Pennywise geri dönüyor; HBO'nun IT dizisinden beklenen fragman geldi

Welcome to Derry, 1962'de, yani filmlerde anlatıaln hikâyenin 27 yıl öncesinde geçiyor. Hikâye yine Derry'de, yani Pennywise'ın her 27 yılda bir dönüp korku saçtığı küçük kasabada geçiyor. Ama bu kez hikâyenin merkezinde tamamen yeni karakterler yer alıyor. Ancak bu karakterlerden bazılarının ana serideki karakterlerle bağlantılı olacağı düşünülüyor.
IT: Welcome to Derry Bu Yıl İzleyici ile Buluşacak
IT: Welcome to Derry'nin ilk dört bölümünü, filmlerin de yönetmeni olan Andy Muschietti yönetti. Kabusları süsleyen cani palyaço Pennywise'ı da filmlerdekiyle aynı oyuncu (Bill Skarsgård) canlandırıyor. Skarsgård, filmlerdeki Pennywise performansıyla epey beğenilmişti.
Dizinin oyuncu kadrosunda Bill Skarsgård'a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar gibi isimler eşlik ediyor.
Yayınlanan bu fragmanda da belirtildiği üzere IT: Welcome to Derry bu sonbaharda HBO ve Max'te izleyici ile buluşacak. Ancak henüz daha net bir yayın tarihi açıklanmadı.
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100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.