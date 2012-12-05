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Dell'den 2560 x 1440 piksel AH-IPS panelli 27-inç LCD monitör: U2713H

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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21
Monitör
knight
Haber Editörü
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Dell'den 2560 x 1440 piksel AH-IPS panelli 27-inç LCD monitör: U2713H
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Fotoğrafçılık, grafik tasarımcılığı gibi alanlarda görev yapanların ve bilgisayar oyunu tutkunlarının beğenisini kazanan LCD monitörlere imza atan Dell, 27-inç boyutlu yeni modeli U2713H'nin 8.999 Yuan fiyat etiketiyle yurtdışında satışına başladı. Merak edenler için 8.999 Yuan, güncel kurlarla yaklaşık 2.578 TL'ye denk geliyor.
27-inç boyutunda, 2560 x 1440 piksel (WQHD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı AH-IPS paneli bünyesinde barındıran U2713H, Adobe RGB renk paletinin %99'unu, sRGB renk paletinin ise %120'sini görüntüleyebiliyor. Fabrika çıkışlı olarak ön kalibrasyon işlemi yapılan LCD monitör, griden griye 6 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 2.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 1.07 milyar renk derinliği, 50 cd / m2 (minimum) - 350 cd / m2 (maksimum) parlaklık seviyesi, 0.231 mm piksel aralığı, 60 Hz yenileme hızı ve 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı sunuyor.
AH-IPS (Advanced High Performance In-Plane Switching) panel teknolojisinde, önceki nesil IPS panellere göre renk doğruluğunun arttırıldığı ve enerji sarfiyatının düşürüldüğü dile getiriliyor. LED arka aydınlatma teknolojisinin de LCD monitörün enerji sarfiyatının düşürülmesinde katkısı söz konusu.
DVI-DL (HDCP), HDMI, DisplayPort 1.2 ve mini DisplayPort girişlerine yer verilen U2713H, çok fonksiyonlu kart okuyucuya, dokunmaya duyarlı kontrol tuşlarına ve 4 adet USB 3.0 portuna ev sahipliği yapıyor. LCD monitörün üzerindeki USB 3.0 portları sayesinde, bilgisayarınızdaki çevre birimlerinin bağlantısını pratik şekilde sağlayabiliyoruz.
VESA standartlarıyla uyumluluğu sayesinde duvara monte edilebilen U2713H'nin, yüksekliğinin ve duruş açısının değiştirilebildiğini; LCD monitörün istendiği takdirde 90 derece döndürülerek portre modunda kullanılabildiğini not düşelim.
Dell'den 2560 x 1440 piksel AH-IPS panelli 27-inç LCD monitör: U2713H
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http://accessories.ap.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=cn&l=zh&s=bsd&cs=cnbsd1&sku=210-41283&baynote_bnrank=0&baynote_irrank=2&~ck=dellSearch Yorum Yaz
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mehmednaim 6 yıl
Yuan çok artmış.
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artenis 6 yıl mehmednaim
mehmednaim

Yuan çok artmış.

onu dedim ne olcak bu yuanın hali
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fue1959 6 yıl
Korku iyi haber!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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artenis 6 yıl
U2711 modeli yaklaşık 700 TL daha ucuz renk oranı ise %100, sRGB ise %96, yüz ve yakın değerleri olduğundan pek fark yok bence, ama panel daha az parlasaydı daha ıyı olurdu, coating var ancak bu yeni modelinde daha iyi olabilir bilemiyorum,
(U2711 kullanıcısıyım)
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312 . 6 yıl
dell monitörlere hasta oluyorum

ama türkiyede bulmak zor. fiyatlarda uçuk. direk amerikadan almak lazım en iyi yöntem bu bence dell alıcaklar için
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V1CT0RY 6 yıl
Fiyatı çok abartmışlar...
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DH Misafiri 6 yıl
1080p lcd televizyon ekranı bozması mönitörlerden gına gelmişti
1080p çözünürlülük 1280x1024 çözünürlükle aynı, ikisi arasındaki tek fark; 1080p geniş ekran olduğundan çözünürlülük boyutunun 1280`den 1920`ye çıkmış olması o kadar!
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bocekgrafik 6 yıl
Asus PA246Q'yu panel farkıyla geçmiş gözüküyor. Testlerde anlarız durumu.
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ZooZ 6 yıl
Bunun 30 u alınır...
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savasserter 6 yıl
Test sonuçlarını görmeden konuşmak doğru olmaz ama kağıt üzerinde fiyatıda özellikleride dehşet.
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Prequel 6 yıl
Kusur bulamadım. Keşke fiyatı uygun olsa da alabilsek. :(
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ColorTR 6 yıl
Olmuş bu.
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Sonicman 6 yıl
Harika
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