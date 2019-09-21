Direksiyonu bırakıp 128 km/s hızla Rubik küpü çözen sürücüye ceza

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İspanya polisi, saatte 128 kilometre hızla giderken aynı anda Rubik küpünü çözmeye çalışan sürücüyü yakalayarak 200 euro para cezası verdi. Ayrıca şahsın ehliyetine üç ceza puanı işlendi.Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Mix Alpha ortaya çıktı: Tasarımı ile büyüleyecek"
Polis helikopterinden görüntülenen adamın, 128 km/s gibi yüksek bir hızla gitmesine rağmen iki elini de direksiyondan kaldırıp tamamen Rubik küpüne odaklanması dikkat çekiyor.
Görüntüler Twitter'da yayınlandıİhlalin videosu İspanyol trafik polisi tarafından Twitter'da paylaşıldı. "Her dört kazadan biri dikkat dağınıklığından meydana geliyor. Kafanı iyi kullan." notuyla paylaşılan görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7476543/Driver-plays-RUBIKS-CUBE-speeding-Spanish-motorway-79mph.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle