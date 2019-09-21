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    Direksiyonu bırakıp 128 km/s hızla Rubik küpü çözen sürücüye ceza

    İspanya'da 128 km/s hızla giden aracının direksiyonunu bırakarak Rubik küpünü çözmeye çalışan sürücü polis helikopterinden görüntülendi. İhlal videosu Twitter'da yayınlandı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    İspanya polisi, saatte 128 kilometre hızla giderken aynı anda Rubik küpünü çözmeye çalışan sürücüyü yakalayarak 200 euro para cezası verdi. Ayrıca şahsın ehliyetine üç ceza puanı işlendi.
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    Polis helikopterinden görüntülenen adamın, 128 km/s gibi yüksek bir hızla gitmesine rağmen iki elini de direksiyondan kaldırıp tamamen Rubik küpüne odaklanması dikkat çekiyor.

    Görüntüler Twitter'da yayınlandı

    İhlalin videosu İspanyol trafik polisi tarafından Twitter'da paylaşıldı. "Her dört kazadan biri dikkat dağınıklığından meydana geliyor. Kafanı iyi kullan." notuyla paylaşılan görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi.

    https://www.dailymail.co.uk/news/article-7476543/Driver-plays-RUBIKS-CUBE-speeding-Spanish-motorway-79mph.html Yorum Yaz
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    Spider_hip 3 sa.
    Yalnız polis helikopteri süpermiş. Umarım bizde de vardır. Hem görüntü çok kalitesiz değil, hem de maşallah hız dahil bir çok şeyi realtime hesaplıyor.
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    Lumibrite 2 sa. Spider_hip
    Helikopter var mı bilmiyorum ama bizimkiler de Drone(dron) uçurmaya başladı (işlek caddelerde)
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    sniper23 3 sa.
    İşşizlik birilerinin canına mal oluyormuş neredeyse.
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