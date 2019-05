Devil May Cry 5 için sistem gereksinimleri açıklandı

Capcom'un merakla beklenen yeni oyunu Devil May Cry 5, önümüzdeki mart ayında oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı firma, resmi çıkışa yaklaşık bir ay kala oyunun PC sistem gereksinimlerini de güncelledi.



Steam sayfası üzerinden bulunabilen sistem gereksinimlerinin oldukça makul sayılabilecek seviyelerde olduğunu görüyoruz. Önerilen sistem tarafında i7-3770 ve RX 480 bulunuyor. i7-3770 bildiğiniz gibi artık epey eskimiş bir işlemci. Minimum sistemde ise i5-4460 ve GTX 760 yer alıyor.



Oyunun daha önce açıklanan sistem gereksinimlerinde hem minimum hem de önerilen için i7-4770 işlemcisi yer alıyordu. Capcom bugün bu kısımları düzenleyip sistem gereksinimlerini düşürmüş ve listeye AMD işlemcilerini de eklemiş



Devil May Cry 5; 8 Mart'ta PC, PS4 ve Xbox One platformlarında çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun ön sipariş fiyatı şu anda 259 TL seviyesinde.



MİNİMUM:



İşletim Sistemi: WINDOWS 7, 8.1, 10 (64-BIT)

İşlemci: Intel Core i5-4460, AMD FX-6300 veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x 2GB VRAM veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan



ÖNERİLEN:



İşletim Sistemi: WINDOWS 7, 8.1, 10 (64-BIT)

İşlemci: Intel Core i7-3770, AMD FX-9590 veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB VRAM, AMD Radeon RX 480 8GB VRAM veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

