Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Digitimes: Samsung, Çin'deki akıllı telefon pazarında liderlik koltuğuna oturacak

6 yıl
8,9b
1
10
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Digitimes: Samsung, Çin'deki akıllı telefon pazarında liderlik koltuğuna oturacak
Tam Boyutta Gör
Digitimes tarafından yayımlanan son rapora göre Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, 2012 yılı içindr Çin'deki akıllı telefon pazarında liderlik koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Samsung, Apple, Huawei, ZTE, Lenovo, Coolpad, Nokia, Motorola, Xiaomi ve HTC gibi akıllı telefon üreticilerinin 2011 yılı ve 2012 yılı sevkiyatları grafiksel olarak karşılaştırılmış.
Paylaşılan grafiğe genel olarak baktığımızda Nokia dışındaki tüm üreticilerin, akıllı telefon sevkiyatını arttırdığını görüyoruz. Geçmişte Nokia ve Symbian'ın en sağlam kalelerinden biri olan Çin'de Nokia, birinci sıradan yedinci sıraya kadar düşmüş. Nokia'nın, %50'den daha yüksek oranda kan kaybı söz konusu. İlk 7 sıradaki üreticinin, pazarın yaklaşık %85'ini kontrol altında tuttuğu dile getiriliyor. Apple'ın toplam iPhone sevkiyatının %20'sini tek başına Çin'de gerçekleştireceği ise ek bilgi olarak verilmiş. China Mobile devreye girerse bu oran daha da yükselebilir.
Digitimes: Samsung, Çin'deki akıllı telefon pazarında liderlik koltuğuna oturacak
Tam Boyutta Gör

http://www.zdnet.com/samsung-tipped-to-lead-chinas-mobile-phone-market-7000000876/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alpa07 6 yıl
SonyEricsonu gören varmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtracer 6 yıl
China Mobile iphone satışlarınıda kabaca tahmin edersek iphone telefonlarının %25 civarı kısmı çinde satılıyor
yani kabaca 25 milyon ip4 satıldıysa 6 küsür milyon adet telefon demek.
vay anasını
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Yani Nokia'nın bu halini görmek içler acısı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
nedensiz07
bu kadar reklamdan sonra dahamı oturmasın.. zorla satıcaklar nerdeyse millete

is sadece reklamla olsaydi, nokia bu hallere duser miydi?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nedensiz07 6 yıl
bu kadar reklamdan sonra dahamı oturmasın.. zorla satıcaklar nerdeyse millete
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
geometridersi 6 yıl
Lg nin adı bile yok neden bilen varmı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manyakurt 6 yıl
other kisminin cogu buyuk ureticiden fazla pay almasi da sadece cine ozgu olsa gerek :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SensatiOX 6 yıl
Nokia belediye çukuruna düşmüş gibi:d
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FFadeleSS 6 yıl
Koskoca nokia'ya bak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 6 yıl
Nokia naptın sen :D batın size müstehak,smbiyan denen dangalak işletim sistemiyle yola devam.bazı üst modellerde hala smbiyan :)) Allahtan millet akıllandı.çinde bile yarı yarıya düşmüş oran.neyse batmaya devam,win mobile belki kurtarır ama yakın vadede onu da sanmıyorum
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8867 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, digitimes ve
3 etiket daha akıllı telefon pazarı samsung çin
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Logitech Wireless Touchpad video inceleme "Kontrol için Farklı bir Yol!" 6 yıl Mobilite-4: Galaxy S III'ün rekoru, Nexus 7, Sony Xperia Mint, LG F180 ve daha fazlası 6 yıl HTC One X bataryalı kılıf video inceleme "Ek pil mi? Yoksa Kılıf mı iyi?" Galaxy S3, One X'e karşı! 6 yıl 99$'lık oyun konsolu Ouya'nın tüm detayları! 6 yıl Nokia'nın 41MP kameralı telefonu 808 PureView nasıl üretildi ? İşte cevabı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim