Dev siber saldırının arkasında Kuzey Kore olabilir

Kuzey Kore hükümeti tarafından desteklenen Lazarus, geçmişte Güney Kore kurumlarına, Sony’ye ve bankalara yaptığı saldırılarla tanınıyor. Henüz bulgular kesin değil ancak güvenlik araştırmacıları aralarında Lazarus’un da olduğu birkaç hacker grubundan şüphelenirken bazı araştırmacılar ise WannaCry’ı hazırlayan kişinin gizli kalmak için diğer hacker gruplarına benzemeye çalışabileceğine dikkat çekiyor.
Son yıllarda Lazarus'u takip eden güvenlik şirketi Symantec de "Araştırmamızın devam etmesini sağlamak için yeterli bağlantıları olduğuna inanıyoruz, araştırmalarımızın detaylarını paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.
WannaCry Saldırısı Bitti Mi?
Uzmanlar her ne kadar yeni güvenlik önlemleri ve Microsoft’un güncel sürümleri ile bu saldırıdan korunabileceğini söylese de 300 ile 600 dolar arasında fidye karşılığında dosyalara ulaşmaya izin veren WannaCry yazılımının sadece bir başlangıç olduğu ifade ediliyor. Yazılım üzerinde bazı yeni değişkenler keşfeden güvenlik araştırmacıları bu yeni saldırı mekanizmalarının mevcut koruma yöntemleri ile en azında şimdilik kolay kolay savunulabileceğini düşünmüyor.
http://thehackernews.com/2017/05/wannacry-lazarus-north-korea.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynı fikirdeyim.
Bence ABDnin halt etmesi.Günah keçisi de Kuzey Kore.
Yılanın asıl başı NSA bence.