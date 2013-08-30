Dell, Windows 8 işletim sistemine özel olarak hazırladığı üç yeni dokunmatik ekran modelini tanıttı

Haber Editörü
Geçtiğimiz günlerde Latitude 3000, 5000 ve 7000 serisi yeni dizüstü bilgisayar modellerini duyuran donanım dünyasının büyük ismi Dell, şimdi de Windows 8 işletim sistemine özel olarak hazırladığı P2314, P2714T ve E2014T isimli üç yeni dokunmatik ekran modelini tanıttı.
Tanıtılan modellerden 23-inç'lik P2314 ve 27-inç'lik P2714T modelleri, ortak olarak 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlüğe ve 8.000.000: 1 kontrast değerine sahipler. Özel bir ayak yapısıyla gelen ve bu sayede geriye doğru 60 derece yatarak dokunmatik kullanım için uygun bir yapı ortaya koyan ürünler, oldukça da şık bir tasarım yapısı ile hazırlanmış durumlarda. Firma tarafından tanıtılan 20-inç'lik E2014T ise, 1600 x 900 piksel çözünürlüğe ve aynı şekilde 8.000.000: 1 kontrast değerine sahip. Benzer bir ayak yapısı kullanmasına rağmen diğer modellerden geriye doğru 5 derece yatabilmesi ile ayrılan E2014T, 2 ms tepki süresi ortaya koyabiliyor.
Üzerlerinde HDMI, VGA, USB, Display Port ve MHL (Mobil cihazların bağlantısı için) gibi bağlantı portları barındıran modellerden P2314 449$, P2714T 699$ ve son olarak E2014T ise 249$ fiyat etiketlileriyle satışa çıkmış durumdalar.
http://www.digitaltrends.com/computing/dell-announces-flexible-new-touchscreen-monitors/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dokunmatik cihazların oyun ve yazılımları da masaüstünde yazıldığı için buna muhtaç olanlar var, ayrıca dokunmatik varken bundan windows8 ve ürünleri bir noktada faydalanıyorlar. Masaüstünde dokunmatikten azami yararlanmak isteyenler mutlaka bluestacks kursunlar.
Her şey dokunmatik olmak zorunda mı ?
git tablet al telefon al olmadı dokunmatik laptop al ama masaüstü masaüstüdür klavye mouse u vardır.
Katılıyorum, hadi çizim için wacom dokunmatik kalem destekli olsa grafikerlerin çok avantajına diyeceğim ama bu şekilde sadece dokunmatik hastalarına hitap eder gibi.
Mouse ve fiziksel klavyenin verdiği rahatlığı hangi dokunmatik verebilir ki ? Bana kalsa ipad'ime mouse bağlayıp kullanacağım inanın, ufak linklere tam isabetle dokunmak öyle zor ki.