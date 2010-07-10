Dell'in Çin için hazırladığı yeni akıllı telefonu Mini 3v gün ışığına çıktı

Windows Phone 7 tabanlı yeni nesil telefonlarını son çeyrekte pazara sunmayı planlayan Dell'in, Çin pazarı için hazırladığı Mini3 3v isimli yeni modeli detaylandı. Çin Mobil Düzenleme Kurulu TENAA tarafından yayınlanan bazı dökümanlara göre Mini 3v, GSM ve HSDPA ile birlikte China Mobile'ın TD-SCDMA ağına da destek sunacak. Kablosuz internet erişimi için WiFi yerine WAPI ağ desteği ile gelecek olan Dell Mini 3v, Çin'e özel CMMB dijital tv özelliğini de bünyesinde barındıracak.

640 x 360 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.5-inç resesif ekrana sahip olduğu söylenen Dell Mini 3v, 5 Megapiksel çözünürlüğünde Flash donanımlı ana kameraya ek olarak, görüntülü konuşma için VGA çözünürlüğünde ön kameraya da sahip. Daha önce pazara sürülen Mini 3i modelinin güncellenmiş yeni bir versiyonu olarak değerlendirilen Mini 3v'nin kullandığı işletim sistemi hakkında net bir bilgi bulunmasa da, Android 2.1 (Eclair) veya Android 2.2 (Froyo) olması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Dell Mini 3v'nin detaylı özellikleri, kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.