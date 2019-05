Disney'i hackleyen korsanlar ele geçirdikleri film için fidye istiyor

The Hollywood Reporter'ın yeni bir raporuna göre hacker'lar fidye için henüz vizyona girmemiş yeni bir Disney filmini ele geçirmiş durumdalar ancak Disney istedikleri parayı ödemeye yanaşmıyor. Disney CEO'su Bob Iger'ın ABC çalışanlarına Pazartesi günü durum hakkında bilgi verdiği ancak hangi filmin olduğunu söylemediği belirtiliyor.

Bilgisayar korsanları, Disney'in "büyük bir miktar" bitcoin ödemesini istiyor. Aksi taktirde filmi 20'şer dakikalık parçalar halinde yayınlayacaklar. Iger, Disney'in korsanlara para ödemeyeceğini ve konuyla ilgili federal dedektiflerle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Pazartesi günü yayınlanan ikinci bir raporda, fidye istenen filmin Karayip Korsanları: Ölü Adamlar Masal Anlatamaz (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) olduğu öne sürüldü. Bilindiği üzere Disney filmi 26 Mayıs tarihinde gösterime sokmayı planlıyordu. Şirketin konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadığını da ekleyelim.

Geçen ayın sonlarında Netflix de benzer bir olayla karşılaşmıştı. Bilgisayar korsanları medya devinin sisteminden ele geçirdikleri Yeni Siyah Turuncu (Orange is the New Black) dizisi için fidye istemiş ve Netflix talep edilen ücreti ödemediği için henüz gösterime girmemiş 10 bölümü internete sızdırmışlardı.

