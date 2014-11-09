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Dell dünyanın ilk 5K monitörünü satışa sunuyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,8b
1
50
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Dell dünyanın ilk 5K monitörünü satışa sunuyor

Apple'ın dünyanın ilk 5K ekranlı hepsi-bir-arada bilgisayar modeli olan 27 inçlik iMac modelinin ardından Dell de ilk 5K çözünürlüğe sahip monitörünü satışa sunmaya hazırlanıyor. Modeli ilk olarak IFA 2014 fuarında görmüştük.

Dell'in yeni monitörü UltraSharp 27 Monitor adını taşıyor. 5120x2880 piksel çözünürlük sunan monitör Adobe RGB renk yelpazesinin yüzde 99'unu yansıtabiliyor Bu sayede daha canlı ve daha keskin görüntüler elde edilebiliyor. Dell bu çözünürlüğün 2K çözünürlüğün 4 katı, Full HD çözünürlüğün ise 7 katı fazla olduğunu belirtiyor. Ürün özellikle iki monitörü yanyana kullanan tüketicilerin ilgisini çekecek. 

Dell renk canlılığı ve parlaklık sağlamak için PremierTech teknolojisini kullanırken, ekranda kirlenme ve yansıtma önleyici bir panele yer verilmiş. 6 adet USB portu, kart okuyucu ve kaidenin yanında 16W gücünde bir çift Harman Kardon hoparlör de yoğun bir akustik tecrübesine katkı sağlıyor. 

Cihaz ekranı ikiye bölerek çalışmak isteyenler için iki adet DisplayPort 1.2 çıkışına yer verilmiş. Dell UltraSharp 27 Monitor ürünü Aralık ayında piyasaya çıkacak ve fiyatı da 1400 pound/2500$ seviyesinde olacak. 

http://www.pocket-lint.com/news/131631-apple-eat-your-heart-out-dell-unveils-5k-resolution-27-inch-pc-monitor Yorum Yaz
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sfr+10 4 yıl
teknoloji nerelere geldi yaa :D
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ergün.sahin 5 yıl
güzel bir monitör çözünürlüğüde iyi böylece kaliteli görüntü sunar
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Yazılımcı Online 5 yıl
Hayatta her şey oyun değil
O çözünürlükte ne güzel photoshop kullanılır ya da grafik tasarımcılar için müthiş bir çözünürlük. 5K da yüksek FPS verecek ekran kartı da uygun fiyata satılırsa oyunlarda da tadından yenmez tabi. Ama yüksek çözünürlük genelde fotoğraf ve grafikle uğraş stüdyo , reklam şirketleri gibi kullanıcıları hedef alınarak çıkartılıyor. Yoksa oyunlar için FHD bile oldukça yeterli bence.
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Gömceli 5 yıl
Güzel Ve Etkileyici Bir Monitör Monitörünüzün Pixse Ayarlarını Verdeysiniz DEaha Makbule Geçecektir Başarılarınızın Devamını dilerim
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techniquest35 5 yıl
İmac alırsın daha avantajli
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camoka5 5 yıl
Yapmayınız, etmeyiniz. Sallamayınız. İnsanları yanlış yönlendirmeyiniz.

techradar.com/...
macworld.co.uk/...
en.wikipedia.org/...

Retina ekran pazarlama taktiğidir. Appleın kendi kafasına göre belli bir zamanda insanlar için yeterli, ideal kabul ettiği çözünürlükteki (ya da piksel yoğunluğundaki) ekranlarına verdiği isimdir. Yetmediği yerde daha yüksek çözünürlük koyar retinaHD der retina+ der falan. Bildiğimiz 1080p, 2K, 4K, 5K olaylarından zerre farkı yoktur.

"Apple tarafından yazılmış retina sürücüleri uygulamayı/oyunu yeni çözünürlüğe adapte ederken önceki nesil çözünürlükte tek pikselin gösterdiği görüntüyü yeni nesilde 4 piksele yayar"
Bu anlattığın şey de upscaling zaten.
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Erasmus78 5 yıl camoka5
camoka5

Yapmayınız, etmeyiniz. Sallamayınız. İnsanları yanlış yönlendirmeyiniz.

techradar.com/...
macworld.co.uk/...
en.wikipedia.org/...

Retina ekran pazarlama taktiğidir. Appleın kendi kafasına göre belli bir zamanda insanlar için yeterli, ideal kabul ettiği çözünürlükteki (ya da piksel yoğunluğundaki) ekranlarına verdiği isimdir. Yetmediği yerde daha yüksek çözünürlük koyar retinaHD der retina+ der falan. Bildiğimiz 1080p, 2K, 4K, 5K olaylarından zerre farkı yoktur.

"Apple tarafından yazılmış retina sürücüleri uygulamayı/oyunu yeni çözünürlüğe adapte ederken önceki nesil çözünürlükte tek pikselin gösterdiği görüntüyü yeni nesilde 4 piksele yayar"
Bu anlattığın şey de upscaling zaten.

İlgisi yok...

