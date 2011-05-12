Dell, UltraSharp serisi üç yeni monitör hazırlıyor

Streak Pro isimli yeni bir tablet bilgisayar hazırlığında olduğu konuşulan Dell'in, UltraSharp serisi monitör ailesini güncellemeye hazırlandığı bildiriliyor. Üçüncü çeyrekte yani yaz aylarında yapılması planlanan yenileme operasyonu çerçevesinde 21.5-inç boyutundaki U2212HM, 23-inç boyutundaki U2312HM ve 24-inç boyutundaki U2412HM modellerinin seriye dahil edilmesi bekleniyor. Yüksek görüntü kalitesi için IPS panel ve WLED backlit teknolojisiyle donatılan monitörler mat siyah kasaya sahip olacaklar.

Dell tarafından henüz resmi olarak doğrulanmasa da NTSC renk aralığının %80'inin karşılayadıkları yani standart renk gamutuna sahip oldukları belirtilen monitörlerde görüntü aktarımı için DVI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor. Full HD çözünürlük desteğine sahip olan monitörlerin parlaklık ve tepki süreleri ise şu an için bilinmiyor. UltraSharp serisi monitörleriyle özellikle anavatanı Amerika'da popüler olan Dell'in, yeni modellerle farklı fiyat segmentleri için rekabet gücünü arttırmayı planladığı belirtiliyor.