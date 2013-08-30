Dell, Windows 8 işletim sistemine özel olarak hazırladığı üç yeni dokunmatik ekran modelini tanıttı





Geçtiğimiz günlerde Latitude 3000, 5000 ve 7000 serisi yeni dizüstü bilgisayar modellerini duyuran donanım dünyasının büyük ismi Dell, şimdi de Windows 8 işletim sistemine özel olarak hazırladığı P2314, P2714T ve E2014T isimli üç yeni dokunmatik ekran modelini tanıttı.

Tanıtılan modellerden 23-inç'lik P2314 ve 27-inç'lik P2714T modelleri, ortak olarak 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlüğe ve 8.000.000: 1 kontrast değerine sahipler. Özel bir ayak yapısıyla gelen ve bu sayede geriye doğru 60 derece yatarak dokunmatik kullanım için uygun bir yapı ortaya koyan ürünler, oldukça da şık bir tasarım yapısı ile hazırlanmış durumlarda. Firma tarafından tanıtılan 20-inç'lik E2014T ise, 1600 x 900 piksel çözünürlüğe ve aynı şekilde 8.000.000: 1 kontrast değerine sahip. Benzer bir ayak yapısı kullanmasına rağmen diğer modellerden geriye doğru 5 derece yatabilmesi ile ayrılan E2014T, 2 ms tepki süresi ortaya koyabiliyor.

Üzerlerinde HDMI, VGA, USB, Display Port ve MHL (Mobil cihazların bağlantısı için) gibi bağlantı portları barındıran modellerden P2314 449$, P2714T 699$ ve son olarak E2014T ise 249$ fiyat etiketlileriyle satışa çıkmış durumdalar.

http://www.digitaltrends.com/computing/dell-announces-flexible-new-touchscreen-monitors/