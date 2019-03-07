Depremin etkisi 'yerli' izolatörle düşürülüyor

Teknolojik İzolatör Sistemleri (TİS) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şuyun, Deprem Haftası dolayısıyla basın mensupları ile bir araya gelerek yerli olarak geliştirip ürettikleri deprem izolatörü hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını vurgulayan Şuyun afet anında hastane hizmetlerinin durmaması için Sağlık Bakanlığı ile başlattıkları proje sonucu "yerli deprem izolatörü"nü geliştirdiklerini söyledi.

En önemli detay ise izolatör bulunan hastanelerin deprem sırasında da çalışması ve ameliyatların dahi devam etmesi. Ankara'daki fabrikalarında yıllık 4 bin 500 adetlik üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten Şuyun, yüzde 90 oranında yerli malzemeyle üretim yaptıklarını anlattı.

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Şuyun, izolatörün, deprem anında darbeye uğrayan binada sarsıntının etkisini azalttığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Geliştirdiğimiz, sürtünmeli sarkaç tipi izolatör. Binaların taşıyıcı kolonlarına yerleştirilen izolatörde, iki disk arasında hareket eden çekirdek bulunuyor. Patentini de aldığımız bu çekirdek, deprem anında hareket ederek, sürtünmeyi engelliyor. İzolatör, deprem anında aşağıdan gelen yükün, binanın yukarı katlarına yansımasını engelliyor ve titreşimi en aza indiriyor.

Binaların taşıyıcı noktalarına yerleştirilen izolatör, 8 büyüklüğündeki depremin etkisini yarım veya bir şiddetine kadar düşürmek için kullanılıyor. Ürettiğimiz izolatörle binaların yıkılmasını engelliyoruz ve hissedilen şiddeti azaltıyoruz. Cihaza ilişkin tüm teknik onay belgelerimiz ve CE belgemiz var, test merkezimiz de akredite olarak çalışıyor."

Türkiye'de başka üreten yok

Türkiye'de deprem izolatörü üreten başka bir firma olmadığına dikkat çeken Şuyun, "Bu alanda dünyadaki rakiplerimiz İtalya, Almanya ve ABD. Bizim üretime geçmemizle bu ülkelerden Türkiye'ye yapılan satışlar çok düştü. Geçen yıl deprem izolatörü takılan 8 binanın 7'sinde bizim cihazımız kullanıldı ve ithalatın önünü kestik. Geçmiş yıllarda 100 milyon avroya yakın ithalat yapılıyordu." diye konuştu.

Deneyimli yöneticinin söylendiklerine göre deprem izolatörleri Türkiye'de daha çok hastaneler ve GSM firmalarının data merkezlerinde kullanılıyor. Köprü ve viyadükler de bunların arasında yer alıyor. Ayrıca Haydarpaşa Garı ile Batman'daki Zeynel Bey Türbesi'ne de bu cihaz yerleştirilmiş durumda.

Cihazın ihracatı için çalışmalar yaptıklarını belirten Şuyun, İran ve İtalya'ya deprem izolatörü sattıklarını, Güney Amerika ve Hindistan'a ihracat için hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirdi. Şuyun, deprem izolatörlerinin özellikle deprem bölgelerinde zorunlu olmasının önemine işaret ederek, konutlar ve kamu kurumlarında cihazın kullanılması gerektiğini söyledi.