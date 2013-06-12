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Demiryolu ile havayolu taşımacılığını birleştirmeyi planlayan proje: Clip-Air

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Demiryolu ile havayolu taşımacılığını birleştirmeyi planlayan proje: Clip-Air
Demiryolu ile havayolu taşımacılığını birleştirmeyi planlayan proje: Clip-Air
Günümüzde uçak yolculuğunun ciddi oran artış göstermesi, kalabalık havaalanları, yavaş hareket eden kuyruklar ve sonucunda oluşan uzun beklemeler gibi istenmeyen sorunlar meydana getirdi. Bu doğrultuda İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Federal Teknik Üniversitesi), demiryolu ile havayolu taşımacılığını birleştirmeyi planlayan bir proje üzerinde çalışıyor.
Clip-Air isimli proje, büyük boyutlu normal bir uçak ile tren yollarında gidebilen üç adet kapsül ünitesinden oluşuyor. Kanatların alt kesimine takılan bu kapsüller, tren yollarında gidebildiği için yolcu taşımacılığı yanında kargo taşımacılığı için de kullanılabiliyor ve oldukça modüler yapısı ile geleneksel taşımacılığa farklı bir bakış açısı getiriyor. Kişilerin sadece trene binerek aktarma yapmadan uçabilmesine ve indikleri yerde tekrardan tren yoluyla ulaşıma devam etmelerine imkan veren proje, ihtiyaca bağlı olarak farklı kapsül sayıları ile kullanılabiliyor.
2009 yılından beri geliştirildiği belirtilen Clip-Air  projesi, yüksek taşıma kapasitesi, daha verimli ve esnek filo yönetimi, bakım ve depolama masraflarının düşük olması gibi olumlu özellikleriyle kağıt üzerinde umut verici olarak görülüyor. Farklı yakıt tipleri ile kullanılabildiği belirtilen uçağın, üç kapsül ünitesi üzerinden 450 yolcu taşıyabileceği belirtiliyor.
Ticari kullanım için kısa süre içerisinde karşımıza çıkmayacağı belirtilen Clip-Air projesi, ufak boyutlu da olsa Paris Hava Şovu kapsamında kullanıcılar karşısına çıkartılacak. Proje hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Demiryolu ile havayolu taşımacılığını birleştirmeyi planlayan proje: Clip-Air

http://actu.epfl.ch/news/epfl-presents-a-modular-aircraft-at-le-bourget/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Yorumcular projenin ana amacını kavrayamamış gibi duruyor: Projenin çözmeye çalıştığı sorun insanların havaalanlarında yığılmasının, dolayısı ile vakit kaybının önüne geçme. Proje özellikle yakın mesafe uçuşlarda önemli bir sorunu kaldırmış oluyor. Her şehirde bir kaç yüz tane olan tren istasyonlarından binecek yolcular başka bir kontrolden geçmeden uçağa aktarılacak ve yolculuklarına devam edecekler, yani tüm kontrol bu durumda tren istasyonlarına yayılmış olacak. Bu arada şu an kullandığımız çoğu proje de bir zamanlar kaçık düşüncelerdi. Bu tarz atraksiyonlar olmazsa doğru yöntemleri bulup sorunlarımızı çözemeyiz.
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DH Misafiri 6 yıl
Gerçekleşirse, uçak düştü haberleri gibi kapsül düştü haberlerine de alışmak gerekecek.
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Batuist 6 yıl
kapsülü taşıyana kadar havaalanına kadar tren rayı döşeyip yolculuklarına devam edecek yolcuların seyahatlerini buradan devam ettirmeleri daha mantıklı olmazmıydı acaba? bizim gibi götürsünler metroyu ahavalanına kadar havaalanına inen yolcu metrodan devam etsim. hadi metroyu yapamadın diyelim yer üstünden yap rayları. o kadar proje için harcanak arayla bir kaç havaalanına ray döşerlerdi eminim .. çünkü uygulaması çok saçma ve zahmetli bir projeye benziyor. gerçi hala tam olarak nasıl çalıştığınıda anlamış değilim ya o kadar saçma..
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TuVNeRa 6 yıl Batuist
Batuist

kapsülü taşıyana kadar havaalanına kadar tren rayı döşeyip yolculuklarına devam edecek yolcuların seyahatlerini buradan devam ettirmeleri daha mantıklı olmazmıydı acaba? bizim gibi götürsünler metroyu ahavalanına kadar havaalanına inen yolcu metrodan devam etsim. hadi metroyu yapamadın diyelim yer üstünden yap rayları. o kadar proje için harcanak arayla bir kaç havaalanına ray döşerlerdi eminim .. çünkü uygulaması çok saçma ve zahmetli bir projeye benziyor. gerçi hala tam olarak nasıl çalıştığınıda anlamış değilim ya o kadar saçma..

Bizim metro Havaalanı terminali önüne bırakıyor.
Roma Havaalanında ise Metro terminalin içinden yolcuyu alıp uçağın kapısına bırakıyor. Otobosa veya körüğe gerek kalmiyor
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JoeyBane 6 yıl
Çok saçma bir proje olmuş. Madem bu kadar yük taşıyorsun formunu büyüt..
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butze 6 yıl
Garip...
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Avia 6 yıl
Kapsüllerin yuvarlak hatlara sahip olması aerodinamik yönden mecbur ancak depolama için hiç uygun şekilleri yok. Dikkat ederseniz tüm trenler dikdörtgendir bu sayede iç hacim en verimli şekilde kullanılabilir, bu kapsüllerin iç hacmini verimli kullanmanın bir yolu yok. Kargo taşımacılığı bu yönüyle çok verimsiz olacaktır.
Yolcu taşımacılığı yönünden ise 450 yolcu taşıyabiliyor diyor. Zaten Airbus A380 850 yolcu alabiliyor. Hangi havayolu şirketi aerodinamik yönden zayıf olan, daha az yolcu taşıyabilen, daha fazla yakıt tüketecek olan bu cisme o kadar yatırım yapar? Bunun inip kalkabileceği pistlerin durumuna hiç girmiyorum.
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fuckulteli 6 yıl
Tren hatları gelişmiş ülkeler için işe yarayacaktır. Hava alanlarına tren hatlarını uzatmak gerek
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carter 6 yıl
Bence inanılmaz bir proje, bu şekilde terminallerde de saatlerce beklemenin önüne geçilebilir.
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em007re 6 yıl
gördüğüm en saçma proje
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TuVNeRa 6 yıl
Saçma
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