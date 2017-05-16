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Disney'i hackleyen korsanlar ele geçirdikleri film için fidye istiyor

Disney'i hackleyen bilgisayar korsanları ele geçirdikleri vizyona girmemiş film için büyük miktarda fidye istiyor. Filmin ise Karayip Korsanları: Ölü Adamlar Masal Anlatamaz olduğu ileri sürüldü.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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25
Sinema ve Dizi
Onur Seven
Haber Editörü
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The Hollywood Reporter'ın yeni bir raporuna göre hacker'lar fidye için henüz vizyona girmemiş yeni bir Disney filmini ele geçirmiş durumdalar ancak Disney istedikleri parayı ödemeye yanaşmıyor. Disney CEO'su Bob Iger'ın ABC çalışanlarına Pazartesi günü durum hakkında bilgi verdiği ancak hangi filmin olduğunu söylemediği belirtiliyor.
Bilgisayar korsanları, Disney'in "büyük bir miktar" bitcoin ödemesini istiyor. Aksi taktirde filmi 20'şer dakikalık parçalar halinde yayınlayacaklar. Iger, Disney'in korsanlara para ödemeyeceğini ve konuyla ilgili federal dedektiflerle birlikte çalıştıklarını söyledi.
Ayrıca Bkz. "Skoda Karoq önümüzdeki Perşembe sahneye çıkacak"
Pazartesi günü yayınlanan ikinci bir raporda, fidye istenen filmin Karayip Korsanları: Ölü Adamlar Masal Anlatamaz (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) olduğu öne sürüldü. Bilindiği üzere Disney filmi 26 Mayıs tarihinde gösterime sokmayı planlıyordu. Şirketin konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadığını da ekleyelim.
Geçen ayın sonlarında Netflix de benzer bir olayla karşılaşmıştı. Bilgisayar korsanları medya devinin sisteminden ele geçirdikleri Yeni Siyah Turuncu (Orange is the New Black) dizisi için fidye istemiş ve Netflix talep edilen ücreti ödemediği için henüz gösterime girmemiş 10 bölümü internete sızdırmışlardı.

http://www.hollywoodreporter.com/news/disney-chief-bob-iger-says-hackers-claim-have-stolen-a-disney-movie-1003949 Yorum Yaz
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stalker(1979) 2 yıl en beğenilen
Ben olsam fidyeyi Aztek altını olarak isterdim

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michael01 2 yıl
Sinemada 35 lira verip 30-45 dk reklam izleyen kaldı mı?
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erdemkuru 2 yıl
çarşamba günleri cinemaximumlarda bilet 12 lira. halk günü. ama çok fazla rağbet olduğundan sesden ve görüntüden kısıyorlar. bide mısır yeme sesinden filmi anlayamıyosun. sanki birisi her doğan bebiğin kafatasını açık beynine sinemada mısır ye diye kazıyıp kapatıyor. adamlar resmen mısır yemek için sinemaya gidiyorlar. cinnet geçirmemek elde değil. hele maltepe park ana baba günü
çarşamba günleri cinemaximumlarda bilet 12 lira. halk günü. ama çok fazla rağbet olduğundan sesden ve görüntüden kısıyorlar. bide mısır yeme sesinden filmi anla...
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huhuq 2 yıl
hangi filmi acaba
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faniseyler 2 yıl
Artık bilgisayar korsanlarının verebileceği zararlar dev boyutlara gelmiş durumda. Korsanları hedefindeki firmaya acımadım ama artık çok ciddi olarak siber polislerinde fazlalaşması lazım.
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Krone 2 yıl
Kimse kafanıza patlamış mısır alın diye silah dayamıyor. Çok istiyorsan yiyeceğini marketten alır girersin. Poşetle girmediğin sürece anlamazlar. Ortalama bir sinema bileti de 15 lira civarı. Gayet de değiyor.
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false6 2 yıl
Ben olsam tüm dünyaya filmi sinema biletinden biraz uygun fiyata en yüksek kalitede resmî siteye koyardım. Hatta ufak bir kampanyayla bir sonraki bilet hediyesi vb birşeyler yapardım. Meraklısı olan zaten sinemaya gider, kalanlar da online ve kaliteli izler hatta bir dünya da Yen'i abone kazanırdım. Hackerlara da bi kuruş vermezdim. Kaçak yayını izleyen de olacak biraz ama böylece yapımcı müthiş reklam yapacak ve belirli bir kaliteli kitle kazanmış olacak.
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Master_Evil 2 yıl
iyi bari vizyona girdikten 3-4 ay sonrasını beklemeyiz
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Lionel Fusco 2 yıl
Türkler dışındaki büyük bir çoğunluk internete düşse bile sinemaya gidecektir. Türkiye'de de azınlık olan kitle yine sinemaya gider.
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KaleyDeskop 2 yıl
reklam değilse umarım ödemezler :D
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10ff 2 yıl
daha once verildi zaten?
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erdemkuru 2 yıl
çarşamba günleri cinemaximumlarda bilet 12 lira. halk günü. ama çok fazla rağbet olduğundan sesden ve görüntüden kısıyorlar. bide mısır yeme sesinden filmi anlayamıyosun. sanki birisi her doğan bebiğin kafatasını açık beynine sinemada mısır ye diye kazıyıp kapatıyor. adamlar resmen mısır yemek için sinemaya gidiyorlar. cinnet geçirmemek elde değil. hele maltepe park ana baba günü
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Turin Turambar. 2 yıl
Blu rayini ele geçirmişlerdir inşallah
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