Dell dünyanın ilk 5K monitörünü satışa sunuyor





Apple'ın dünyanın ilk 5K ekranlı hepsi-bir-arada bilgisayar modeli olan 27 inçlik iMac modelinin ardından Dell de ilk 5K çözünürlüğe sahip monitörünü satışa sunmaya hazırlanıyor. Modeli ilk olarak IFA 2014 fuarında görmüştük.





Dell'in yeni monitörü UltraSharp 27 Monitor adını taşıyor. 5120x2880 piksel çözünürlük sunan monitör Adobe RGB renk yelpazesinin yüzde 99'unu yansıtabiliyor Bu sayede daha canlı ve daha keskin görüntüler elde edilebiliyor. Dell bu çözünürlüğün 2K çözünürlüğün 4 katı, Full HD çözünürlüğün ise 7 katı fazla olduğunu belirtiyor. Ürün özellikle iki monitörü yanyana kullanan tüketicilerin ilgisini çekecek.





Dell renk canlılığı ve parlaklık sağlamak için PremierTech teknolojisini kullanırken, ekranda kirlenme ve yansıtma önleyici bir panele yer verilmiş. 6 adet USB portu, kart okuyucu ve kaidenin yanında 16W gücünde bir çift Harman Kardon hoparlör de yoğun bir akustik tecrübesine katkı sağlıyor.





Cihaz ekranı ikiye bölerek çalışmak isteyenler için iki adet DisplayPort 1.2 çıkışına yer verilmiş. Dell UltraSharp 27 Monitor ürünü Aralık ayında piyasaya çıkacak ve fiyatı da 1400 pound/2500$ seviyesinde olacak.

http://www.pocket-lint.com/news/131631-apple-eat-your-heart-out-dell-unveils-5k-resolution-27-inch-pc-monitor