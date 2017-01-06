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Deri altından ilaç taşıyan nano robot: Biyobot

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber boyutları küçültmek de daha kolay hale geliyor. Bilim insanlarının yeni geliştirdiği robot, derinizin altına konuluyor ve ilaç enjeksiyonu yapabiliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Alper Çakan
Yazar
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Teknolojinin gelişmesiyle beraber daha küçük boyutlu cihazlar üretilebiliyor. Cihaz boyutunun küçülmesinin en önemli olduğu alanlardan biri de tıp. Çoğumuz gelecekte vücudumuzun içinde gezecek ve bağışıklık sağlayacak nano robotlar fikrinin duymuşuzdur. Şimdilik o seviyeye ulaşamasak da bilim insanlarının yeni geliştirdiği biyobot önemli bir gelişme.
Bilim insanları tarafından geliştirilen bu robot, derinizin altına yerleştiriliyor. 3 boyutlu yazıcıyla yazdırılmış olan robot, kablo veya batarya içermiyor, dışarıdan mıknatısla aktive ediliyor. Şimdilik sadece farelerde test edilmiş olan cihazın ileride kanser hastalarında tümörlere bölgesel ilaç tedavisi gibi çeşitli amaçlarda kullanılabileceği düşünülüyor.

Biyobot Nasıl Çalışıyor? 

Science Robotics isimli bilimsel dergide yayınlanan çalışmanın konusunu oluşturan bu biyobot, hidrojel adı verilen jölemsi kıvamdaki katı bir materyalden yapılmış. Bu sayede cihazın yumuşak ama dayanıklı olması sağlanıyor. Cihaz, çok eskiden beri mekanik saatlerde de kullanılan Malta Haçı (Cenevre Uyarı Mekanizması) adı verilen bir mekanizmaya sahip. Bu mekanizma dışarıdan mıktanısla aktive ediliyor ve ilacı enjekte ediyor.
Robotun arkasındaki fikir de aslında epey önemli. Normalde kanser hastalarına kemoterapi amacıyla verilen ilaçlar, sadece tümör bölgesini değil tüm vücuttaki hücreleri az ya da çok etkiliyor. Yazıcıdan çıkarılması sadece 30 dakika alan 1.5 santimetrelik bu robot sayesinde, sadece tümör bölgesine ilaç vermek mümkün olacak.
Farelerde 10 gün boyunca yapılan deneyin sonucunda bu yöntemle tedavi gören kemik kanseri olan farelerde normal kemoterapi gören kemik kanseri olan farelere göre daha az tümör büyümesi ve diğer organların hücrelerinde daha az zarar oluştuğu görülmüş. Bu tip teknolojilerin başlangıç aşamasında olduğu ve ileride daha da gelişeceği düşünülüyor.

http://www.theverge.com/2017/1/5/14175642/tiny-soft-robots-chemo-drugs-delivery-science-robotics Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kırarım Boynuzunu İblis 2 yıl
Farelerde olmasa ne yapacağız
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exterminant 2 yıl
çok önemli bir olay bu hatta müthiş bir şey
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fredydexter 2 yıl
gelecegin teknolojisini şimdiden adım adım rayına oturuyor
1-nanaoteknoloji
2-kuantum fiziigi
3 yapa zeka
4 elektirli araçlar
sizce elsuyum gerçek olucakmı bence olucak
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DH Misafiri 2 yıl
Buyur dostum...
Makalenin kendisi: spectrum.ieee.org/...
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ma95 2 yıl
Aptalca bir fikir ya da olayı tam açıklayamadınız. İlaçlar verildikleri yerde kalsaydı şırıngayı alır, ilacı çeker, ultrasonla girer nokta atışı bırakırdınız iki ucu bokluyu. Ama ilaçlar bırakıldıkları yerde durmaz, saniyeler içerisinde vücuda dağılırlar
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boritz 2 yıl
FF 2018 de teslimata başlayacak. Yani daha araba ortada yok. Nasıl oluyorda Teslayı altediyor iki günde bir böyle haberler çıkıyor. 2018 e kadar Tesla da boş durmaz herhalde. Ayrıca onlarca senenin deneyimimizde unutmamak lazım
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Kerim5100 2 yıl
Helal olsun adamlar yapıyor.
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