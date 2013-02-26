Digitimes: Apple, LG Display'e verdiği aylık iPad panel siparişini %90 azalttı.

Uzakdoğu'nun önemli bilişim yayın organlarından Digitimes, Apple'ın LG Display'e iPad için verdiği 9.7 inçlik panel siparişlerini Ocak 2013'te 600,000'e düşürdüğünü iddia etti.

Digitimes'ın kaynaklarının ifadelerine göre aralık ayında 6 milyon olan iPad için panel siparişlerinin %90 oranında azaltılmış olmasının altında iki temel sebep yatıyor. Bunlardan ilki taşınabilirlikleriyle öne çıkan iPad Mini başta olmak üzere daha küçük tabletlere olan ilginin artması. Bir diğer sebep ise yılın ilk aylarında panel siparişlerinin genellikle daha düşük seyrediyor olması.

9.7 inçlik panel üretiminde siparişleri azalmasına rağmen iPad Mini için aylık 3,5-4 milyonluk panel üretim kapasitesini sürdüren LG Display'de 9.7 inçlik panel siparişlerinin 3.çeyrekte 5.nesil iPad'in tanıtılacak olmasından dolayı 2.çeyrekte tekrardan eski seviyeye yükselmesini beklendiği belirtiliyor.

Öte yandan WitsView isimli araştırma firmasının son çalışmasına göre, geçtiğimiz çeyrekte 23 milyon iPad satışı gerçekleştirmeyi başaran Apple'ın 2013 yılının ilk yarısında 9.7 inçlik iPad'in toplam satışların %35'ini olutşruması bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130226PD209.html