleri için geliştirilen U2913WM, üzerinde DisplayPort 1.2, USB 3.0, Mini DisplayPort, ses çıkışı, VGA, DVI ve HDMI gibi oldukça zengin bağlantı seçeneklerine sahip. Yüksekliği ayarlanabilir yapıda hazırlanmış olan ekran, eğme ve döndürme hareketlerine de izin veriyor. Üzerinde dahili olarak kablo yönetim sistemi mevcut olan U2913WM, dokunmatik ekran ayar tuşlarına da sahip.

Sunduğu teknik özellikler ile göz dolduran Dell UltraSharp U2913WM, 1000$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails.aspx/dell-u2913wm?c=uk&cs=ukdhs1&l=en&s=dhs

http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails.aspx/dell-u2913wm?c=uk&cs=ukdhs1&l=en&s=dhs