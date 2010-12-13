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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Digitimes: Radeon HD 6970, GeForce GTX 580'den yavaş

8 yıl
36,6b
1
167
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzakdoğu merkezli saygın yayın organlarından Digitimes'ın, ekran kartı üreticilerinden kaynaklara dayandırarak verdiği yeni bir habere göre Radeon HD 6970, GeForce GTX 580'den yavaş olacak. Cayman XT GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 6970 modeli için AMD ise fiyata oynayacak ve yeni model GeForce GTX 580'e kıyasla 50$-70$ daha ucuz olacak.

15 Aralık'ta yapılacak lansman birlikte pazara sürülecek Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarının ilk etapta sınırlı sayıda satışa sunulacağı da Digitimes'ın haberindeki detaylar arasında yer alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan Radeon HD 6970'in, GTX 480'den hızlı olacağı yönünde bir takım iddialar uzun süredir konuşulmasına rağmen, GeForce GTX 580 karşısında neler yapacağı merakla bekleniyor.

Nvidia cephesine baktığımızda ise daha önce Aralık ayında lanse edilebileceği belirtilen Fermi X2 modeli için sessizlik sürerken, şu aşamada hakkında çok fazla bilgi de bulunmuyor. Mevcut durum dikkate alındığında son dakika sürprizi olarak Fermi X2 piyasaya sürülmez ise AMD'nin çift GPU'lu Radeon HD 5970 modeli önemli bir başarıya imza atmış olacak. Zira geçtiğimiz sene Kasım ayında lanse edilen HD 5970, iki yılı (2009-2010) da lider kapatarak bu alanda tekrarlanması zor bir başarıyı hanesine yazdırmış olacak.


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OZKNaln 8 yıl
bunlar boş ve bıze verılen gazlar arkadaslar savas mıs ..
5970 aldım ve bozuldu ugras dur garan tıyle 260 kullanıyorum ne far var anlamaya calısıyorum haglan ..
aradakı farkı bn cok ıyı bılıyorum dıye zırvalayan cok arkadas var dır aramızda .
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Mordeaur 8 yıl
OZKNaln

bunlar boş ve bıze verılen gazlar arkadaslar savas mıs ..
5970 aldım ve bozuldu ugras dur garan tıyle 260 kullanıyorum ne far var anlamaya calısıyorum haglan ..
aradakı farkı bn cok ıyı bılıyorum dıye zırvalayan cok arkadas var dır aramızda .



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Hicks 8 yıl
Merhaba,

Ancak simdi inceleme firsati buldum... HD6970 rakibinden 60-70$ daha ucuz olacak gibi ama kimse bu kadarcik fark icin nVidia'dan vazgecmez... Sanirim esas bomba HD6950 olacak. OC kapasitesi de HD6970'ten fazla olacagi icin, tercih edilecek kart olacaktir diye dusunuyorum. GTX 570 de biraz fiyat duzenlemesi ile siki bir rakip olabilir... Daha sirada GTX 560 var, AMD'nin isi bu sefer cok zor...

Tesekkurler,

Hicks
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cestvrai 8 yıl
Ancak simdi inceleme firsati buldum... HD6970 rakibinden 60-70$ daha ucuz olacak gibi


en az 100usd hatta 150usd ucuz olacak. demedi deme cestvrai


6970 :379-399usd
gtx580: 499-529usd
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theyapici 8 yıl
görmeden inanmam neye göre arkadaş zaten 1gün var oda yarın ertesi gün şov zamanı eğer 50-60 dolarlık fark varsa bu sağlam oyunlarda 5-6 fps olmalı en fazla yoksa günmler
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Man From Atlantis 8 yıl
Puhadmgptjdmg.pw
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Applejack 8 yıl

Man From Atlantis

Puhadmgptjdmg.pw



asfsdkjgyhf8guy03495u
sdf
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-erna- 8 yıl

