Dell, KOBİ'lere yönelik SonicWALL TZ serisi güvenlik duvarlarını duyurdu

Dell, sürekli artan ağ trafiğinin güvenliğini sağlamak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak geliştirdiği SonicWALL TZ serisi güvenlik duvarlarını piyasaya sürdüğünü duyurdu.





Yeni SonicWALL TZ serisinde 1.1Gbps'ye varan yetkisiz erişim önleme hızlarıyla piyasadaki en yüksek performanslı Bütünleşik Tehdit Yönetimi (UTM) güvenlik duvarı bulunuyor ve duvarın yönetimi için seriye çok çekirdekli güvenlik işlemcileri entegre edildi.





Seride ayrıca yakın tarihte piyasaya sürülen 802.11ac uyumlu Dell SonicPoints entegrasyonu da sunuluyor. Böylece farklı bölgelerde faaliyet gösterse bile duvarların yönetimi tek bir merkezden yapılabiliyor.





Bunun için Dell SonicWALL Global Yönetim Sistemi (GMS) adında bir platform mevcut. Binlerce dağılmış vaziyetteki TZ güvenlik duvarını yönetebilen GMS, bu sayede uygulama kontrolü, uygulama görselleştirmesi, kapsamlı raporlama gibi işlemleri kolayca yapabiliyor.





Kompakt yapıda bir kasaya sahip olan seride 1GbE ağ arayüzü yer alıyor. Bu sayede dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler için kötü amaçlı yazılımlara karşı yüksek etkili koruma, yetkisiz erişim önleme, içerik ve URL filtrelemesi, uygulama kontrolü ve güvenli mobil erişim sağlanıyor.





Ayrıca serideki yeniden kurma gerektirmeyen patentli derin paket inceleme motoru tüm portlar ve protokollerde her paketin her bitini neredeyse sıfır gecikme ile tarıyor. Grafik kullanıcı arayüzü ise hem kolay anlaşılır hem de kolay yönetilebilir bir yapıda. Dell SonicWALL TZ serisi güvenlik duvarları dünya genelinde satışa sunulmuş durumda.