Sharp, depreme dayanıklı buzdolabı üretti

Büyük depremlerin hiç eksik olmadığı ve dünyanın en tehlikeli fay hattının üzerinde bulunan Japonya’da, depreme dayanıklı eşyalar da önem kazanıyor. Japon devi Sharp, depremde kendi çapında tedbirler alabilen bir buzdolabı satışa sundu.

Çeşitli sensörlerle donatılan buzdolabı, başlayan depremi algılıyor ve kapaklarını kilitliyor. Böylece güçlü depremlerde gıdaların yerlere saçılması veya şişlerin kırılarak risk oluşturmasının önüne geçiliyor. Ayrıca dolabın üst kısmında bir güneş paneli yer alıyor. Elektrik kesintisi olduğu zaman 3 güne kadar tüm bölümleri, 10 güne kadar ise sadece dondurucu kısmını çalıştırabiliyor.

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Dolabın geliştirilme mantığı yıkılan duvarların altından sağlam çıkması şeklinde değil. Japonya’da büyük depremler yaşansa bile, çok az bina yıkılıyor ve daha çok büyük sarsıntı şeklinde geçiştiriliyor. Bu bakımdan, buzdolabı da bu amaca yönelik olarak üretilmiş. Buzdolabı Japonya’da 4600$ karşılığında alıcı buluyor.