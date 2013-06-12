Demiryolu ile havayolu taşımacılığını birleştirmeyi planlayan proje: Clip-Air

Günümüzde uçak yolculuğunun ciddi oran artış göstermesi, kalabalık havaalanları, yavaş hareket eden kuyruklar ve sonucunda oluşan uzun beklemeler gibi istenmeyen sorunlar meydana getirdi. Bu doğrultuda İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Federal Teknik Üniversitesi), demiryolu ile havayolu taşımacılığını birleştirmeyi planlayan bir proje üzerinde çalışıyor.

Clip-Air isimli proje, büyük boyutlu normal bir uçak ile tren yollarında gidebilen üç adet kapsül ünitesinden oluşuyor. Kanatların alt kesimine takılan bu kapsüller, tren yollarında gidebildiği için yolcu taşımacılığı yanında kargo taşımacılığı için de kullanılabiliyor ve oldukça modüler yapısı ile geleneksel taşımacılığa farklı bir bakış açısı getiriyor. Kişilerin sadece trene binerek aktarma yapmadan uçabilmesine ve indikleri yerde tekrardan tren yoluyla ulaşıma devam etmelerine imkan veren proje, ihtiyaca bağlı olarak farklı kapsül sayıları ile kullanılabiliyor.

2009 yılından beri geliştirildiği belirtilen Clip-Air projesi, yüksek taşıma kapasitesi, daha verimli ve esnek filo yönetimi, bakım ve depolama masraflarının düşük olması gibi olumlu özellikleriyle kağıt üzerinde umut verici olarak görülüyor. Farklı yakıt tipleri ile kullanılabildiği belirtilen uçağın, üç kapsül ünitesi üzerinden 450 yolcu taşıyabileceği belirtiliyor.

Ticari kullanım için kısa süre içerisinde karşımıza çıkmayacağı belirtilen Clip-Air projesi, ufak boyutlu da olsa Paris Hava Şovu kapsamında kullanıcılar karşısına çıkartılacak. Proje hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://actu.epfl.ch/news/epfl-presents-a-modular-aircraft-at-le-bourget/