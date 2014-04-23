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DiDi projesi ile peluş ayılar oyun merkezine dönüşüyor

5 yıl
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6
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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DiDi projesi ile peluş ayılar oyun merkezine dönüşüyor

Mobil cihaz aksesuarları arasında cihazı bir interaktif merkeze dönüştüren ürünlere zaman zaman rastlıyoruz. DiDi projesi ise bu konsepti bir adım ileriye götürüyor.

DiDi bizde soğuk çay markası olsa da Asyalı Roam & Wander girişimi bu ismi interaktif bir peluş ayı aksesuarına vermiş. DiDi aksesuarı ile iPhone veya iPad kullanarak peluş ayınızı interaktif bir oyun merkezine dönüştürebiliyorsunuz. 

Uyumlu uygulama sayesinde iOS cihazınızı DiDi'ye yerleştirdikten sonra ekran ikiye bölünüyor ve üst kısımda kullanıcıya tepki veren ayının yüz kısmı, alt kısma ise çeşitli oyun ve eğitimlerin sunulduğu ekran geliyor.

DiDi aksesuarının yanında Magic Touch adı verilen ve sebze, meyve, süt kartonu gibi pek çok şekilde olan kapasitif oyuncaklar bulunuyor. Eğitimin veya oyunun seyrine göre çocuklar bu oyuncakları ekrana dokunduruyor ve ayıyı besliyor. Sonrasında ise kapasitif diş fırçası ile ayının dişlerini fırçalıyor.

DiDi projesinin bir ay içerisinde 25 000$ bağış toplaması gerekiyor. 25$'lık bağışlarda uygulama, aksesuar ve kapasitif oyuncaklardan oluşan set hediye ediliyor. Normalde setin fiyatı 60$ olacak. DiDi projesi hayata geçerse Ağustos ayında global olarak satışa sunulacak. 

https://www.kickstarter.com/projects/1631468241/didi-ipad-powered-teddy-bear-for-little-readers Yorum Yaz
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memoseler 5 yıl en beğenilen
Didi bergamot efsane.
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Tom Hagen 5 yıl
gereksiz bir şey teknolojiye çocukları bu kadar bağlamak...
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Zengin Değil Varlıklı 5 yıl
Bununda limonlusu çıkar mı ?
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gopgop 5 yıl
hakem gol didi
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OgrenciPasosu 5 yıl
Oyuncaklar da artık eski oyuncaklar olmayacak. Çocukların elinden zor alıyoruz iPad'i, iPhone'u artık iyice normal olucak bu zırvalıklar.
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memoseler 5 yıl en beğenilen
Didi bergamot efsane.
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