Upscaling de aynı görüntüyü öncesinde de sonrasında da aynı piksel gösterir. Yani piksel büyür/süner ve bu da görüntü kalitesini bozar.. Retina ekranda ise piksel büyümez, aynı görüntü 1 yerine 4 adet piksel ile gösterilir ve kalite kaybı yaşanmaz.
1 Yanıt Yanıtla
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hksdejavu 5 yıl
Apple'in retina uzerine cikmak istememesini ben mantikli buluyorum. Tabi bu benim tamamen kisisel tercihim. Bir arkadasin bahsettigi gibi retina ekrandan daha fazla ppi sunan ekrandaki kalite farkini insan algilayabiliyor. Ama kisisel gorusum retinanin yeterli oldugu. Daha fazlasi benim icin sadece daha fazla islem gucu gereksinimi.
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oyuncu11790 5 yıl
Arkadaş bu kadar kaliteyi profesyonel iş yapanlar dışında kim ne yapacak ? Oyunculara da son dönemlerde de 2k 4k görüntü kalitesini verecek donanımları gözlerine sokuyorlar. Umarım bu k yarışı bir yerde durur.
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Erasmus78 5 yıl
Arkadaşlar;
Retina ekran= Yüksek ppi yoğunluğu demek değildir.
Yani en azından sadece o anlama gelmez. Retina deyince herkesin aklına yüksek piksel yoğunluğu geliyor ama asıl olayı bu değil. Retina ekranın asıl işi; aynı oranı koruyan farklı çözünürlüklere oyun ve uygulamaları tam olarak ve kesinlikle en ufak bir kalite kaybına uğratmadan adapte edebilmesidir. Yani retina ekranda uygulama upscale veya downscale edilmez. Apple tarafından yazılmış retina sürücüleri uygulamayı/oyunu yeni çözünürlüğe adapte ederken önceki nesil çözünürlükte tek pikselin gösterdiği görüntüyü yeni nesilde 4 piksele yayar. Böylece ekrandaki nesneler büyüyüp küçülmez ve görüntüsü kalitesinden hiç bir şey kaybetmez. En güzel tarafı da geliştiricileri yeniden uygulamalarını güncelleştirmek zorunda bırakmaz.
Vel hasıl kelam Retina Ekran sizin sandığınız kadar içi boş bir kavram değil. Hatta Android ve Microsoft tarafında hala bir karşılığı yoktur. Bu sistemlerde oyunlar ve uygulamalar yeni çözünürlüklerde upscale edilirler. Kaliteleri bozulur. Ya da geliştirici bu çözünürlüğe göre uygulamasını update etmek zorundadır.
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hksdejavu 5 yıl Erasmus78
Erasmus78
Arkadaşlar;
Retina ekran= Yüksek ppi yoğunluğu demek değildir.
Yani en azından sadece o anlama gelmez. Retina deyince herkesin aklına yüksek piksel yoğunluğu geliyor ama asıl olayı bu değil. Retina ekranın asıl işi; aynı oranı koruyan farklı çözünürlüklere oyun ve uygulamaları tam olarak ve kesinlikle en ufak bir kalite kaybına uğratmadan adapte edebilmesidir. Yani retina ekranda uygulama upscale veya downscale edilmez. Apple tarafından yazılmış retina sürücüleri uygulamayı/oyunu yeni çözünürlüğe adapte ederken önceki nesil çözünürlükte tek pikselin gösterdiği görüntüyü yeni nesilde 4 piksele yayar. Böylece ekrandaki nesneler büyüyüp küçülmez ve görüntüsü kalitesinden hiç bir şey kaybetmez. En güzel tarafı da geliştiricileri yeniden uygulamalarını güncelleştirmek zorunda bırakmaz.
Vel hasıl kelam Retina Ekran sizin sandığınız kadar içi boş bir kavram değil. Hatta Android ve Microsoft tarafında hala bir karşılığı yoktur. Bu sistemlerde oyunlar ve uygulamalar yeni çözünürlüklerde upscale edilirler. Kaliteleri bozulur. Ya da geliştirici bu çözünürlüğe göre uygulamasını update etmek zorundadır.

Tabi gelistiriciler icin hersey o kadar kolay degil. Programa cizdirilen gorseller konusunda haklisiniz ama bir buton bir resim dosyasiyla gosteriliyorsa gelistirici bu resmin yeni ekrandaki piksel sayisina uygun olani ile guncellemek zorunda. iPhone 4 ilk ciktiginda uygulamalar hemen retinaya hazir degildiler. Tabi bu gecisi yapmak muadillerindekine gore cok daha kolay oluyor.
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cgdincer 5 yıl Erasmus78
Erasmus78
Arkadaşlar;
Retina ekran= Yüksek ppi yoğunluğu demek değildir.
Yani en azından sadece o anlama gelmez. Retina deyince herkesin aklına yüksek piksel yoğunluğu geliyor ama asıl olayı bu değil. Retina ekranın asıl işi; aynı oranı koruyan farklı çözünürlüklere oyun ve uygulamaları tam olarak ve kesinlikle en ufak bir kalite kaybına uğratmadan adapte edebilmesidir. Yani retina ekranda uygulama upscale veya downscale edilmez. Apple tarafından yazılmış retina sürücüleri uygulamayı/oyunu yeni çözünürlüğe adapte ederken önceki nesil çözünürlükte tek pikselin gösterdiği görüntüyü yeni nesilde 4 piksele yayar. Böylece ekrandaki nesneler büyüyüp küçülmez ve görüntüsü kalitesinden hiç bir şey kaybetmez. En güzel tarafı da geliştiricileri yeniden uygulamalarını güncelleştirmek zorunda bırakmaz.
Vel hasıl kelam Retina Ekran sizin sandığınız kadar içi boş bir kavram değil. Hatta Android ve Microsoft tarafında hala bir karşılığı yoktur. Bu sistemlerde oyunlar ve uygulamalar yeni çözünürlüklerde upscale edilirler. Kaliteleri bozulur. Ya da geliştirici bu çözünürlüğe göre uygulamasını update etmek zorundadır.

Enterpolasyon u upscale downscale ile karistirmissin.
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DH Misafiri 5 yıl
gözümüz sanki herbirpikseli algılıyorya çok gerekli
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DH Misafiri 5 yıl
apple 5k monitör alana pc'de hediye ediyo :)
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