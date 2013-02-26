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Dell, dünyanın ilk WiGig destekli dock ünitesini satışa sundu

6 yıl
723
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Çevre Birimleri
Shady
Haber Editörü
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Dell, dünyanın ilk WiGig destekli dock ünitesini satışa sundu
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Dell, dünyanın ilk WiGig destekli dock ünitesini satışa sundu
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Bilgisayar sektörünün köklü isimlerinden Dell, Wi-Fi ağlarına göre 10 kata yakın daha hızlı veri transferi yapabilen WiGig destekli ilk dock ünitesini tanıttı.

Dell'in ultrabooklarından Latitude 6430u ile uyumlu olan ünite, WiGig teknolojisinden aldığı güç ile kullanıcılara kablosuz olarak görüntüleme birimlerine, ağlara ya da diğer çevre birimlerine kablosuz olarak bağlanabilmelerine imkan sunuyor. Örneğin masada çalışırken Latitude 6430u'ya bir monitör ya da klavye bağlamak istediğinizde bu ünite ile isteklerinizi kablosuz olarak yerine getirebilirsiniz.

15 metrelik bir alanda WiGig desteği sunan dock ünitesi, 1 tanesi önde olmak üzere 3 adet USB 3.0 , 1 adet Ethernet, 1 adet HDMI, 1 adet Display Port ve ses çıkış portlarını üzerinde bulunduruyor.Dünya genelinde satışa sunulmaya başlanan dock ünitesinin ABD için belirlenen satış fiyatı ise 249 dolar.


 

http://en.community.dell.com/dell-blogs/direct2dell/b/direct2dell/archive/2013/02/25/dell-introduces-world-s-first-wigig-based-wireless-dock-for-unparalleled-convenience-and-connectivity.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MxFxOx 6 yıl
hepsini aynı kullanmak mümkün mü? Monitör olayı iyiymiş.Videodan tam olarak performansı anlaşılmıyor. en azından bir hd film görseydik iyid
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KAZUYA MISHIMA 6 yıl
pek birsey anlayamadım videodan monitörde mi gücünü bu dock tan alıyor.laptopu yanına koyunca ekran görüntüsü geldi monitore.
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