Dell’den 70 inçlik interaktif tahta

Son kullanıcı tarafında etkin olarak faaliyet gösteren üreticilerin, kar marjı daha yüksek olan kurumsal tarafta da iddialı ürünler ortaya koyduğunu görüyoruz. Dell, eğitim kurumlarında kullanılmak üzere 70 inçlik bir interaktif tahta geliştirdi.

Özellikle eğitim kurumlarında veya konferanslarda, sunucuların interaktif tahtalar üzerinde sunum yapması önem taşıyor. Geçmiş yıllarda dokunma algılayan bir kaç parçalı sistemlerle interaktif tahtalar oluşturulabiliyordu ancak artık devasa dokunmatik ekranlar mevcut ve eski sistemlere de ihtiyaç kalmadı.

Dell C7017T adındaki yeni ürün, interaktif konferans odası monitörü şeklinde bir tanımlamaya sahip. 70 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan ekran 10 noktadan dokunmatik ve iki adet ekran kalemi de kutu içerisinde geliyor. Ayrıca parmak lekeleri için ekranda özel bir kaplama mevcut. Ürün sadece monitör olarak kullanılıyor.

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Microsoft’un Surface markası altında 55 ve 84 inçlik iki adet interaktif tahtası mevcut. Dell, bu haliyle Surface Hub serisinin karşısına çıkıyor. Surface Hub bir bilgisayar sistemine sahip olsa da, Dell fiyat avantajına sahip ve orta halli bir bilgisayar ile rahat kullanım sağlanabiliyor. Monitör yaklaşık olarak 55Kg ağırlığında.

İnteraktif kullanıma yönelik pek çok önemli uygulamanın da birlikte sunulduğu Dell C7017T, 5000$ fiyat etiketine sahip. Surface Hub ise 9000$ başlangıç etiketine sahipti. Opsiyonel bir adaptör ile kablosuz olarak da bağlantı kurabildiğiniz monitör, kablo tarafında HDMI, VGA ve DP portları sunuyor. 3 yıl sınırlı garanti ve değişim hizmeti ile gelen monitör, kısa süre içerisinde satışa sunulacak.