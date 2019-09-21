Direksiyonu bırakıp 128 km/s hızla Rubik küpü çözen sürücüye ceza

İspanya polisi, saatte 128 kilometre hızla giderken aynı anda Rubik küpünü çözmeye çalışan sürücüyü yakalayarak 200 euro para cezası verdi. Ayrıca şahsın ehliyetine üç ceza puanı işlendi.

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Polis helikopterinden görüntülenen adamın, 128 km/s gibi yüksek bir hızla gitmesine rağmen iki elini de direksiyondan kaldırıp tamamen Rubik küpüne odaklanması dikkat çekiyor.

Görüntüler Twitter'da yayınlandı

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7476543/Driver-plays-RUBIKS-CUBE-speeding-Spanish-motorway-79mph.html

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İhlalin videosu İspanyol trafik polisi tarafından'da paylaşıldı. "Her dört kazadan birimeydana geliyor. Kafanı iyi kullan." notuyla paylaşılan görüntükişi tarafından izlendi.