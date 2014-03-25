Dell kurumlara yönelik yüksek performanslı PowerEdge R920 sunucu çözümünü duyurdu

Kurumsal müşterilerine yönelik olarak performansı ve güvenilirliği üst seviyede tutan PowerEdge serisi sunucular geliştiren Dell, portföye PowerEdge R920 adlı yeni bir model daha ekledi.





Dell PowerEdge R920 müşterilerin kurumsal uygulamalarından daha hızlı sonuç elde etmelerini, değişen iş gereksinimlerine hemen uyum sağlamalarını ve sunucu güvenilirliğini en üst seviyede artırmalarını sağlayacak.





PowerEdge R920 sunucu modeli 4 soketli olmakla birlikte 60 işlemci çekirdeğine kadar imkan tanıyor. PowerEdge R920 önemli veri erişim teknolojlierini de beraberinde getiriyor. Bunlar mekanik disklerin IOPS performansını artıran ve düşük gecikme süresine sahip 8 adet NVMe PCIe Express Flash sürücü ile yüzde 100'e kadar daha yüksek IOPS performansı sağlayan yeni H730P PowerEdge RAID denetleyici şeklinde sıralanıyor.





PowerEdge R920 modelinde 96 adet bellek ve 24 adet depolama diski yuvası yer alırken, dikey önde büyüyebilmesi ile de kurumlara avantaj sağlıyor. Sunucu ortamını yönetmek ve izlemek için Linux tabanlı Nagois konsolu da sunuluyor.





PowerEdge R920 yeni Intel E7 işlemcileri üzerine inşa ediliyor ve 6TB'a kadar bellek kapasitesini destekliyor. Dell'in "Hataya Dayanıklı Bellek" ve Intel'in "Run Sure" teknolojileri ile veri merkezlerinde güvenilirlik ve kullanılabilirlik en üst seviyeye çıkarılıyor.





Yedeklemelerin daha hızlı ve etkili bir şekilde yapılması için Lifecycle Controller işlevine sahip iDRAC, Openmanage Essentials ve Dell AppAssure yazılımları da R920 modelinde yerini almış. R920 modeli için belirlenen başlangıç fiyatı 10 000$ seviyesinde.