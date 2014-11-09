Dell dünyanın ilk 5K monitörünü satışa sunuyor

Haber Editörü
Apple'ın dünyanın ilk 5K ekranlı hepsi-bir-arada bilgisayar modeli olan 27 inçlik iMac modelinin ardından Dell de ilk 5K çözünürlüğe sahip monitörünü satışa sunmaya hazırlanıyor. Modeli ilk olarak IFA 2014 fuarında görmüştük.
Dell'in yeni monitörü UltraSharp 27 Monitor adını taşıyor. 5120x2880 piksel çözünürlük sunan monitör Adobe RGB renk yelpazesinin yüzde 99'unu yansıtabiliyor Bu sayede daha canlı ve daha keskin görüntüler elde edilebiliyor. Dell bu çözünürlüğün 2K çözünürlüğün 4 katı, Full HD çözünürlüğün ise 7 katı fazla olduğunu belirtiyor. Ürün özellikle iki monitörü yanyana kullanan tüketicilerin ilgisini çekecek.
Dell renk canlılığı ve parlaklık sağlamak için PremierTech teknolojisini kullanırken, ekranda kirlenme ve yansıtma önleyici bir panele yer verilmiş. 6 adet USB portu, kart okuyucu ve kaidenin yanında 16W gücünde bir çift Harman Kardon hoparlör de yoğun bir akustik tecrübesine katkı sağlıyor.
Cihaz ekranı ikiye bölerek çalışmak isteyenler için iki adet DisplayPort 1.2 çıkışına yer verilmiş. Dell UltraSharp 27 Monitor ürünü Aralık ayında piyasaya çıkacak ve fiyatı da 1400 pound/2500$ seviyesinde olacak.
http://www.pocket-lint.com/news/131631-apple-eat-your-heart-out-dell-unveils-5k-resolution-27-inch-pc-monitor Yorum Yaz Paylaş Tweetle
techradar.com/...
macworld.co.uk/...
en.wikipedia.org/...
Retina ekran pazarlama taktiğidir. Appleın kendi kafasına göre belli bir zamanda insanlar için yeterli, ideal kabul ettiği çözünürlükteki (ya da piksel yoğunluğundaki) ekranlarına verdiği isimdir. Yetmediği yerde daha yüksek çözünürlük koyar retinaHD der retina+ der falan. Bildiğimiz 1080p, 2K, 4K, 5K olaylarından zerre farkı yoktur.
"Apple tarafından yazılmış retina sürücüleri uygulamayı/oyunu yeni çözünürlüğe adapte ederken önceki nesil çözünürlükte tek pikselin gösterdiği görüntüyü yeni nesilde 4 piksele yayar"
Bu anlattığın şey de upscaling zaten.
İlgisi yok...
Upscaling de aynı görüntüyü öncesinde de sonrasında da aynı piksel gösterir. Yani piksel büyür/süner ve bu da görüntü kalitesini bozar.. Retina ekranda ise piksel büyümez, aynı görüntü 1 yerine 4 adet piksel ile gösterilir ve kalite kaybı yaşanmaz.
Retina ekran= Yüksek ppi yoğunluğu demek değildir.
Yani en azından sadece o anlama gelmez. Retina deyince herkesin aklına yüksek piksel yoğunluğu geliyor ama asıl olayı bu değil. Retina ekranın asıl işi; aynı oranı koruyan farklı çözünürlüklere oyun ve uygulamaları tam olarak ve kesinlikle en ufak bir kalite kaybına uğratmadan adapte edebilmesidir. Yani retina ekranda uygulama upscale veya downscale edilmez. Apple tarafından yazılmış retina sürücüleri uygulamayı/oyunu yeni çözünürlüğe adapte ederken önceki nesil çözünürlükte tek pikselin gösterdiği görüntüyü yeni nesilde 4 piksele yayar. Böylece ekrandaki nesneler büyüyüp küçülmez ve görüntüsü kalitesinden hiç bir şey kaybetmez. En güzel tarafı da geliştiricileri yeniden uygulamalarını güncelleştirmek zorunda bırakmaz.
Vel hasıl kelam Retina Ekran sizin sandığınız kadar içi boş bir kavram değil. Hatta Android ve Microsoft tarafında hala bir karşılığı yoktur. Bu sistemlerde oyunlar ve uygulamalar yeni çözünürlüklerde upscale edilirler. Kaliteleri bozulur. Ya da geliştirici bu çözünürlüğe göre uygulamasını update etmek zorundadır.
Tabi gelistiriciler icin hersey o kadar kolay degil. Programa cizdirilen gorseller konusunda haklisiniz ama bir buton bir resim dosyasiyla gosteriliyorsa gelistirici bu resmin yeni ekrandaki piksel sayisina uygun olani ile guncellemek zorunda. iPhone 4 ilk ciktiginda uygulamalar hemen retinaya hazir degildiler. Tabi bu gecisi yapmak muadillerindekine gore cok daha kolay oluyor.
Enterpolasyon u upscale downscale ile karistirmissin.