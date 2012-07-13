Digitimes: Samsung, Çin'deki akıllı telefon pazarında liderlik koltuğuna oturacak

Digitimes tarafından yayımlanan son rapora göre Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, 2012 yılı içindr Çin'deki akıllı telefon pazarında liderlik koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Samsung, Apple, Huawei, ZTE, Lenovo, Coolpad, Nokia, Motorola, Xiaomi ve HTC gibi akıllı telefon üreticilerinin 2011 yılı ve 2012 yılı sevkiyatları grafiksel olarak karşılaştırılmış.



Paylaşılan grafiğe genel olarak baktığımızda Nokia dışındaki tüm üreticilerin, akıllı telefon sevkiyatını arttırdığını görüyoruz. Geçmişte Nokia ve Symbian'ın en sağlam kalelerinden biri olan Çin'de Nokia, birinci sıradan yedinci sıraya kadar düşmüş. Nokia'nın, %50'den daha yüksek oranda kan kaybı söz konusu. İlk 7 sıradaki üreticinin, pazarın yaklaşık %85'ini kontrol altında tuttuğu dile getiriliyor. Apple'ın toplam iPhone sevkiyatının %20'sini tek başına Çin'de gerçekleştireceği ise ek bilgi olarak verilmiş. China Mobile devreye girerse bu oran daha da yükselebilir.



http://www.zdnet.com/samsung-tipped-to-lead-chinas-mobile-phone-market-7000000876/