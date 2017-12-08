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Dijital müzik platformu Youtube Remix, Mart ayında yayınlanacak

Youtube Remix üzerinde çalışıyor. Bloomberg’in raporuna göre YouTube Remix, önümüzdeki Mart ayında kullanıma sunulacak.Youtube Remix üzerinde çalışıyor. Bloomberg’in raporuna göre YouTube Remix, önümü
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Dijital müzik platformu Youtube Remix, Mart ayında yayınlanacak

Google, uzun süredir girişimde bulunduğu ancak bir türlü elde edemediği başarıyı yakalama derdinde. Şirket Apple Music ve Spotify’a rakip olabilecek yeni dijital müzik platformu Youtube Remix üzerinde çalışıyor. Bloomberg’in raporuna göre YouTube Remix, önümüzdeki Mart ayında kullanıma sunulacak.

Youtube’un müzik bölümünün başında bulunan Lyor Cohen, Google Play Music ve YouTube Red’in birleştirileceğini duyurmuştu. Bu kapsamda YouTube Remix, iki servisin birleşimi olarak hizmet verecek.

Youtube Remix için Sony Music Entertainment ve Universal Music Group şirketleriyle gerekli anlaşmalar yapıldı. Bir diğer önemli müzik dağıtımcısı olan Warner Music Group ile görüşmeler sürüyor.

Müzik sanatçıları ve yayıncılar YouTube’un gelirlerinin çok küçük bölümünü müzik ekosistemine paylaştığı için eleştirilerde bulunuyor. En popüler videoların müzik videoları olduğu için bu sektörde yer alanlar daha çok gelirin paylaşılmasını istiyor. Youtube Remix’in sektöre paylaşacağı tutarın ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Yine de üç önemli müzik dağıtıcısından ikisi ile anlaşılması, YouTube’un bu defa daha cömert davrandığını gösteriyor.


Dijital müzik sektörünün giderek büyümesine seyirci kalmak istemeyen Google bu konuda pek çok girişimde bulundu. Google Play Music, Youtube Music Key ve son olarak YouTube Red servisi kullanıma sunuldu.

Dijital müzik platformunda hiç kuşku yok ki iki önemli rakip bulunuyor: Spotify ve Apple Music. Spotify aylık 140 milyon kullanıcıya ulaştı, bunlardan 50 milyonu Premium üyesi. Apple Music’in kullanıcı kitlesi de aylık 30 milyona ulaşmış durumda. Geçtiğimiz yıl açıklanan rakamlara göreyse YouTube Red’in toplam kullanıcı sayısı sadece 1,5 milyon adet idi.

YouTube Remix, Mart ayında yayınlanacak ve ücretli olacak. YouTube Red, sadece 5 adet ülkede kullanılıyor. YouTube Remix’in lokasyon kısıtlaması olup olmayacağı bilinmiyor.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-07/youtube-is-said-to-plan-new-music-subscription-service-for-march Yorum Yaz
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nForcer 1 yıl en beğenilen
SoundCloud misali kullanıcıların yaratıcı içeriklerine de yer verilirse tutunur. Yoksa Google Buzz, Google Wave, Google+ gibi olmaktan kurtulamaz.
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Infinitum 1 yıl
Youtube'da Spotify gibi ağlarda bulunmayan onlarca müzik, cover, remix türü içerikler var. Bunları da bir şekilde dahil etmeleri lazım, sırf bu yüzden Spotify kullanırken bunun eksikliğini çekiyorum, download etmem ve ismini düzeltmem vs. gerekiyor.
Müzik dinlerken Poweramp, Spotify, Soundcloud gibi birkaç program arasında geçiş yapmak çok sıkıntılı. Tek programda playlist yapıp kolayca dinleyebilmek lazım tüm içeriği.
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blckhm 1 yıl
işte beklenen ürün
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nForcer 1 yıl en beğenilen
SoundCloud misali kullanıcıların yaratıcı içeriklerine de yer verilirse tutunur. Yoksa Google Buzz, Google Wave, Google+ gibi olmaktan kurtulamaz.
Yanıtla +5
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