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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Digitimes: Apple, LG Display'e verdiği aylık iPad panel siparişini %90 azalttı.

6 yıl
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iPad
Shady
Haber Editörü
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Digitimes: Apple, LG Display'e verdiği aylık iPad panel siparişini %90 azalttı.
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Uzakdoğu'nun önemli bilişim yayın organlarından Digitimes, Apple'ın LG Display'e iPad için verdiği 9.7 inçlik panel siparişlerini Ocak 2013'te 600,000'e düşürdüğünü iddia etti.

Digitimes'ın kaynaklarının ifadelerine göre aralık ayında 6 milyon olan iPad için panel siparişlerinin %90 oranında azaltılmış olmasının altında iki temel sebep yatıyor. Bunlardan ilki taşınabilirlikleriyle öne çıkan iPad Mini başta olmak üzere daha küçük tabletlere olan ilginin artması. Bir diğer sebep ise yılın ilk aylarında panel siparişlerinin genellikle daha düşük seyrediyor olması.

9.7 inçlik panel üretiminde siparişleri azalmasına rağmen iPad Mini için aylık 3,5-4 milyonluk panel üretim kapasitesini sürdüren LG Display'de 9.7 inçlik panel siparişlerinin 3.çeyrekte 5.nesil iPad'in tanıtılacak olmasından dolayı 2.çeyrekte tekrardan eski seviyeye yükselmesini beklendiği belirtiliyor.

Öte yandan WitsView isimli araştırma firmasının son çalışmasına göre, geçtiğimiz çeyrekte 23 milyon iPad satışı gerçekleştirmeyi başaran Apple'ın 2013 yılının ilk yarısında 9.7 inçlik iPad'in toplam satışların %35'ini olutşruması bekleniyor.


http://www.digitimes.com/news/a20130226PD209.html Yorum Yaz
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etnaxy 6 yıl
Diğer bağırsakları bozuk firmalar gibi Apple da telefon ve tablet kakalamaya devam...
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teramit 6 yıl
Yeni bir ekran teknolojisine geçebilecek olması,
başka bir firmaya ürettirebilecek olması,
aklımıza hiç gelmiyor.
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mali__ 6 yıl
Aralık ayında,günlük 200.000(ikiyüzbin) 9.7' panel mi üretiyordu LG.. İnanilir rakamlar degil,nasıl bir üretim kapasitesi,verimlilik bu.. Herseye ragmen aşırı geliyor,inanası gelmiyor insanın..
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Jül Sezar 6 yıl
Demekki retina ekran yenileniyor
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balcis 6 yıl
apple bu sefer batacak! batırdık işte apple'ı!!2!
şaka şaka..
"Bir diğer sebep ise yılın ilk aylarında panel siparişlerinin genellikle daha düşük seyrediyor olması."
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
%10 u 600.000
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plutonus 6 yıl balcis
balcis
apple bu sefer batacak! batırdık işte apple'ı!!2!
şaka şaka..
"Bir diğer sebep ise yılın ilk aylarında panel siparişlerinin genellikle daha düşük seyrediyor olması."

Adam android
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cengizhan1903 6 yıl balcis
balcis
apple bu sefer batacak! batırdık işte apple'ı!!2!
şaka şaka..
"Bir diğer sebep ise yılın ilk aylarında panel siparişlerinin genellikle daha düşük seyrediyor olması."

1!!11
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