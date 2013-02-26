Dell, dünyanın ilk WiGig destekli dock ünitesini satışa sundu

Bilgisayar sektörünün köklü isimlerinden Dell, Wi-Fi ağlarına göre 10 kata yakın daha hızlı veri transferi yapabilen WiGig destekli ilk dock ünitesini tanıttı.

Dell'in ultrabooklarından Latitude 6430u ile uyumlu olan ünite, WiGig teknolojisinden aldığı güç ile kullanıcılara kablosuz olarak görüntüleme birimlerine, ağlara ya da diğer çevre birimlerine kablosuz olarak bağlanabilmelerine imkan sunuyor. Örneğin masada çalışırken Latitude 6430u'ya bir monitör ya da klavye bağlamak istediğinizde bu ünite ile isteklerinizi kablosuz olarak yerine getirebilirsiniz.

15 metrelik bir alanda WiGig desteği sunan dock ünitesi, 1 tanesi önde olmak üzere 3 adet USB 3.0 , 1 adet Ethernet, 1 adet HDMI, 1 adet Display Port ve ses çıkış portlarını üzerinde bulunduruyor.Dünya genelinde satışa sunulmaya başlanan dock ünitesinin ABD için belirlenen satış fiyatı ise 249 dolar.







http://en.community.dell.com/dell-blogs/direct2dell/b/direct2dell/archive/2013/02/25/dell-introduces-world-s-first-wigig-based-wireless-dock-for-unparalleled-convenience-and-connectivity.aspx