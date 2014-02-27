Dell, AlienWare ile ev eğlence pazarına yönelik ürünler satışa sunacak

Michael Dell tarafından satın alındıktan sonra özellikle kurumsal tarafa olan eğilimini arttıran Dell, tüketici pazarında ise iştiraki olan AlienWare ile elini güçlendirme planları yapıyor

Firmanın tedarik zinciri içerisindeki kaynaklardan alınan bilgilere göre Dell, ev eğlence sistemleri konusundaki çözümlerini AlienWare markası altında pazarlamayı planlıyor. Dell’in bu sayede AlienWare’in ABD’deki marka bilinilirliğinden faydalanarak, daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediği öğrenildi.

Özellikle oyun severler tarafından yakından tanınan AlienWare’în ürün gamında masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, fareler, kulaklıklar, projektörler ve çeşitli çevre birimleri yer alıyor.