Man From Atlantis

Puhadmgptjdmg.pw

1101111
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H.E.B Sup 8 yıl
Ben halen 6990 diyorum
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setek01 8 yıl
Eğer kart oc olmuyorsa AMD nin aslında neden gecikiği de ortaya çıkacaktır. Başabaş değerler kartın limitlerinde piyasaya sürüldüğü izlenimi yarattı bende. GTX580 oldukça fazla oc imkanı taşıyan bir kart. Bir de merak ettiğim 1536sp ve
256 Bit veriyolu ile bana enteresan geliyor bu sonuçlar.Yani bırakın 512 bitlik GTX580'i ben GTX480 ile başabaş bir kart bekliyordum. Herhangi bir arkadaşın 4dALU 'dan bahsetmesine de gerek yok bu mimariyle 216*1536=512*512 başabaş sonuç veriyorsa kullanıcıya GTX580 kadar limit bırakılmamış olabilir mi?
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Hicks 8 yıl

setek01

Eğer kart oc olmuyorsa AMD nin aslında neden gecikiği de ortaya çıkacaktır. Başabaş değerler kartın limitlerinde piyasaya sürüldüğü izlenimi yarattı bende. GTX580 oldukça fazla oc imkanı taşıyan bir kart. Bir de merak ettiğim 1536sp ve
256 Bit veriyolu ile bana enteresan geliyor bu sonuçlar.Yani bırakın 512 bitlik GTX580'i ben GTX480 ile başabaş bir kart bekliyordum. Herhangi bir arkadaşın 4dALU 'dan bahsetmesine de gerek yok bu mimariyle 216*1536=512*512 başabaş sonuç veriyorsa kullanıcıya GTX580 kadar limit bırakılmamış olabilir mi?



GTX 580, 384-bit'tir...
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Imploser 8 yıl
HD6950, overclock manyağı bir kart olacak buraya yazın ve bunun yanında texture ünitesi dışında HD6970 ile tamamen aynı özelliklere sahip. Overclock ile HD6970'e çok yakın bir noktaya gelecektir bence. SP ve GPU clock farkını da overclock kapatacaktır. Türkiye fiyatı da 350$+kdv olursa alırım muhtemelen. Yine bir sürücüler güncellensin, testlere bakalım da :) HD6950'nin 1 GB ve 2 GB modelleri ayrı ayrı incelenmeli, bakalım ne kadar başarım farkı var?
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DH Misafiri 8 yıl
hd6970 gtx580 den yavaş olacağı belliydi. çünkü hd6990 en üst model olarak çıkacak ve kapasitesi 4gb olacak. hd6990 ı beklemek gerekir. hd6970 gtx570in rakibi.
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cestvrai 8 yıl
6970 VS 580 son durum Harry'nin testlerine göre
Crysis – 1900x1200 4xAA 36,9 fps 36,2 fps
F1 2010 – 1920x1080 8xAA 68 fps 65 fps
Metro 2033 – Very High mit DoF, 1920x1200 4xAA 23,4 fps 24,7 fps
Stalker: CoP – "Day", Ultra, 1920x1200 NoAA 120 fps 111,2 fps
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the enemy 8 yıl
2 sene 5970 ile geçti(şu an fiyatlarıda gayet uygun)
bi 2 senede 6990 ile geçer
evlere şenlik
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cestvrai 8 yıl
Şimdi sonuca gelelim. şahsım adına yazıyorum çok yoğun bir iş temposunda yaşıyan yaşı olarakta sizlerden hayli büyük bir üyeyim. Genelde şahsıma seviyesiz sataşmalar olmadığı sürece kimseyi kıracak şeyler yazmamayı tercih ediyorum, arada yapsamda genelde böyle bir mantık işletmiyorum.


yoğun iş temposu ve yaşın konumuzla alakası olduğunu düşünmüyorum. Benimde oldukça yoğun iş tempom var yaşımda 35e yakın fyi..
benim eleştirdigim senin bazı tavırlarının agresif ve marka yanlısu olduğu yönünde. bu bir eşeltiri ve bunu herkes birbirine yapabilir forumda
saygı ölcüsünde. yaşlı üylere elbette saygımız var ama kimseyi eleştirmeyecek degiliz bu yüzden..

benimde zaman zaman yanlış tavırlarım olmuş olabilir eleştirileri kabul ederim.
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DH Misafiri 8 yıl
bu ekran kartalı defalarca test edilip öğle çıkartılıyor adamın bi bildiği varki kartı piyasya sürüyo yoksa neden o riske girsinki taktınız ısıya çalışıyosa kurcalmayın fazla
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