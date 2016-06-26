Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sharp, depreme dayanıklı buzdolabı üretti

Japon devi Sharp, büyük depremlerin hiç eksik olmadığı ve dünyanın en tehlikeli fay hattının üzerinde bulunan ülkesi için kendi çapında tedbirler alabilen bir buzdolabı satışa sundu.
2 yıl
5,6b
1
9
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sharp, depreme dayanıklı buzdolabı üretti

Büyük depremlerin hiç eksik olmadığı ve dünyanın en tehlikeli fay hattının üzerinde bulunan Japonya’da, depreme dayanıklı eşyalar da önem kazanıyor. Japon devi Sharp, depremde kendi çapında tedbirler alabilen bir buzdolabı satışa sundu.

Çeşitli sensörlerle donatılan buzdolabı, başlayan depremi algılıyor ve kapaklarını kilitliyor. Böylece güçlü depremlerde gıdaların yerlere saçılması veya şişlerin kırılarak risk oluşturmasının önüne geçiliyor. Ayrıca dolabın üst kısmında bir güneş paneli yer alıyor. Elektrik kesintisi olduğu zaman 3 güne kadar tüm bölümleri, 10 güne kadar ise sadece dondurucu kısmını çalıştırabiliyor.

Ayrıca Bkz. "SanDisk’ten depolama bellekli iXpand kılıflar"

Dolabın geliştirilme mantığı yıkılan duvarların altından sağlam çıkması şeklinde değil. Japonya’da büyük depremler yaşansa bile, çok az bina yıkılıyor ve daha çok büyük sarsıntı şeklinde geçiştiriliyor. Bu bakımdan, buzdolabı da bu amaca yönelik olarak üretilmiş. Buzdolabı Japonya’da 4600$ karşılığında alıcı buluyor. 

 

http://www.cnet.com/news/sharp-has-designed-an-earthquake-proof-fridge/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Virinom 2 yıl en beğenilen
Bizim derdimiz binalar yıkılmasın adamların derdi şişeler kırılmasın.
1 Yanıt Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 2 yıl
Virinom
Bizim derdimiz binalar yıkılmasın adamların derdi şişeler kırılmasın.

vizyon meselesi kardeş adamlar bilimin ülke dışına kaçmasına izin vermiyor hertürlüsünü değerlendiriyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
VirinomBizim derdimiz binalar yıkılmasın adamların derdi şişeler kırılmasın.vizyon meselesi kardeş adamlar bilimin ülke dışına k...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ceo-tr 2 yıl
ooo yine millet gelmiş körler sağırlar birbirini ağırlar hesabı vermiş veriştirmiş.
ne kadar akp li varsa ve ne kadar chp li varsa hepsinin ben forumu kirletmesini istemiyorum artık.
elin japonu bilimsel gelişme yapar tasası tbunları tutar :) ordan biri çıkar heykel yapın der, öbürü makarna yiyin siz der. ha birde dine, Allaha küfür edip kendini modern medeni sananlar var.
ya bi gidin arkadaşlar. burası teknoloji sitesi. siyaset ve din kavgası forumuna çevirdiniz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lene 2 yıl
Helal olsun...bu Japonlara çok saygı duyuyorum ya..Görsem bunları büyüğün elinden küçüğün gözlerinden öperim..
Adamlar hiç boş durmuyor hep üretim hep arge...,peki biz ...şimdi yazsam buralar almaz...biz en iyisi sanal gündemlerle oyalanalım.,
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufo 2 yıl
Hic deprem yasadiniz mi bilmiyorum ama siddetli bir depremde bina saglam bile olsa buzdolabi ve mutfak dolaplarindaki tum esyalar dökülüp kiriliyor. Gece vs olduysa basip yaralanabilirsiniz. Ayaginizdan yaralanirsaniz depremden de kacamazsiniz. Yani sorun siselerin kirilmasi degil
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DubSteq 2 yıl
"Hem binalarım yıkılmasın hem şişelerim kırılmasın."
Adamlar aşmış demek ki her şeyi ki sıra buna gelmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
biz insanlar ölmesin diye düşünüyoruz adamlar şişelerin derdinde fark işte...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 2 yıl
Virinom
Bizim derdimiz binalar yıkılmasın adamların derdi şişeler kırılmasın.

vizyon meselesi kardeş adamlar bilimin ülke dışına kaçmasına izin vermiyor hertürlüsünü değerlendiriyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 2 yıl en beğenilen
Bizim derdimiz binalar yıkılmasın adamların derdi şişeler kırılmasın.
1 Yanıt Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 2 yıl Virinom
Virinom

Bizim derdimiz binalar yıkılmasın adamların derdi şişeler kırılmasın.

