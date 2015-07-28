Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell, KOBİ'lere yönelik SonicWALL TZ serisi güvenlik duvarlarını duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,7b
1
1
Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dell, KOBİ'lere yönelik SonicWALL TZ serisi güvenlik duvarlarını duyurdu

Dell, sürekli artan ağ trafiğinin güvenliğini sağlamak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak geliştirdiği SonicWALL TZ serisi güvenlik duvarlarını piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Yeni SonicWALL TZ serisinde 1.1Gbps'ye varan yetkisiz erişim önleme hızlarıyla piyasadaki en yüksek performanslı Bütünleşik Tehdit Yönetimi (UTM) güvenlik duvarı bulunuyor ve duvarın yönetimi için seriye çok çekirdekli güvenlik işlemcileri entegre edildi. 

Seride ayrıca yakın tarihte piyasaya sürülen 802.11ac uyumlu Dell SonicPoints entegrasyonu da sunuluyor. Böylece farklı bölgelerde faaliyet gösterse bile duvarların yönetimi tek bir merkezden yapılabiliyor. 

Bunun için Dell SonicWALL Global Yönetim Sistemi (GMS) adında bir platform mevcut. Binlerce dağılmış vaziyetteki TZ güvenlik duvarını yönetebilen GMS, bu sayede uygulama kontrolü, uygulama görselleştirmesi, kapsamlı raporlama gibi işlemleri kolayca yapabiliyor. 

Kompakt yapıda bir kasaya sahip olan seride 1GbE ağ arayüzü yer alıyor. Bu sayede dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler için kötü amaçlı yazılımlara karşı yüksek etkili koruma, yetkisiz erişim önleme, içerik ve URL filtrelemesi, uygulama kontrolü ve güvenli mobil erişim sağlanıyor.

Ayrıca serideki yeniden kurma gerektirmeyen patentli derin paket inceleme motoru tüm portlar ve protokollerde her paketin her bitini neredeyse sıfır gecikme ile tarıyor. Grafik kullanıcı arayüzü ise hem kolay anlaşılır hem de kolay yönetilebilir bir yapıda. Dell SonicWALL TZ serisi güvenlik duvarları dünya genelinde satışa sunulmuş durumda. 
Dell, KOBİ'lere yönelik SonicWALL TZ serisi güvenlik duvarlarını duyurdu
 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SkewCurrent 4 yıl
SonicWALL'ın köküne kibrit suyu
!!!11!bir!bir! Fakültede doğru düzgün torrent çekemiyoruz, arama siteleri bile açılmıyor bazen.

Neyse ki okulda birkaç tabur büyüklüğünde bilgisayar -elektronik mühendisliği öğrencisi var
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl OnePlus 2 lanse edildi! Tüm detaylar, merak edilen her şey bu videoda 4 yıl Kredi Kartsız AppleID Oluşturma ve Apple Music Üyeliği 4 yıl Casper VIA V6X inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim