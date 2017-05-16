Dev siber saldırının arkasında Kuzey Kore olabilir

Geçtiğimiz cuma günü ortaya çıkan ve 150 ülkede 300 binin üzerinde bilgisayarı etkileyen WannaCry isimli fidye yazılımına karşı pek çok çözüm yolu hazırlandı ve hala hazırlanmaya devam ediyor ancak bu yazılımın kimler tarafından internet dünyasına sürüldüğü halen gizemini koruyor. Google'ın güvenlik araştırmacısı Neel Mehta’ya göre ise bu saldırıları başlatan ülke Kuzey Kore olabilir.

İlk olarak Mehta tarafından ileri sürülen ve daha sonra Kaspersky Lab, Intezer, Symantec ve Comae Technologies'teki güvenlik araştırmacılarının doğru olab ileceğini düşündüğü iddiaya göre WannaCry yazılımı, Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus tarafından dünyaya yayılmış olabilir. Mehta’nın ve diğer araştırmacıların bu düşüncesinin altında yatan şey ise Lazarus’un geçmişte hazırladığı kötü amaçlı yazılımların WannaCry ile önemli ölçüde benzerlik göstermesi.

Kuzey Kore hükümeti tarafından desteklenen Lazarus, geçmişte Güney Kore kurumlarına, Sony’ye ve bankalara yaptığı saldırılarla tanınıyor. Henüz bulgular kesin değil ancak güvenlik araştırmacıları aralarında Lazarus’un da olduğu birkaç hacker grubundan şüphelenirken bazı araştırmacılar ise WannaCry’ı hazırlayan kişinin gizli kalmak için diğer hacker gruplarına benzemeye çalışabileceğine dikkat çekiyor.

Son yıllarda Lazarus'u takip eden güvenlik şirketi Symantec de "Araştırmamızın devam etmesini sağlamak için yeterli bağlantıları olduğuna inanıyoruz, araştırmalarımızın detaylarını paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

WannaCry Saldırısı Bitti Mi?

Uzmanlar her ne kadar yeni güvenlik önlemleri ve Microsoft’un güncel sürümleri ile bu saldırıdan korunabileceğini söylese de 300 ile 600 dolar arasında fidye karşılığında dosyalara ulaşmaya izin veren WannaCry yazılımının sadece bir başlangıç olduğu ifade ediliyor. Yazılım üzerinde bazı yeni değişkenler keşfeden güvenlik araştırmacıları bu yeni saldırı mekanizmalarının mevcut koruma yöntemleri ile en azında şimdilik kolay kolay savunulabileceğini düşünmüyor.

http://thehackernews.com/2017/05/wannacry-lazarus-north-korea.html