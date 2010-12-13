Digitimes: Radeon HD 6970, GeForce GTX 580'den yavaş

Uzakdoğu merkezli saygın yayın organlarından Digitimes'ın, ekran kartı üreticilerinden kaynaklara dayandırarak verdiği yeni bir habere göre Radeon HD 6970, GeForce GTX 580'den yavaş olacak. Cayman XT GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 6970 modeli için AMD ise fiyata oynayacak ve yeni model GeForce GTX 580'e kıyasla 50$-70$ daha ucuz olacak.

15 Aralık'ta yapılacak lansman birlikte pazara sürülecek Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarının ilk etapta sınırlı sayıda satışa sunulacağı da Digitimes'ın haberindeki detaylar arasında yer alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan Radeon HD 6970'in, GTX 480'den hızlı olacağı yönünde bir takım iddialar uzun süredir konuşulmasına rağmen, GeForce GTX 580 karşısında neler yapacağı merakla bekleniyor.

Nvidia cephesine baktığımızda ise daha önce Aralık ayında lanse edilebileceği belirtilen Fermi X2 modeli için sessizlik sürerken, şu aşamada hakkında çok fazla bilgi de bulunmuyor. Mevcut durum dikkate alındığında son dakika sürprizi olarak Fermi X2 piyasaya sürülmez ise AMD'nin çift GPU'lu Radeon HD 5970 modeli önemli bir başarıya imza atmış olacak. Zira geçtiğimiz sene Kasım ayında lanse edilen HD 5970, iki yılı (2009-2010) da lider kapatarak bu alanda tekrarlanması zor bir başarıyı hanesine yazdırmış olacak.