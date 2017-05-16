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Dev siber saldırının arkasında Kuzey Kore olabilir

Geçtiğimiz günlerde tüm dünyada yüz binlerce bilgisayarı etkileyen ‘’WannaCry’’ isimli yazılımla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Yazılımın kaynağı Kuzey Kore olabilir.
2 yıl
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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Dev siber saldırının arkasında Kuzey Kore olabilir
 
Geçtiğimiz cuma günü ortaya çıkan ve 150 ülkede 300 binin üzerinde bilgisayarı etkileyen WannaCry isimli fidye yazılımına karşı pek çok çözüm yolu hazırlandı ve hala hazırlanmaya devam ediyor ancak bu yazılımın kimler tarafından internet dünyasına sürüldüğü halen gizemini koruyor. Google'ın güvenlik araştırmacısı Neel Mehta’ya göre ise bu saldırıları başlatan ülke Kuzey Kore olabilir.
İlk olarak Mehta tarafından ileri sürülen ve daha sonra Kaspersky Lab, Intezer, Symantec ve Comae Technologies'teki güvenlik araştırmacılarının doğru olabileceğini düşündüğü iddiaya göre WannaCry yazılımı, Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus tarafından dünyaya yayılmış olabilir. Mehta’nın ve diğer araştırmacıların bu düşüncesinin altında yatan şey ise Lazarus’un geçmişte hazırladığı kötü amaçlı yazılımların WannaCry ile önemli ölçüde benzerlik göstermesi.

Kuzey Kore hükümeti tarafından desteklenen Lazarus, geçmişte Güney Kore kurumlarına, Sony’ye ve bankalara yaptığı saldırılarla tanınıyor. Henüz bulgular kesin değil ancak güvenlik araştırmacıları aralarında Lazarus’un da olduğu birkaç hacker grubundan şüphelenirken bazı araştırmacılar ise WannaCry’ı hazırlayan kişinin gizli kalmak için diğer hacker gruplarına benzemeye çalışabileceğine dikkat çekiyor.

Son yıllarda Lazarus'u takip eden güvenlik şirketi Symantec de "Araştırmamızın devam etmesini sağlamak için yeterli bağlantıları olduğuna inanıyoruz, araştırmalarımızın detaylarını paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

WannaCry Saldırısı Bitti Mi? 

Uzmanlar her ne kadar yeni güvenlik önlemleri ve Microsoft’un güncel sürümleri ile bu saldırıdan korunabileceğini söylese de 300 ile 600 dolar arasında fidye karşılığında dosyalara ulaşmaya izin veren WannaCry yazılımının sadece bir başlangıç olduğu ifade ediliyor. Yazılım üzerinde bazı yeni değişkenler keşfeden güvenlik araştırmacıları bu yeni saldırı mekanizmalarının mevcut koruma yöntemleri ile en azında şimdilik kolay kolay savunulabileceğini düşünmüyor.


http://thehackernews.com/2017/05/wannacry-lazarus-north-korea.html Yorum Yaz
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kucukyenici 2 yıl en beğenilen
Büyük ihtimalle hedef saptırma.
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dr20mouse 2 yıl
Bunlar kuzey koreye götürülecek demokrasinin ayak sesleri bence.
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der_Kaiser 2 yıl kucukyenici
kucukyenici

Büyük ihtimalle hedef saptırma.

Aynı fikirdeyim.
Bence ABDnin halt etmesi.Günah keçisi de Kuzey Kore.
Yılanın asıl başı NSA bence.
kucukyeniciBüyük ihtimalle hedef saptırma.Aynı fikirdeyim.Bence ABDnin halt etmesi.Günah keçisi de Kuzey Kore.
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Logic_Man 2 yıl
Lazarus görevleri
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Nostromo- 2 yıl
Kuzey Kore ise oldığunu sanmıyorum. Onlarda böyle teknoloji, yazılım mühendisliği gücü yok. Adamlar bizim Türkiye’deki son kullanıcıların bile 2000’lerde kullanmayı bıraktığı pc donanımlarını kullanıyorlar. O kadar gerilerdeler yani. Ama işte batının o meşhur algı operasyonları o kadar etkili oluyor ki ne zaman bir günah keçisi aransa orada suçlanmaya hazır K. Kore var, Rusya var, Çin var, Türkiye var. Dünyanın batısı süper demokratik, doğusu dikdatörlük. Görmek istedikleri, göstermek istedikleri tablo bu
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Tolgá 2 yıl
banada insanları windows 10 a geçirmek için yapılan bir saldırı gibi geliyor.
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SerseriGezgin 2 yıl
Bunun milliyetçi bazlı bir saldırı olabileceği ile ilgili bir kanıt yok. İddialardan habercilik yapmak da ayrı bir meseledir.
NSA sızıntılarından sonra çıkan yazılımların darknet ortamlarında gezmesi malumunuz, azıcık assembly dilinden anlayan bir script kiddie takımı bile bu tür altyapısı hazır bulunan ransomware yazılımlarını çok kolay bir şekilde hazırlayabilirler.
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huhuq 2 yıl
hep yalan dolan, suçu atacak birisi var zaten dünyada..
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imperial crusader 2 yıl
kesin kuzey koredir, hadi atom bombası atıp 3. dünya savasını cikartalım
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homebird 2 yıl
Buldunuz günah keçisini, giydirin bakalım...
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NeroWin 2 yıl
Dünya çapında en çok siber ataklar Amerika ve Çin'den yapılıyor. Günde milyonlarca düşük ve orta seviyeli siber atak yapan, yüzlerce hacker grubu olan bu ülkeler duracak, küçücük kuzey kore'nin bir tane hacker grubundan böyle bir siber saldırı çıkacak. Güldürmeyin beni....
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dr20mouse 2 yıl
Bunlar kuzey koreye götürülecek demokrasinin ayak sesleri bence.
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kucukyenici 2 yıl en beğenilen
Büyük ihtimalle hedef saptırma.
1 Yanıt Yanıtla +26
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der_Kaiser 2 yıl kucukyenici
kucukyenici

Büyük ihtimalle hedef saptırma.

Aynı fikirdeyim.
Bence ABDnin halt etmesi.Günah keçisi de Kuzey Kore.
Yılanın asıl başı NSA bence.
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