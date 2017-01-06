Deri altından ilaç taşıyan nano robot: Biyobot

Teknolojinin gelişmesiyle beraber daha küçük boyutlu cihazlar üretilebiliyor. Cihaz boyutunun küçülmesinin en önemli olduğu alanlardan biri de tıp. Çoğumuz gelecekte vücudumuzun içinde gezecek ve bağışıklık sağlayacak nano robotlar fikrinin duymuşuzdur. Şimdilik o seviyeye ulaşamasak da bilim insanlarının yeni geliştirdiği biyobot önemli bir gelişme.

Bilim insanları tarafından geliştirilen bu robot, derinizin altına yerleştiriliyor. 3 boyutlu yazıcıyla yazdırılmış olan robot, kablo veya batarya içermiyor, dışarıdan mıknatısla aktive ediliyor. Şimdilik sadece farelerde test edilmiş olan cihazın ileride kanser hastalarında tümörlere bölgesel ilaç tedavisi gibi çeşitli amaçlarda kullanılabileceği düşünülüyor.

Biyobot Nasıl Çalışıyor?

Science Robotics isimli bilimsel dergide yayınlanan çalışmanın konusunu oluşturan bu biyobot, hidrojel adı verilen jölemsi kıvamdaki katı bir materyalden yapılmış. Bu sayede cihazın yumuşak ama dayanıklı olması sağlanıyor. Cihaz, çok eskiden beri mekanik saatlerde de kullanılan Malta Haçı (Cenevre Uyarı Mekanizması) adı verilen bir mekanizmaya sahip. Bu mekanizma dışarıdan mıktanısla aktive ediliyor ve ilacı enjekte ediyor.

Robotun arkasındaki fikir de aslında epey önemli. Normalde kanser hastalarına kemoterapi amacıyla verilen ilaçlar, sadece tümör bölgesini değil tüm vücuttaki hücreleri az ya da çok etkiliyor. Yazıcıdan çıkarılması sadece 30 dakika alan 1.5 santimetrelik bu robot sayesinde, sadece tümör bölgesine ilaç vermek mümkün olacak.

Farelerde 10 gün boyunca yapılan deneyin sonucunda bu yöntemle tedavi gören kemik kanseri olan farelerde normal kemoterapi gören kemik kanseri olan farelere göre daha az tümör büyümesi ve diğer organların hücrelerinde daha az zarar oluştuğu görülmüş. Bu tip teknolojilerin başlangıç aşamasında olduğu ve ileride daha da gelişeceği düşünülüyor.

http://www.theverge.com/2017/1/5/14175642/tiny-soft-robots-chemo-drugs-delivery-science-robotics