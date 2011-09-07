Digitimes: Apple, 2011'i akıllı telefon pazarının lideri olarak kapatacak

Geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı 20 milyonu aşkın iPhone (4+3Gs) satışı ile dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi ünvanını eline alan Apple, Digitimes'ın öngörüsüne göre bu sene 86,4 milyonluk iPhone sevkiyatı gerçekleştirerek Nokia'nın önünde ünvanı korumayı başaracak.
Digitimes Research analistlerinden Luke Lin'in analizine göre Apple'ın 2011'deki toplam sevkiyatı 2010'daki 47.5 milyondan %82'lik artış ile 86,4 milyona yükselirken; Nokia'nın gerçekleştirdiği sevkiyat ise 2010'daki 100 milyondan 74.4 milyona düşecek. Pazarda üçüncü sırada olacağı öngörülen Samsung'un ise 2011'deki toplam akıllı telefon sevkiyatı ise geçtiğimiz yıla göre %190'lık artışla 67 milyona yükselecek. Çalışmaya göre Samsung'u ise sırasıyla RIM, HTC, LG ve Motorola'nın takip edecek.
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Nokia'nın hem batmasını istiyorum , hem de bir yandan yaşamasını.
Nokia batsın istiyorum , çünkü artık telefonları çağın gerisinde,teknolojiyi yakalayamadı ve lider olarak değil takipçi olarak kaldı.
Nokia yaşasın istiyorum , çünkü Türkiye'de her insan mutlaka Nokia kullanmıştır.Bende kullandım.Şu andan itibaren hiç Nokia kullanmıyacak olsamda , Nokia'nın şirket olarak varolmasını istiyorum.
Sanırım Nokia'nın batması bana duygusal olarak daha çok koyar.
Ayrıca şu da var ki piyasadaki rekabet biz tüketicilere yarıyor
Umarım nokia batmaz ama , yakında iflasın eşiğine geleceklerini düşünüyorum.
Her kesime hitap ediyor,50 dolardan bilmemkaç euro'ya kadar modelleri var,iphone ise asıl ip4 olmak üzere neredeyse tek model ile okadar satışı yapabiliyorsa apple başarısı felaket derecede
tabloda smartphone diyor ama. 50 dolarlik bisey olcagini sanmiyorum. apple zaten sadece telefonda degil herseyiyle sasirtiyor. o kadar kazik atmasina ragmen bunu farkedemiyenler var. telefonda pek kazik atiiyor diyemem akranlarida ayni seviyede cunku fiyat olarak.
Telefonda teknoloji o kadar önemsenmiyor bazıları tarafından sadece tasarım olarak bakılıyor.iPhone ise teknolojiden anlamayan telefonu gülüyorum.Mesajlaşan,konuşan,Facebook ve Twitter'a giren biri için önemli şeyleri söyleyim bu 4ü olsun.Kamerası iyi olsun,tasarımı güzel olsun.Ama kişi ben arada oyun oynarım derse gider iPhone alır.Bunun dışında genelde telefonla uğraşıp yazılımla ilgilenmek isteyenler gider Android işletim sistemli bir telefon alırlar.Tabi Android'i de iPhone'u da sadece mesajlaşmak,konuşmak,Facebook ve Twitter'a girmek için alan var.Zaten bu konular için alınacak en iyi telefon BlackBerry diğeri iPhone Android biraz daha sönük kalıyor bu konuda.İşletim sistemi şunu yapıyor çevremde pek yok öyle bir düşünce artık önemli olan sosyal ve tasarımı geri kalanı 2. hatta 3.planda kalıyor.Ben de N96 mı değiştireceğim zaman Bold 9780 ile iPhone arasında gidip gelmiştim.Sosyal amaç için alıyordum çünkü ama sonra iPhone'da kalar kıldım.BB alsam zaten müzik dinlemek için iPod alıcaktım bir tane.Cydia'dan işime yarar şeyleri yüklüyorum felan ama gidipte telefonun ana menüsünü bozacak şeyler yüklemiyorum çünkü kullanırken estetik görüntü oluşturmuyor böyle daha iyi.Onun dışında çevremdeki insanların bir çoğunda var iPhone kimisi JBli kimisi JBsiz.Ama hepimizde oyunlar var oynarız can sıkıntısında.BB kullananda çok var onlarda ise en büyük etken BBM alınmasında.Zaten artık Whatsapp,Liveprofile var kimisi onları kullanıyor.Kimisi Facebook'tan yazıyor nasıl olsa Push olarak anında çıkıyor.İsteyen normal mesaj atar.Önemli olan bu tip yeni nesil internet bağlantısı gerektiren telefonları alıp internet bağlantısı ile kullanmak asıl o zaman telefon satış amacına ulaşıyor.İnternetsiz bir iPhone,Bissiz bir Blackberry olamaz.Artık zaten her telefona internet şart gerek Androidlere olsun gerek Nokia'nın amiral gemisi N8'e şart olsun.Tabi bir çok telefonun en büyük artısı ise Push.Mesela arkadaşla gittiğimiz bir yer vardı sürekli,geçen çok değişik şeyler oldu çektim fotoğrafını Facebook'a upload edip tagledim.Yüklendi 1 dk geçti geçmedi telefonum çaldı orada ne oluyor öyle diyor.Push'un nimetleri şimdi Push olmasa o ne zaman görecek de arayacak da ooo.Anlıyacağın sürekli sosyal olan ve iletişim halinde kalmak isteyen insanların tercihi sosyal imkanlarını karşılayabilmesi.Gerisi çok önemli değil.iPhone alıp bakiyesi olmayanlar var mı var okulum pek iyi bir yerde olmadığı için ve anadolu lisesi olduğu için 400-500 liraya çizik içinde iPhone almış insan vardı.Kız geliyordu birisini arayabilir miyim kontörüm yok diyordu millete.Ulan onun kontörünü karşılamayacaksan neden aldın.Tamam bende kontörlü kullanıyorum ama hiç kontörümün olmamazlığı olmadı.Tüm konuşma,internet,mesajlaşma paketleri sürelerini doldurulsa tekrar yenilemeye yetecek olan en az miktardan fazlası hep olur.Sms paketi yüzünden faturalıya geçmemiştim sanırım her yöne 3.000 sms veriliyordu bana da 5.000 her yöne 10.000 Turkcell'e zor yetiyordu.Turkcell'e olandan kalıyordu biraz ama şebeke dışı bitiyordu o yüzden geçmemiştim.O kıza gelince 1 ay hiç kontörü yoktu kızın.Kız daha wifi'a nasıl gireceğini bilmiyordu.Neyse en azından dershanem ve dışarda takıldığım çevremdeki insanlar normal,iyi,zeki insanlar amaçları doğrultusunda ürün alıyorlar.Mesela bir tane kız var Facebook'u yok Twitter'ı da yok sadece mesajlaşmak ve konuşmak için gitmiş şundan almış