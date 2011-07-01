Digitimes: Apple, 2012 yılında HP'yi tahtından indirebilir

2011 mali yılının ikinci çeyreğinde 4,7 milyon satan, 19 Temmuz'da verileri kesinlik kazanacak olan üçüncü çeyrekte ise 7-9 milyonluk satış sayısına ulaştığı öngörülen iPad, 2012 yılında Apple'ın dünyanın en büyük taşınabilir bilgisayar üreticisi olmasını sağlayabilir.

Digitimes'ın haberine göre 2011 yılında sevkiyatı öngörülen 60 milyon tabletin yaklaşık 40 milyonunda Apple imzası bulunuyor. 2012 yılında ise toplam sevkiyat 80 milyona yükseleceği, Apple'ın ise bu pastadan 60 milyon ile en büyük dilimi alacağı öngörülüyor.

2012 yılı içersinde 15 milyon Macbook sevkiyatı gerçekleştirmesi beklenen Apple, eğer iPad taşınabilir bilgisayar olarak göz önüne alınırsa, 2012 yılında yapacağı öngörülen taşınabilir bilgisayar sevkiyatı 75 milyon adete ulaşıyor. Bu da Apple'ın pazar payını %25 ila %30 arasında arttırması anlamına geliyor. Digitimes, HP'nin 2010 yılında 40 milyon gerçekleştirdiğini ve 2011 yılında ise bu sayının 45-50 milyona ulaşması beklendiği göz önüne alındığında, 2012 yılında HP'nin koltuğunu Apple'a bırakmak zorunda kalacağını belirtiyor.