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Devil May Cry 5 için sistem gereksinimleri açıklandı

Devil May Cry 5'in Steam sayfasındaki sistem gereksinimleri güncellendi. Minimum ve önerilen sistemlerin düşürüldüğünü görüyoruz. İşte resmi PC sistem gereksinimleri:
3 ay
2,8b
1
3
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Capcom'un merakla beklenen yeni oyunu Devil May Cry 5, önümüzdeki mart ayında oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı firma, resmi çıkışa yaklaşık bir ay kala oyunun PC sistem gereksinimlerini de güncelledi.

Steam sayfası üzerinden bulunabilen sistem gereksinimlerinin oldukça makul sayılabilecek seviyelerde olduğunu görüyoruz. Önerilen sistem tarafında i7-3770 ve RX 480 bulunuyor. i7-3770 bildiğiniz gibi artık epey eskimiş bir işlemci. Minimum sistemde ise i5-4460 ve GTX 760 yer alıyor.

Oyunun daha önce açıklanan sistem gereksinimlerinde hem minimum hem de önerilen için i7-4770 işlemcisi yer alıyordu. Capcom bugün bu kısımları düzenleyip sistem gereksinimlerini düşürmüş ve listeye AMD işlemcilerini de eklemiş

Devil May Cry 5; 8 Mart'ta PC, PS4 ve Xbox One platformlarında çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun ön sipariş fiyatı şu anda 259 TL seviyesinde.

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: WINDOWS 7, 8.1, 10 (64-BIT)
İşlemci: Intel Core i5-4460, AMD FX-6300 veya daha iyisi
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x 2GB VRAM veya daha iyisi
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: WINDOWS 7, 8.1, 10 (64-BIT)
İşlemci: Intel Core i7-3770, AMD FX-9590 veya daha iyisi
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB VRAM, AMD Radeon RX 480 8GB VRAM veya daha iyisi
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 35 GB kullanılabilir alan 

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Devil_May_Cry_5_PC_Sistem_Gereksinimleri_Guncellendi-93392.htm Yorum Yaz
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Spider_hip 3 ay en beğenilen
i7-3770 her ne kadar eski de olsa günümüzün i5-7400'ü ile eşit güçte. Yani eskilik yenilikten ziyada güç önemli. Intel 5 senedir yerinde saydığı için çok atla deve değişikler olmadı taa ki AMD piyasayı şenlendirene kadar. 3770'in K versiyonu ise yaklaşık i5-7500 ile kafa kafaya diyebiliriz.
i7-3770 her ne kadar eski de olsa günümüzün i5-7400'ü ile eşit güçte. Yani eskilik yenilikten ziyada güç önemli. Intel 5 senedir yerinde saydığı için çok atla d...
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intel7mix 3 ay
minimum olarak gtx1050 varsa oynarsınız rahatça.
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leventdln 3 ay
Vay be çocukluğumun oyunu valla PS2'de. PC'de oynanmaz bu PS akar.
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Spider_hip 3 ay en beğenilen
i7-3770 her ne kadar eski de olsa günümüzün i5-7400'ü ile eşit güçte. Yani eskilik yenilikten ziyada güç önemli. Intel 5 senedir yerinde saydığı için çok atla deve değişikler olmadı taa ki AMD piyasayı şenlendirene kadar. 3770'in K versiyonu ise yaklaşık i5-7500 ile kafa kafaya diyebiliriz.
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