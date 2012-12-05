Dell'den 2560 x 1440 piksel AH-IPS panelli 27-inç LCD monitör: U2713H

Fotoğrafçılık, grafik tasarımcılığı gibi alanlarda görev yapanların ve bilgisayar oyunu tutkunlarının beğenisini kazanan LCD monitörlere imza atan Dell, 27-inç boyutlu yeni modeli U2713H'nin 8.999 Yuan fiyat etiketiyle yurtdışında satışına başladı. Merak edenler için 8.999 Yuan, güncel kurlarla yaklaşık 2.578 TL'ye denk geliyor.



27-inç boyutunda, 2560 x 1440 piksel (WQHD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı AH-IPS paneli bünyesinde barındıran U2713H, Adobe RGB renk paletinin %99'unu, sRGB renk paletinin ise %120'sini görüntüleyebiliyor. Fabrika çıkışlı olarak ön kalibrasyon işlemi yapılan LCD monitör, griden griye 6 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 2.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 1.07 milyar renk derinliği, 50 cd / m2 (minimum) - 350 cd / m2 (maksimum) parlaklık seviyesi, 0.231 mm piksel aralığı, 60 Hz yenileme hızı ve 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı sunuyor.

AH-IPS (Advanced High Performance In-Plane Switching) panel teknolojisinde, önceki nesil IPS panellere göre renk doğruluğunun arttırıldığı ve enerji sarfiyatının düşürüldüğü dile getiriliyor. LED arka aydınlatma teknolojisinin de LCD monitörün enerji sarfiyatının düşürülmesinde katkısı söz konusu.



DVI-DL (HDCP), HDMI, DisplayPort 1.2 ve mini DisplayPort girişlerine yer verilen U2713H, çok fonksiyonlu kart okuyucuya, dokunmaya duyarlı kontrol tuşlarına ve 4 adet USB 3.0 portuna ev sahipliği yapıyor. LCD monitörün üzerindeki USB 3.0 portları sayesinde, bilgisayarınızdaki çevre birimlerinin bağlantısını pratik şekilde sağlayabiliyoruz.



VESA standartlarıyla uyumluluğu sayesinde duvara monte edilebilen U2713H'nin, yüksekliğinin ve duruş açısının değiştirilebildiğini; LCD monitörün istendiği takdirde 90 derece döndürülerek portre modunda kullanılabildiğini not düşelim.



http://accessories.ap.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=cn&l=zh&s=bsd&cs=cnbsd1&sku=210-41283&baynote_bnrank=0&baynote_irrank=2&~ck=dellSearch