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Dell'in Çin için hazırladığı yeni akıllı telefonu Mini 3v gün ışığına çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,7b
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8
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows Phone 7 tabanlı yeni nesil telefonlarını son çeyrekte pazara sunmayı planlayan Dell'in, Çin pazarı için hazırladığı Mini3 3v isimli yeni modeli detaylandı. Çin Mobil Düzenleme Kurulu TENAA tarafından yayınlanan bazı dökümanlara göre Mini 3v, GSM ve HSDPA ile birlikte China Mobile'ın TD-SCDMA ağına da destek sunacak. Kablosuz internet erişimi için WiFi yerine WAPI ağ desteği ile gelecek olan Dell Mini 3v, Çin'e özel CMMB dijital tv özelliğini de bünyesinde barındıracak.

640 x 360 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.5-inç resesif ekrana sahip olduğu söylenen Dell Mini 3v, 5 Megapiksel çözünürlüğünde Flash donanımlı ana kameraya ek olarak, görüntülü konuşma için VGA çözünürlüğünde ön kameraya da sahip. Daha önce pazara sürülen Mini 3i modelinin güncellenmiş yeni bir versiyonu olarak değerlendirilen Mini 3v'nin kullandığı işletim sistemi hakkında net bir bilgi bulunmasa da, Android 2.1 (Eclair) veya Android 2.2 (Froyo) olması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Dell Mini 3v'nin detaylı özellikleri, kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.


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Evapsie 9 yıl
Apayrı dünya ama en kötü dünya o kadar insan herşey rezalet ama teknoloji bakımından iyi o tartışılmaz bende anlamıyorum bu çinlileler neden bu kadar takık bu telefonda tv olma işine xD
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Paramedik 112 9 yıl
Resesif ekran telefonlara konulmamalı artık. Eskiden PDA'in olurdu, kalemle ekrana dokunurken metroda, otobüste şeklin olurdu, ama şimdi kalem kullansan sinir olursun, telefon sana takoz gibi gelir. Telefon elle kullanılır, kalemle değil.
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Emre Kocakaya 9 yıl
Çine 3 defa gittim evet apayrı bir dünya,ama tam bir teknoloji çöplüğümü desem,kim ne icat etmişse hemen birileri kullanmaya başlamışmı desem,geçen yıl gitmiştm,insanların boynunda asılı sanal köpek besleme diye bir dandik oyun benzeri bir şey vardı hala onunla uğraşıyorlar
,evet o tv olayı tam bir çılgınlık..
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Batuist 9 yıl
ekranın kapalı haldeyken verdiği görüntü oldukça yüksek kontrast oranı vaad ediyor (?) eski dijital ekranlı saatler gibi.. bunun en koyu rengi buysa gri ile siyahı nasıl ayır edecekler birbirinden...
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Technological 9 yıl
Çine mi yerleşsek ne yapsak ?? Apayrı bir dünya oldu mübarek


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ShafakCool 9 yıl
Çin'de olunca illa ki TV oluyor telefonlarda :D
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turk20 9 yıl
abi benim bildigim dell deler gecer ama karımı olur zararımı onu bilmem
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mehmetgirgin 9 yıl
vay be dell de bu işe girmiş
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