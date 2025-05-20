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    Anlık Bildirim

    Pennywise geri dönüyor; HBO'nun IT dizisinden beklenen fragman geldi

    IT filmlerinin Pennywise'ı geri dönüyor. Filmleri de yapan ekip tarafından hazırlanan IT: Welcome to Derry dizisinden ilk fragman yayınlandı. HBO yapımı dizi bu yıl ekrana gelecek.

    IT: Welcome to Derry Tam Boyutta Gör
    Stephen King'in en sevilen eserlerinden olan IT (O), sinemalardan sonra bu kez de TV ekranlarına geliyor. 2017 ve 2019 yıllarında çıkan iki filmle sinemaya uyarlanan IT'in prequel dizisi olan IT: Welcome to Derry, bu yıl HBO ekranlarında izleyici ile buluşacak. Filmleri de yapan ekip tarafından hazırlandığı için beklentilerin yüksek olduğu bu dizi için tanıtım çalışmalarına başlayan HBO, diziden ilk uzun fragmanı paylaştı.

    Welcome to Derry, 1962'de, yani filmlerde anlatıaln hikâyenin 27 yıl öncesinde geçiyor. Hikâye yine Derry'de, yani Pennywise'ın her 27 yılda bir dönüp korku saçtığı küçük kasabada geçiyor. Ama bu kez hikâyenin merkezinde tamamen yeni karakterler yer alıyor. Ancak bu karakterlerden bazılarının ana serideki karakterlerle bağlantılı olacağı düşünülüyor.

    IT: Welcome to Derry Bu Yıl İzleyici ile Buluşacak

    IT: Welcome to Derry'nin ilk dört bölümünü, filmlerin de yönetmeni olan Andy Muschietti yönetti. Kabusları süsleyen cani palyaço Pennywise'ı da filmlerdekiyle aynı oyuncu (Bill Skarsgård) canlandırıyor. Skarsgård, filmlerdeki Pennywise performansıyla epey beğenilmişti.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Bill Skarsgård'a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar gibi isimler eşlik ediyor.

    Yayınlanan bu fragmanda da belirtildiği üzere IT: Welcome to Derry bu sonbaharda HBO ve Max'te izleyici ile buluşacak. Ancak henüz daha net bir yayın tarihi açıklanmadı.

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    TheLuBu 2 gün önce

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    Evren7 3 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 4 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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