Depremde su içecek musluğu zor bulursun.

Umarım dolabın altında kalırsın. Bu dünya sana fazla çünkü.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Neutron akıllı hırsız alarmı ve ev otomasyonu sistemi inceleme videosu 2 yıl Elektrikli Nissan Juke ve Qashqai mı geliyor? 2 yıl Google, Nexus cihazları için ekran paylaşımına sahip destek uygulaması geliştiriyor 2 yıl Qualcomm, 5G prototip test sistemini duyurdu 2 yıl Prizli hibrit Mini Countryman kameralara yakalandı 2 yıl Aselsan, askeri niteliklere sahip bir router geliştiriyor 2 yıl Çin'in yeni nesil roketi işte böyle fırlatıldı (VİDEO) 2 yıl HTC 10, yeni versiyonu ile depolama konusunda çağ atlıyor 2 yıl Snapchat çok yakında Windows'a da adım atabilir 2 yıl Google’ın kendi akıllı telefonu için yıl sonu işaret ediliyor 2 yıl Xiaomi, yılın ikinci yarısı için 3 amiral gemi modeli planlıyor 2 yıl AMD Radeon RX 480, ABD pazarına çok büyük bir stok ile giriyor 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 logosu sızdırıldı 2 yıl Mobilite: iPhone 7'den son haberler, Galaxy Note 7'nin özellikleri ve dahası... 2 yıl Google Haritalar artık hafıza kartına kayıt imkanı tanıyor 2 yıl TraffickCam ile insan ticaretine engel olun 2 yıl Give it Up! 2 iOS sürümü bu hafta ücretsiz 2 yıl Emektar uzay teleskobu Hubble'ın görev süresi uzuyor 2 yıl Android TV aramalarında artık Netflix içerikleri de görünecek 2 yıl Sıvı soğutmalı GeForce GTX 1080: MSI Sea Hawk X'e yakından bakıyoruz 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sharp, depreme dayanıklı buzdolabı üretti Sonraki Hepsiburada, Silikon Vadisi’ndeki Global Girişimcilik Zirvesi’nde 2 yıl Qualcomm’dan Meizu’ya patent ihlali suçlaması 2 yıl Güney Kore'den akıllı telefon bağımlıları için özel trafik işaretleri 2 yıl En meşhur Windows duvar kağıdı 20. yılını kutluyor 2 yıl Windows 10 mobilim ekosistemdeki pazar payı yüzde 10’u geçti 2 yıl YouTube orijinal dizilerine yenilerini ekliyor 2 yıl Pets Unleashed oyunu indirmeye sunuldu 2 yıl ASUS X99 Deluxe II inceleme videosu 2 yıl "Mars'ın size ihtiyacı var": NASA'dan muhteşem Mars posterleri 2 yıl Rogue One: A Star Wars Story'den yeni görüntüler yayınlandı 2 yıl Samsung Galaxy S7 Edge Olympic Edition ortaya çıktı 2 yıl BMW, i8 hibrit modelini tamamen elektrikliye geçirmeyi düşünüyor 2 yıl YouTube uygulamalarında canlı yayın dönemi başlıyor 2 yıl Huawei, Android-iOS tekelini kırmak için kendi işletim sistemini geliştiriyor 2 yıl Güneşin enerjisinin elektrik üretimindeki payı %13’e çıkacak 2 yıl Chevrolet Bolt mu yoksa LG Bolt mu? 2 yıl iPhone 7'nin yüksek çözünürlüklü görüntüleri sızdırıldı 2 yıl Yıllara göre akıllı telefon bataryalarında ilginç değişim 2 yıl Dünyanın en uzun rüzgar türbini pervanesi üretildi 2 yıl Motorola önemli isimlerini kaybetmeye devam ediyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim