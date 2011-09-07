Digitimes: Apple, 2011'i akıllı telefon pazarının lideri olarak kapatacak

Geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı 20 milyonu aşkın iPhone (4+3Gs) satışı ile dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi ünvanını eline alan Apple, Digitimes'ın öngörüsüne göre bu sene 86,4 milyonluk iPhone sevkiyatı gerçekleştirerek Nokia'nın önünde ünvanı korumayı başaracak.

Digitimes Research analistlerinden Luke Lin'in analizine göre Apple'ın 2011'deki toplam sevkiyatı 2010'daki 47.5 milyondan %82'lik artış ile 86,4 milyona yükselirken; Nokia'nın gerçekleştirdiği sevkiyat ise 2010'daki 100 milyondan 74.4 milyona düşecek. Pazarda üçüncü sırada olacağı öngörülen Samsung'un ise 2011'deki toplam akıllı telefon sevkiyatı ise geçtiğimiz yıla göre %190'lık artışla 67 milyona yükselecek. Çalışmaya göre Samsung'u ise sırasıyla RIM, HTC, LG ve Motorola'nın takip edecek.