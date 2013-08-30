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Dell, Windows 8 işletim sistemine özel olarak hazırladığı üç yeni dokunmatik ekran modelini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dell, Windows 8 işletim sistemine özel olarak hazırladığı üç yeni dokunmatik ekran modelini tanıttı

Geçtiğimiz günlerde Latitude 3000, 5000 ve 7000 serisi yeni dizüstü bilgisayar modellerini duyuran donanım dünyasının büyük ismi Dell, şimdi de Windows 8 işletim sistemine özel olarak hazırladığı P2314, P2714T ve E2014T isimli üç yeni dokunmatik ekran modelini tanıttı.
Tanıtılan modellerden 23-inç'lik P2314 ve 27-inç'lik P2714T modelleri, ortak olarak 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlüğe ve 8.000.000: 1 kontrast değerine sahipler. Özel bir ayak yapısıyla gelen ve bu sayede geriye doğru 60 derece yatarak dokunmatik kullanım için uygun bir yapı ortaya koyan ürünler, oldukça da şık bir tasarım yapısı ile hazırlanmış durumlarda. Firma tarafından tanıtılan 20-inç'lik E2014T ise, 1600 x 900 piksel çözünürlüğe ve aynı şekilde 8.000.000: 1 kontrast değerine sahip. Benzer bir ayak yapısı kullanmasına rağmen diğer modellerden geriye doğru 5 derece yatabilmesi ile ayrılan E2014T, 2 ms tepki süresi ortaya koyabiliyor.
Üzerlerinde HDMI, VGA, USB, Display Port ve MHL (Mobil cihazların bağlantısı için) gibi bağlantı portları barındıran modellerden P2314 449$, P2714T 699$ ve son olarak E2014T ise 249$ fiyat etiketlileriyle satışa çıkmış durumdalar.
 
Dell, Windows 8 işletim sistemine özel olarak hazırladığı üç yeni dokunmatik ekran modelini tanıttı

http://www.digitaltrends.com/computing/dell-announces-flexible-new-touchscreen-monitors/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hayyam_karadenizli 6 yıl
Dokunmatik var diye klavye fare kullanmayayım derseniz yanlış yaparsınız, klavye fare ile devam, dokunmatiği de lazım oldukça kullanınca çok rahat oluyor, bu şekilde kullanıyorum, tavsiye ederim.
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Virinom 6 yıl
Firmalar neden Microsoft'la anlaşıp başarısız bir işletimin sistemini diriltmeye çalışıyor anlamıyorum.Kabul edin Windown 8'i yapamadınız tıpkı Vista'yı yapamadığınız gibi.
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hacı.basat 6 yıl
Orijinalden alıntı: batkent
Ben hala anlamış değilim masaüstü bilgisayarlar niye dokunmatik abi ? Her şey dokunmatik olmak zorunda mı ? git tablet al telefon al olmadı dokunmatik laptop al ama masaüstü masaüstüdür klavye mouse u vardır.

Dokunmatik cihazların oyun ve yazılımları da masaüstünde yazıldığı için buna muhtaç olanlar var, ayrıca dokunmatik varken bundan windows8 ve ürünleri bir noktada faydalanıyorlar. Masaüstünde dokunmatikten azami yararlanmak isteyenler mutlaka bluestacks kursunlar.
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Nokia Specialist 6 yıl
Metro ara yüzü ile muhteşem şık durmuşlar birde bulutlu arka plan
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FreeRun 6 yıl
şu metro arayüzü yemin ederim kusacam
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batkent 6 yıl
Ben hala anlamış değilim masaüstü bilgisayarlar niye dokunmatik abi ?
Her şey dokunmatik olmak zorunda mı ?
git tablet al telefon al olmadı dokunmatik laptop al ama masaüstü masaüstüdür klavye mouse u vardır.
1 Yanıt Yanıtla
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Umutcan 6 yıl batkent
batkent

Ben hala anlamış değilim masaüstü bilgisayarlar niye dokunmatik abi ?
Her şey dokunmatik olmak zorunda mı ?
git tablet al telefon al olmadı dokunmatik laptop al ama masaüstü masaüstüdür klavye mouse u vardır.

Katılıyorum, hadi çizim için wacom dokunmatik kalem destekli olsa grafikerlerin çok avantajına diyeceğim ama bu şekilde sadece dokunmatik hastalarına hitap eder gibi.
Mouse ve fiziksel klavyenin verdiği rahatlığı hangi dokunmatik verebilir ki ? Bana kalsa ipad'ime mouse bağlayıp kullanacağım inanın, ufak linklere tam isabetle dokunmak öyle zor ki.
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Public_Enemy 6 yıl
Sürekli karşıdaki birşeye dokunarak çalışmak bana ergonomik görünmüyor, sürekli çalışma durumunda feci kolu yorulur insanın, neticede 23" ekranı belirli bir mesafeden yakına koyamazsın.
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