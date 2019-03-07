Samsung Galaxy S10'un ekranında neden beyaz bir ışık yanıp sönüyor?

Samsung Galaxy S10 satın almayı planlıyorsanız veya aldıysanız ekranın üst kısmında yanıp sönen beyaz bir ışık olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Aslında bu bir hata veya kusur değil tamamen telefonun yakınlık sensörü ile ilgili.

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Güney Koreli şirket telefonun kullanım kılavuzunda bu konuyla ilgili açıklamaya yer vermiş olsa da çoğu kişinin gözünden kaçmış olabilir. Beyaz noktanın yakınlık sensörünün bulunduğu yeri vurgulamak için tasarlandığı ve sadece telefon görüşmesi yaparken yandığı belirtiliyor.

Yakınlık sensörü ne işe yarar?

Yakınlık sensörü kişinin telefonu kulağına yaklaştırıp yaklaştırmadığını algılamaya yarıyor. Eğer kulağına götürmüşse cihazın ekranının kapanmasını sağlar.

Sonuç olarak eğer Galaxy S10 satın aldığınızda ekranında yanıp sönen beyaz bir ışık görürseniz endişelenmeyin. Yukarıdaki videoda tüm Galaxy S10 modellerinde var olan bu noktanın nasıl göründüğüne bakabilirsiniz.