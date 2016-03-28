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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell, BT hizmetleri birimini Japon NTT Data'ya satıyor

Amerikan teknoloji devi Dell, EMC Corp. satın alımından kalan borcunu ödeyebilmek için BT danışmanlık biriminini 3.5 milyar dolar karşılığında NTT Data'ya satıyor.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Onur Seven
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden biri olan Dell, BT danışmanlık birimininin 3.5 milyar dolar karşılığında NTT Data'ya satışını tamamlamak üzere olduklarını bildirdi. Reuters'ın haberine göre, şirket EMC Corp. satın alımından doğan 67 milyar dolarlık borcun ödenmesine yardımcı olacak anlaşmayı bugün resmi olarak duyurabilir.
Eğer satış gerçekleşirse bu durum, Japonya'nın en büyük telekomünikasyon sağlayacılarından biri olarak çalışmalarını sürdüren NTT'nin yan kuruluşu olan NTT Data'nın ABD'deki işlerini büyütmesine yardımcı olacak. Bir başka Japon telekom devi SoftBank gibi NTT de başta ABD ve Hindistan'da satın alımlar ve yatırımlar yaparak uluslararası faaliyet alanını genişletmeye devam ediyor.
Dell'in mevcut BT hizmetleri birimi 3.9 milyar dolar karşılığında Perot Systems'in satın alındığı 2009 yılında oluşturuldu. Fiyatın biraz daha düşük olması bazı operasyonların satışa dahil olmamasından kaynaklanıyor. Şirket ayrıca 4 milyar dolarlık toplam değerle diğer diğer iki işletmesi Quest Software ve SonicWall'den de kurtulmak istiyor. Dell, veri depolama şirketi EMC Corp. anlaşması kapsamında kalan 43 milyar dolarlık borcunu ödeyebilmek için sahip olduğu varlıkları elden çıkarmaya devam edecek gibi görünüyor.

http://www.reuters.com/article/us-dellitservices-m-a-nttdatacorp-idUSKCN0WU03Q Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 3 yıl
Dell arkadan kara duman atmaya başladı... wqe:QW:EWQqwşlekqwpo :D
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crazy585858 3 yıl
o nasıl bir borç ulan hemde veri depolama araştırmadım ama dell in bu işten karı varmıki bu topa girdiler ? bilen biri açıklasın lütfen
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