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Dell, 29" ekran boyutu ve 21:9 en/boy oranına sahip ultra geniş ekran modelini satışa sundu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,1b
1
34
Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dell, 29
Dünyanın en eski ve büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Dell, 29" ekran boyutuna ve 21:9 en/boy oranına sahip ultra geniş ekran modelini satışa sundu.
Dell tarafından duyurulan ve UltraSharp U2913WM ismine sahip olan model, 29"(73cm) gibi yüksek bir ekran boyutuna sahip. Firmanın 29" boyutunda ve 21:9 en/boy oranına sahip ilk modeli olan LED arka aydınlatmalı ve parlama yapmayan ekran, 300 cd/m2 parlaklığa, 8ms tepki oranına, 60hz 2560x1080 piksel çözünürlüğe, 2.000.000:1 kontrast oranı ve 16.7 milyon renk desteği yanında, sRGB renk uzayının %99 kısmını kapsama gibi teknik özelliklerine sahip. Yatayda ve dikeyde 178° görüş açısı sunabilen U2913WM, VESA duvar montaj aparatları uyumuna ve 11.35kg ağırlığa sahip.
 
Dell, 29
Özellikle çoklu pencere, tasarım ve video işleme işleri için geliştirilen U2913WM, üzerinde DisplayPort 1.2, USB 3.0, Mini DisplayPort, ses çıkışı, VGA, DVI ve HDMI gibi oldukça zengin bağlantı seçeneklerine sahip. Yüksekliği ayarlanabilir yapıda hazırlanmış olan ekran, eğme ve döndürme hareketlerine de izin veriyor. Üzerinde dahili olarak kablo yönetim sistemi mevcut olan U2913WM, dokunmatik ekran ayar tuşlarına da sahip.
Sunduğu teknik özellikler ile göz dolduran Dell UltraSharp U2913WM, 1000$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails.aspx/dell-u2913wm?c=uk&cs=ukdhs1&l=en&s=dhs 

http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails.aspx/dell-u2913wm?c=uk&cs=ukdhs1&l=en&s=dhs Yorum Yaz
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TheNewAtilla 5 yıl
Ben hala 4:3 😖
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DH Misafiri 6 yıl
kurban olduklarım ne güzel işte bunlar hep rekabet nefis ya mücadele ruhu
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depeche35 6 yıl
Bu modeli ve Lg'nin LG EA93 'ünü nerede inceleyebiliriz ve alabiliriz arkadaşlar ?
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Gkcgur 6 yıl
Tam Flight Simulator oynamalık bir monitör :)
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regaibyigit. 6 yıl
Statistik
777_E LG EA93ün fiyatı aynı olmasına rağmen bu monitorden daha iyi sanırım?
LGnin monitoru IPS, bu monitor de burda yazilmadigina gore IPS degil, dolaysiyla LGninki teorik olarak cok daha iyidir

178° görüş açısı sunabildiğine göre buda IPSdir.
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777_E 6 yıl regaibyigit.
regaibyigit.

Statistik

777_E LG EA93ün fiyatı aynı olmasına rağmen bu monitorden daha iyi sanırım?
LGnin monitoru IPS, bu monitor de burda yazilmadigina gore IPS degil, dolaysiyla LGninki teorik olarak cok daha iyidir


178° görüş açısı sunabildiğine göre buda IPSdir.

muhtemelen. lakin açıklamada yazmadığı için şüphede kaldım. belki de bilgi atlanmış olabilir. Kontrol etmekte fayda var.
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kurunc 6 yıl
Yakın zamanda bu monitörler yaygınlaşacak ve bir sonraki monitörüm büyük ihtimalle 21:9 olacak
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777_E 6 yıl
LG EA93'ün fiyatı aynı olmasına rağmen bu monitorden daha iyi sanırım?
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Umutcan 6 yıl
Profesyonel kullanıcılar için süper olduğunu söyleyebilirim, özellikle 3d modelleme ve programlama/sayfa tasarımı gibi
işler yapıyorsanız preview yada aynı anda kullandığınız ikincil uygulama için 2. monitöre ihtiyaç duyuyorsunuz.
Adamlar 2 pencereyi rahat yan yana açabileceğimiz monitör geliştirmiş işte.
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Statistik 6 yıl 777_E
777_E

LG EA93'ün fiyatı aynı olmasına rağmen bu monitorden daha iyi sanırım?

LGnin monitoru IPS, bu monitor de burda yazilmadigina gore IPS degil, dolaysiyla LG'ninki teorik olarak cok daha iyidir
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suslu76 6 yıl
apple'ın monitoru daha mantıklı değil mi 2560*1440 27" ama gerçi oran farklı olunca farklı işler için daha uygun olabilir bu da
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