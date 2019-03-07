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Samsung Galaxy S10'un ekranında neden beyaz bir ışık yanıp sönüyor?

Samsung'un kısa süre önce piyasaya sürdüğü yeni amiral gemisi telefonunun ekranında beyaz renkli bir noktanın yanıp söndüğünü fark etmiş olabilirsiniz. Peki bu neden kaynaklanıyor?
2 ay
22,9b
1
38
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S10 satın almayı planlıyorsanız veya aldıysanız ekranın üst kısmında yanıp sönen beyaz bir ışık olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Aslında bu bir hata veya kusur değil tamamen telefonun yakınlık sensörü ile ilgili.
Ayrıca Bkz. "Microsoft'un Chromium tabanlı tarayıcısı ilk etapta sadece 64 bit Windows 10'da çalışacak"
Güney Koreli şirket telefonun kullanım kılavuzunda bu konuyla ilgili açıklamaya yer vermiş olsa da çoğu kişinin gözünden kaçmış olabilir. Beyaz noktanın yakınlık sensörünün bulunduğu yeri vurgulamak için tasarlandığı ve sadece telefon görüşmesi yaparken yandığı belirtiliyor.

Yakınlık sensörü ne işe yarar?

Yakınlık sensörü kişinin telefonu kulağına yaklaştırıp yaklaştırmadığını algılamaya yarıyor. Eğer kulağına götürmüşse cihazın ekranının kapanmasını sağlar.
Sonuç olarak eğer Galaxy S10 satın aldığınızda ekranında yanıp sönen beyaz bir ışık görürseniz endişelenmeyin. Yukarıdaki videoda tüm Galaxy S10 modellerinde var olan bu noktanın nasıl göründüğüne bakabilirsiniz.

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koyunsavar 2 ay
Süper alet kıskananlar çatlasın
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Mr. Jingles 2 ay aliosman2323
Bence sen kendi kendine konuyu trollemeye çalışıyorsun. Kimse burada iPhone muhabbeti açmadı. Durup duran yerde bahsini açıp tartışma çıkarmaya çalışıyorsun.
1 Yanıt Yanıtla +25
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***RAMMSTEIN*** 2 ay aliosman2323
Ram kıyaslaması falan mı yapıyorsun ? Yani samsung 8 gb ram ile hala daha 3 gb’lık 8 Plustan hızlı değil bunun farkındasınız değil mi ? Ya da gerçekten araştırmıyorsunuz. Yazılım anlamında samsungdan daha dolu kullanmak istiyorsan o da imkansız değil sonuç olarak kullanabiliyorsun. Sadece birazcık bilgi. Söylemek istediğim bu. Apple fanı değilim her iki cihaz da elimde mevcut. Ama ne yazık ki android kullanan her cihaz benim için çer çöp. Malesef.
Ram kıyaslaması falan mı yapıyorsun ? Yani samsung 8 gb ram ile hala daha 3 gb’lık 8 Plustan hızlı değil bunun farkındasınız değil mi ? Ya da gerçekten araş...
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3 Yanıt Yanıtla +10
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The.Mafia 2 ay
Güzel telefon çıkardılar helal olsun bırakın beyaz noktayı felan
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kaya0 2 ay
inovasyon işte ne güzel????
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DoğanGörünümlüToros 2 ay
Şu telefon ios olsa, kenarları yamuk olmasa, alt ve üst boşlukları eşit olsa alırdım. Arka tasarımı, dik kameralı iphone lardan daha iyi.
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foreveriphone 2 ay
Konu Samsun'daki beyaz ışıktı delinin biri kuyuya taş atmış 40 tane akıllı çıkaracağım diye uğraşıp duruyor
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burhanulu 2 ay
Herkesin tuttuğu kendine diye bir söz var. Mesela bana göre de en iyi telefon, su an kullandığım z5 compact. 3 yildir en ufak bir sorun bile yaşamadım. Insanlarda ego oldukça, bu kavga asla bitmez. Çünkü daima herkesten üstün olma hevesi var icimizde. Benimki en iyi düşüncesi sarmış herkesi. Ama biz de hakliyiz; kaç bin tl para verip, üstüne bi de kötü mal almak olmaz değil mi? Benim ki en iyisi :P
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DH Misafiri 2 ay
MORUK FIYATI 2 KATI BIRAKTA SUS
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Darknesia 2 ay
Çok telefon kullandım; iPhone, LG, Huawei, Samsung, Xiaomi, General Mobile gibi ama bugüne kadar kullandığım en iyi telefon desem gerçekten yalan olmaz. Pişman olmazsınız o kadar net söyleyeyim. Tabi herkesin kendi tercihi lütfen yukarıdaki yorumlarda olduğu gibi İPhone vs. Samsung savaşı yapmayın. Ben iPhone'a bilgisayardan bir tane fotoğraf atmak için iTunes da bin takla atıyorum. Sırf özgür olacağım diyede iPhone'a JB atıp telefonu garanti dışı bırakmakta çok mantıksız geliyor. Bu yüzden Android tercih ediyorum. Ama hakkını yemem hızlı telefon ve güzel telefon iPhone'lar.
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deniz_sea 2 ay
Allah'a şükür s10 alamadık, yoksa birde durduk yere boşu boşuna endişelenecektik, Allah korumuş resmen...
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Gt95 2 ay
1 hafta s10 bir hafta iphone xs max 512 gb telefonu kullanıyorum iki telefon markasına haksızlık olmuyor :=)
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interwap 2 ay
En pratiklerden biri şuan Samsung. Çentikten daha hoş bir yapı. Üstelik kullanışkan :)
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